URBA: el novedoso Top 14 tiene fecha de inicio y objetivos con los que no todos están de acuerdo

Más clubes y más fechas implican un calendario más extenso. No así más competitivo. En procura de alargar la temporada y bajar el nivel de exigencia al rugby amateur, la Unión de Rugby de Buenos Aires anunció su calendario para el año que viene, con el nuevo formato del Top 14, su torneo insigne, que empezará a mediados de marzo.

Luego de ocho temporadas de 12 clubes involucrados en la elite (con excepción de 2022, cuando por la cuarentena fueron quitados los descensos y quedaron 13), URBA tomó la decisión de sumar otros dos en 2026. Si bien la mayoría terminó aceptando, hubo dos posturas marcadas: los clubes que suelen pelear arriba están en desacuerdo y querían reducir el certamen a 10 equipos, y el resto apoyó el Top 14.

El motivo principal que esgrime la unión es estirar en el calendario la vida del club. Además, equiparar la cantidad de jornadas con las de las primeras A, B y C. Cuatro fechas más implican un mes que ganan los clubes con lo que recaudan de entradas, estacionamiento, auspiciantes y buffet. En lugar de hacerlo a mediados de abril, el torneo comenzará el 14 de marzo y la etapa regular culminará el 17 de octubre. La premisa es sumar partidos en reemplazo de las largas pretemporadas y postemporadas.

Newman es el último campeón del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires; en la final del entonces Top 12 venció consistentemente a SIC. Hernán Zenteno - LA NACION

Hay un bando que argumenta que tantas fechas desgastarán aun más a los jugadores, saturados por la demanda física y mental que implica un torneo protagonizado por amateurs pero de una exigencia y una preparación prácticamente profesionales. Todos tienen analistas de video, algún integrante rentado del staff, tres entrenamientos por semana y estímulos. Ninguno quiere ceder y todos empujan el límite hacía arriba. La tabla de posiciones apremia.

El Consejo Directivo de URBA decidió que haya dos ascensos y dos descensos por categoría. Los descensos serán directos, cada campeón subirá automáticamente y el segundo promovido se dirimirá en playoffs: el 2° frente al 5°, el 3° frente al 4°. El objetivo es promover la competencia y que los clubes tengan un incentivo hasta el final.

Atlético del Rosario, un habitué, es uno de los tres equipos que regresan a la primera categoría del rugby de Buenos Aires. LA NACION/Gerardo Viercovich

No obstante, la determinación de no incorporar otra instancia en los playoffs del Top 14 puede terminar estirando la brecha entre los más poderosos y el resto: en los últimos años, la tabla de posiciones se partió en tres grupos y en las fechas finales los de la zona media se quedaron sin objetivos. Con 26 jornadas, los que no ostenten planteles largos y de calidad difícilmente puedan acercarse a los principales protagonistas de siempre. Para URBA, que intenta desdramatizar la tabla, no es un problema.

Entre 2010 y 2016, los dos primeros se clasificaban directamente para las semifinales, y desde el tercero hasta el sexto afrontaban dos cuartos de final. Teniendo en cuenta el contexto actual, podía resultar adecuado para incentivar a clubes de menores recursos.

El 2026 será el regreso a la máxima categoría por parte de Los Matreros, campeón de la primera A, que debutará ante Regatas Bella Vista. Atlético del Rosario, otro de los recién ascendidos, visitará a La Plata, y Champagnat, tras su triunfo in extremis en el repechaje sobre San Luis, recibirá a CASI.

Newman estrenará el título frente a Buenos Aires CRC, en una primera fecha que tendrá a SIC vs. Belgrano y Alumni vs. CUBA como encuentros sobresalientes. El clásico de San Isidro tendrá lugar en las fechas 11 y 24. Habrá una fecha libre por mes y sólo las de marzo y abril caerán en fines de semanas largos. El 4, el 11 y el 18 de julio y el 29 de agosto, el horario de la primera se adelantará a las 14, para que la fecha no se superponga con los test matches de los Pumas como locales. La Unión publica con antelación su fixture, para que los protagonistas puedan organizar con tiempo sus semanas libres.

En una encuesta a los protagonistas para analizar el formato de la competencia, URBA planteó dos opciones que venía barajando en los últimos años: la posibilidad de adelantar un partido por fecha al viernes a la noche (por pedido de la televisión), a lo cual la mayoría se opuso, y la chance de trasladar las instancias decisivas a un estadio de fútbol, luego de los desbordes del público en CASI en los últimos años. El estadio de Acassuso es uno de los que están en carpeta, pero la decisión será meditada con tiempo. Todavía queda un largo tramo hasta la temporada y uno aun mayor hasta completar un calendario que se extendió.