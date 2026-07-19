La bronca de Julián Montoya por la jugada final: “Si el tackle no va ahí, es try”

Si se hiciera una lista con las “artes oscuras” –un término que se puso tan de moda esta semana en los medios ingleses– a las que recurrió Inglaterra en este partido, la lista no entraría en este artículo. La última: dos tackles al cuello de Bautista Delguy al momento de apoyar, situación que finalmente quedó en la nada porque el referí Angus Gardner, inducido por el TMO Brett Cronan (ambos australianos), interpretó que no hubo infracción de Noah Caluori en primera instancia ni de Henry Slade en segunda, y que el wing argentino salió de la cancha antes de apoyar.

Los Pumas escuchan la arenga de Julián Montoya, el capitán, después del partido con Inglaterra JUAN GASPARINI - AFP

Entre la autocrítica por los errores que propiciaron la derrota y la bronca por la decisión final que los privó del empate, el capitán Julián Montoya sentó su postura: “No estoy en la situación de presión como el referí y parte de nuestros valores es que el referí siempre tiene la razón”, dijo en declaraciones a ESPN. “Yo creo que esto es parte del cuello [se señala el cuello de la camiseta] y para mí si el tackle no va ahí, es try, porque lo desestabiliza y eso hace que llegue el segundo jugador. No puedo decir mucho porque te pueden suspender, así que me voy a guardar un par de cosas, pero creo que es penal. Respetamos la decisión del referí. Nosotros tenemos que controlar mejor nuestras acciones para no llegar a una situación así al final del partido. Tenemos que ser mejores y hacer foco en lo que podemos controlar.”

En la semana, luego del partido ante Nueva Zelanda, el entrenador argentino de Italia Gonzalo Quesada recibió una suspensión de dos partidos por las críticas al arbitraje que vertió al borde de la cancha. De allí la mesura de Montoya, de allí también la postura del entrenador de los Pumas Felipe Contepomi. “Es una decisión. A uno le puede gustar o no [...]. Mejor no opino a ver si me como una suspensión”, dijo sin tapujos.

🗣️ La palabra de Felipe Contepomi tras la derrota de #LosPumas ante Inglaterra.



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En sus primeros dos años al frente del equipo, Contepomi había criticado abierta y enfáticamente a los árbitros en varias ocasiones, como luego del partido ante Irlanda en 2024 o de la serie de dos tests ante Australia en 2025.

Esta vez, puso el énfasis en la autocrítica: por qué, una vez más, los Pumas deben llegar a situaciones extremas desventajosas para dar lo mejor de sí. “Generalmente uno se queda con el final, la más fácil es agarrarse de esa, pero tenemos muchas cosas para mejorar. El partido no se pierde ahí. El coraje de ir a buscar de los jugadores es espectacular, el tema es por qué los tenemos que ir a buscar. Ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer y corregir cosas para no estar en una situación tan desfavorable”.

Ben Earl festeja su try. Todo el partido estuvo teñido de polémica Gustavo Garello - AP

Más allá de su queja sobre la jugada decisiva, Montoya también puso énfasis en los errores del equipo antes que en la actuación del árbitro. “Jugamos contra un equipo muy bueno, con jugadores de clase mundial que están bien entrenados. Tenemos que ser mejores”, aceptó. “Cuando entraron a nuestra zona de 22 nos marcaron fácil. Cuando estábamos en nuestro momentum nos sacan dos amarillas y el momentum pasa al lado de ellos de nuevo. Tenemos que mirar para adentro. Estos test-matches no se definen hasta el último minuto, pero la verdad que duele no haber terminado con el resultado que queríamos. Me quedo con cómo el equipo lo fue a buscar hasta el último minuto, cómo entraron los cambios, cómo fuimos y fuimos. En ese sentido nos podemos mirar a la cara.”

Los Pumas fallaron en dos momentos clave: cuando a los 15 minutos del segundo tiempo estaban con dos jugadores de más y se habían puesto a dos puntos (19-17) y de inmediato sufrieron dos amarillas, y cuando a siete del final necesitando dos tries para igualar y jugando en ataque con un jugador de más pidieron scrum. Inglaterra recurrió una vez más a sus “artes oscuras” y obligó a que la formación se reseteara varias veces haciendo que corriera el reloj. El descuento de Piccardo llegó recién a segundos de la bocina final.

“Inglaterra es bueno haciendo eso, sabíamos que lo iban a hacer”, admitió Montoya. “Siempre ponen una rodilla en el piso, o el hooker se cae y te frenan el tiempo. Son buenos y manejan bien los tiempos. Hay que rever las decisiones que tomamos. Con el diario del lunes quizás habría sido mejor hacer un tapping y jugar y jugar sabiendo que el scrum te consume tres o cuatro minutos.”

🗣️ Julián Montoya habló sobre la jugada del cierre del partido.



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En rigor, todo el partido estuvo teñido de un clima tenso, como una continuidad del partido del miércoles por la semifinal del Mundial 2026 de la FIFA. Desde el hecho de salir a la cancha con una camiseta Le Coq Sportif que rememoró a la del duelo ante Inglaterra en México 86, el golpe de Mateo Carreras en la cara de Tommy Freeman en el primer try y la reacción de Ollie Cheesum, los tumultos en cada situación de contacto, o las siete tarjetas amarillas que denotan un ímpetu excesivo.

Felipe Contepomi también reconoció que no fue la mejor opción considerando las mañas del rival: “Por ahí también es aprender si son buenas esas decisiones lentas. Se hace lento, sabemos quién juega enfrente. Tenemos que ser más inteligentes. Hoy con el diario del lunes es más fácil. Nos sacó tiempo. Quiero pensar que no lo hacen a propósito, pero tampoco soy tan inocente”, dijo con media sonrisa en su boca.

Julián Montoya, capitán de los Pumas, durante el partido ante Inglaterra por el Nations Championship Gustavo Garello - AP

En definitiva, fue un desarrollo similar al del último enfrentamiento, en que los Pumas corrieron de atrás, descontaron sobre el final y con el tiempo cumplido remontaron toda la cancha hasta ponerse a metros del in-goal. Tuvieron un line-out a cinco metros, pero lo perdieron. “Tuvimos cinco o seis oportunidades y fallamos”, continuó. “Tres de los tries que nos meten vienen de errores nuestros. No se les puede negar la actitud a los chicos, y es muy valorable, pero cuando jugamos contra equipos tan pragmáticos, que tienen mañas, tenemos que ser más inteligentes en ciertas partes del partido, porque nos pasó lo mismo que la última vez.”

El próximo compromiso será el 8 del mes próximo ante el bicampeón del mundo Sudáfrica, en la cancha de Vélez. Contepomi anunció que armaría una nueva lista de convocados en función del “rompecabezas” que implica darles descanso a los jugadores “a 15 meses del Mundial”. Australia 2027 es el objetivo final, y hacia allí apuntó su última frase: “Esto es un proceso donde tenemos que seguir laburando. Queremos ganar todos los partidos, pero indudablemente nos falta“.