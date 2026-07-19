Lecciones de julio: la frustración de Contepomi y el retroceso en juego de los Pumas que rotarán el plantel

SANTIAGO DEL ESTERO.- Los Pumas cerraron el primer tramo del Nations Championship con un sabor amargo. Más allá del error del cuerpo arbitral, que les negó el try-penal por un tackle alto de Noah Calouri, el saldo de julio da negativo: los Pumas hilvanaron tres partidos en el que no sincronizaron. Por coyuntura, el peor momento del ciclo de Felipe Contepomi: furioso, decidió finalizar la conferencia de prensa en cuatro minutos y ahora deberá afrontar el segundo tramo del año sin varias de sus figuras.

“Esto es una falta de respeto. Is a lack of respect”, esas fueron las últimas palabras públicas de Felipe Contepomi antes de dejar el Estadio Único Madre de Ciudades. Visiblemente enojado por la derrota, decidió abandonar la conferencia de prensa a los cuatro minutos. Los ruidos de los festejos de la selección inglesa provenientes del vestuario resonaban en la sala. “¿Está difícil, no? ¿Esperamos o seguimos? ¿We wait or we continue like that?”, objetó el entrenador ante el jefe de prensa de Inglaterra. “Ok, gracias”. Se paró y se fue.

Fue la cuarta derrota de Felipe Contepomi como head coach ante Inglaterra y al igual que en noviembre de 2025 terminó ofuscado. En Twickenham, producto de la acción de Tom Curry sobre Juan Cruz Mallía que significó la rotura de ligamentos cruzados del fullback. En esta ocasión por la decisión del cuerpo arbitral de no cobrar try-penal por el tackle alto sobre Bautista Delguy. Sin embargo, quiso esquivar el tema: World Rugby sanciona a los entrenadores que reclamen contra el arbitraje, como le sucedió a Gonzalo Quesada, hace una semana, luego de la derrota de Italia ante los All Blacks.

“¿Qué opinas de la decisión del final?”, le consultó un periodista inglés. “¿Importa? No puedo cambiar la decisión. Hay que aceptarla, incluso si me gusta o no. ¿Qué cambia? No está en mi control, es una decisión y es lo que es”, respondió el mellizo. En la entrevista con ESPN post partido dejó en claro su postura de no poder criticar al arbitraje por una posible sanción de World Rugby.

Candy by Robbie Williams playing in the background. Olivia Dean, Sam Fender and a few other bangers on the playlist pic.twitter.com/WWIaPIIZkR — Nik Simon (@Nik_Simon88) July 19, 2026

“Muchos se enfocan en la última acción del partido, pero para nosotros el partido no gana o se pierde ahí. Tenemos muchas cosas que corregir y mejorar”, agregó Contepomi, que se rehusó a hacer un balance de los tests de julio. “No es necesario hacer un balance en caliente, no va a ser muy preciso. Por supuesto hay cosas que nos propusimos y pudimos lograr y otras que no. Iremos haciendo ese balance analizando más el juego”.

La impotencia del entrenador refleja el peor momento de su ciclo, que lleva poco más de dos años. Por el contexto, los rivales y la expectativa que habían generado los Pumas. En los tests de julio de 2024 (empate en la serie ante Francia) y 2025 (derrota ante Inglaterra), tenía el atenuante de presentar un equipo alternativo por el descanso de la mayoría de las figuras. Si bien en esta temporada sufrió bajas relevantes, tuvo a disposición un plantel para jugar mejor.

La derrota 47-38 ante Escocia fue más abultada de lo que refleja el marcador, el triunfo ante la débil selección galesa 35-21 dejó gusto a poco y la caída ante Inglaterra 31-24, otro sabor amargo; más allá del grosero error de Brett Cronan, el encargado del TMO, los Pumas no hicieron los méritos para ganar. El ímpetu y los arrebatos de Tomás Albornoz, Joaquín Oviedo y Justo Piccardo, combinado con la indisciplina inglesa (14 penales y 4 amarillas), dejaron a la Argentina en partido hasta el final.

Los Pumas escuchan la arenga de Julián Montoya, el capitán, después del partido con Inglaterra JUAN GASPARINI - AFP

La defensa fue uno de los aspectos que más involucionó en julio. Ayer, con un pobre 80% de tackles acertados. Sin el ingenio de Escocia para mover la pelota, Inglaterra encontró espacios corriendo recto y con el explosivo Immanuel Feyi-Waboso encontrando espacios en todos los sectores de la cancha. Los Pumas sufrieron 15 tries en tres tests que no enfrentaron a los tres mejores equipos del mundo. Le ingresaron 23 veces en la zona de 22 metros y le marcaron con facilidad. Les faltó urgencia en los últimos metros para salir airosos.

El scrum sigue siendo deficitario al igual que el maul. Las ausencias de Thomas Gallo, Joel Sclavi y Pedro Rubiolo son una atenuante, pero no sirven de excusa. Andrés Bordoy no logra encontrar soluciones en una formación fundamental desde el juego y el factor mental. El line también fue irregular. El juego aéreo le trajo dolor de cabeza a Contepomi, con excepción de Bautista Delguy, un jugador que mejoró notablemente sus destrezas y actitud en el aire.

El festejo de Ben Earl luego de señalar un try ante los Pumas Gustavo Garello - AP

El 2026 es un año diferente para los Pumas. No se jugará el Rugby Championship después de 14 temporadas consecutivas. En su lugar, Argentina recibirá a Sudáfrica (8 de agosto, en Buenos Aires) y Australia (29 de agosto en Jujuy y 5 de septiembre en Mendoza) en tres amistosos incómodos por el calendario. Al no haber una competencia oficial, la negociación con los clubes franceses es ardua. Si bien tiene la potestad reglamentaria de World Rugby para convocar a los mejores, Contepomi negoció que las principales figuras regresen a sus clubes para el inicio del Top 14. El entrenador de Toulon ya avisó que Tomás Albornoz regresará al club, lo mismo que Julián Montoya y Gonzalo García en Pau. En la semana, Lauren Labit, entrenador de Perpignan, aseguró que tendrán a disposición a Joaquín Oviedo, el mejor puma de julio.

Los Pumas, con la camiseta en homenaje a los campeones de fútbol en México 1986 Gustavo Garello - AP

“Llegamos a un acuerdo con Felipe Contepomi: no jugará con Argentina en agosto para que pueda estar con nosotros desde el inicio de la temporada y, a cambio, le daremos un fin de semana libre antes de la Nations Championship, en noviembre. Preferimos hacerlo así para tenerlo de vuelta lo antes posible”, anunció el francés, que anticipó que Ignacio Ruiz seguirá en el plantel de los Pumas. “Inicialmente, Ignacio no iba a jugar con Argentina en julio; su participación estaba prevista para agosto. Sin embargo, debido a problemas con sus hookers, Felipe Contepomi nos dijo que no tenía más remedio que seleccionarlo”, reveló Labit. La lesión de Bautista Bernasconi alteró los planes del entrenador de los Pumas.

Marcos Kremer es otro de los que podría ser baja, al igual que Justo Piccardo, Matías Alemanno y Santiago Chocobares. El plantel estará compuesto por mayoría de jugadores de la Premiership, otros de Francia que llegaron a un acuerdo con los clubes y jugadores del rugby local. Tobías Wade sería una de las novedades y Pablo Matera ocuparía el rol de capitán ante la ausencia de Montoya. En una temporada incómoda, Contepomi arma el rompecabezas para una etapa desafiante.