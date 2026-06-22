Los argentinos que jugarán la final del Top 14 y los 80 puntos recibidos por el equipo de Contepomi

Todos los caminos conducen a París. El emblemático Stade de France volverá a ser el escenario de una gran final que tendrá a dos viejos conocidos; Toulouse y Montpellier buscarán alzar el prestigioso Bouclier de Brennus en la zona de palcos del estadio, con varios argentinos involucrados: Santiago Chocobares y Efraín Elías por el lado del último campeón; Domingo Miotti y Justo Piccardo por el lado del contendiente.

Montpellier ratificó su brillante temporada con el regreso a la final después de cuatro años. Con la fortaleza de su pack de forwards, la solidez del scrum y la puntería de Domingo Miotti, derrotó por 25-15 al Stade Français en el imponente Vélodrome de Marsella. El tucumano sumó 17 puntos con el pie, con cinco penales, una conversión y 100 por ciento de efectividad. El apertura volvió tras una lesión en el aductor que lo mantuvo alejado de las canchas durante un mes y aportó su habitual serenidad en la conducción durante 58 minutos. Además, realizó una gran maniobra para asistir al australiano Tom Banks en el único try de su equipo.

Con 26 partidos en la temporada, Miotti es uno de los baluartes de Montpellier, que ya se coronó campeón en la Challenge Cup, la segunda Copa de Europa. Ayer también regresó Justo Piccardo luego de una lesión, ingresó en el segundo tiempo y tuvo un impacto positivo con su potencia para poner el equipo adelante.

Todo perfecto: Domingo Miotti celebra la victoria de Montpellier sobre Stade Français (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) GABRIEL BOUYS - AFP

La final será ante el poderoso Toulouse, el gran favorito, que aplastó a Racing 92 por 71-17 y buscará su cuarto título consecutivo en la liga francesa. Con un poder ofensivo superlativo, un pack de forwards dominante y una conducción brillante de Antoine Dupont y Romain Ntamack, apabullaron a un equipo que llegaba entonado a los play-offs y no contó con Gerónimo Prisciantelli en el plantel de 23.

En Toulouse se encendieron las alarmas por un golpe en la cabeza que sufrió Santiago Chocobares ante el potente Josua Tuisova. Con sangre, el argentino debió ser reemplazado en el entretiempo y deberá aprobar el protocolo de conmoción cerebral durante la semana para poder estar en la final. “Tuve un golpe y salí por protocolo de conmoción para que me hagan las preguntas correspondientes. Fallé en algunos números y, para no tomar riesgos, prefirieron que no vuelva a entrar”, admitió el centro en diálogo con ESPN.

Leo Carbonneau intenta frenar a Santiago Chocobares en la semifinal entre Toulouse y Racing 92 (Photo by Gabriel BOUYS / AFP) GABRIEL BOUYS - AFP

“Existe un protocolo para las conmociones cerebrales que parece un poco excesivo sólo por un pequeño error de Santiago, que ni siquiera estaba en una situación de nocaut”, objetó Ugo Mola, el entrenador, en conferencia de prensa. En el tramo final de la recuperación de la lesión en la rodilla, Juan Cruz Mallía vivió el partido desde la tribuna, al igual que Efraín Elías, que quedó afuera del plantel de 23.

No obstante, una lesión en el tobillo de Alexandre Roumat le podría abrir la puerta a Elías, que tuvo mucho protagonismo durante toda la temporada. Ninguno de los argentinos involucrados en la final estará disponible para el primer test de los Pumas en este 2026, ante Escocia, previsto para el 4 de julio en el estadio Mario Kempes, en Córdoba. Con las ausencias de Chocobares y Piccardo, Felipe Contepomi deberá rearmar la pareja de centros sin sus dos principales variantes en la función de poner la pelota adelante.

“Nos habíamos propuesto llegar a París la semana que viene y lo logramos. Siempre se espera mucho de Toulouse por el club que es y la historia que tiene. Tuvimos una gran noche en Marsella y vamos a buscar el cuarto título consecutivo en París”, subrayó Chocobares que, en caso de llegar, jugaría su quinta final del Top 14. Desde su arribo en 2021, Toulouse se perdió únicamente la definición de 2022, un campeonato precisamente ganado por Montpellier. “Lo vivo como si fuera la primera final. Antes del partido por ahí digo: Sí, tengo experiencia, pero a la vez siento que es la primera. En el fondo está bueno, porque todos lo viven parecido”. El sábado 27, a partir de las 16, se enfrentarán con un título en juego.

En Inglaterra, Northampton Saints se coronó campeón por tercera vez en su historia, mientras que en el United Rugby Championship, el torneo que agrupa a los mejores equipos de Irlanda, Escocia, Sudáfrica, Gales e Italia, Leinster confirmó su dominio con un contundente triunfo ante Bulls.

Al mismo tiempo que se cierra la temporada de los clubes y las franquicias, se abre la ventana internacional, con todos los focos puestos en el Nations Championship. Los Springboks abrieron su año con una abultada goleada sobre los Barbarians por 80-31, en Puerto Elizabeth.

Felipe Contepomi fue el entrenador de la tradicional franquicia que convoca a jugadores de todas partes del mundo para enfrentar a distintas selecciones y clubes. El head coach de los Pumas se reunió con el neozelandés Kendrick Lynn (entrenador de ataque de Argentina) y convocó a Guido Petti, Franco Molina, Tomás Albornoz, Mayco Vivas, Pedro Delgado y Leonel Oviedo, que sumaron minutos en la previa de los tests de julio. Molina apoyó un try, mientras que Albornoz sumó seis puntos con el pie ante la mejor selección del mundo.