El partido más esperado, el contexto más adverso: escenarios donde los Pumas forjaron su identidad

El partido más esperado del año llega en el peor momento. La visita del campeón del mundo a la cancha de Vélez, la casa de los Pumas, el único de la temporada que se disputa en Buenos Aires, coincide con el período de descanso de las principales figuras del equipo por decisión del entrenador Felipe Contepomi. Después de una ventana de julio compleja, en la que el equipo rindió por debajo de las expectativas, retrocedió respecto de lo que había construido en los dos años anteriores y terminó devolviendo una imagen distorsionada, pone en juego su entereza en el escenario más adverso.

Los Pumas vuelven a Vélez; la última vez allí, un año atrás, vencieron a los All Blacks por primera vez en la Argentina Prensa UAR (Gaspafotos - Ramiro Vega)

Enfrente están los Springboks, que llegan con un puñado de figuras top y un grupo grande de jugadores que demostró, a lo largo de los últimos ocho años, que los cambios de nombres no alteran su rendimiento. Al contrario, tener un plantel profundo es uno de los factores que le permitieron al arquitecto Rassie Erasmus construir al equipo más dominante de la actualidad.

La mayor complejidad en este partido, que comienza a las 16.10, pasa menos por cuestiones individuales que estructurales. En un segundo plano queda la discusión de si era éste el mejor momento para darles descanso a los que actúan en el Top 14 de Francia; Contepomi justificó sus razones. Más lejana todavía, si la prioridad son los clubes o los seleccionados o si es necesario recalibrar el calendario internacional. Presentar cuatro debutantes y seis jugadores con cinco o menos caps entre los 23 implica una dificultad ineludible. El foco, no obstante, debe ponerse sobre los desafíos colectivos que presenta el rival. Que son, precisamente, las cuestiones en las que los Pumas retrocedieron en julio: las formaciones fijas, la defensa del maul, la coordinación defensiva, la reorganización en situaciones de jugadas “rotas”. Sudáfrica pondrá a prueba cada una de ellas.

Al observar el fixture al inicio de la temporada, sin Rugby Championship, con dos encuentros menos que de costumbre y con partidos más espaciados, uno podría haber esperado que Contepomi pudiera contar con el equipo completo durante toda la temporada. Pero el calendario es tirano y, aunque la Regla 9 lo ampara, prefirió darles descanso a quienes actúan en el Top 14 de Francia, apuntando a que lleguen en las mejores condiciones posibles (la palabra “óptima” no aplica en este contexto) a Australia 2027. “Este es el último descanso que pueden tener hasta entonces”. Además, podrá contar con ellos durante dos semanas adicionales en noviembre. Allí empieza la verdadera preparación para el Mundial.

Caras nuevas en los Pumas: Juan Martín Scelzo, Francisco Moreno, Simón Benítez Cruz y Santiago Pernas Prensa UAR

La última presentación de los Pumas terminó de manera escabrosa. Un fallo polémico, protestas airadas de los jugadores, el enojo del entrenador en la conferencia de prensa, la suspensión a Tomás Albornoz (que no incidió en el equipo, porque de todas formas estaba entre los que descansan). Más allá de que el reclamo sea justificado (por lo que ocurrió en el partido y por lo que viene ocurriendo con varios arbitrajes en los últimos dos años), lo peor que puede hacer el equipo es enfrascarse en cuestiones exógenas. O, en todo caso, saber utilizarlas a su favor.

Después de tres partidos por el interior en los que la cancha no estuvo llena, se espera otro ambiente en el Amalfitani. Un reducto en el que el equipo se siente cómodo y toma como propio. Casi un año atrás (fue a fines de agosto), aquí consiguió su única victoria en la historia como local ante los All Blacks. Un partido que se vivió con mucha intensidad dentro y fuera de la cancha de principio a fin. Sin un enfoque similar será imposible que los Pumas puedan ser competitivos ante el poderío Springbok.

En la conferencia de prensa del jueves, Contepomi insistió con un concepto: que los jugadores se animen. “A hacer lo que nos propusimos, a sacarlos un poco de lo que ellos hacen muy bien”. Puede interpretarse como un intento de juego vistoso y arriesgado que procure desequilibrar a los sudafricanos, pero también entraña la osadía de desafiarlos en sus puntos más fuertes: las formaciones fijas y el contacto.

Pablo Matera recupera la capitanía ante la ausencia de Julián Montoya Prensa UAR (Gaspafotos - Ramiro Vega)

Los Pumas cuentan con algunos jugadores capaces de asumir ese desafío físico: el gladiador Pablo Matera, que vuelve a ser el capitán ante la ausencia de Montoya; el gigante Tomás Lavanini, tenido en cuenta por primera vez en dos años; el ágil Joaquín Moro, de gran temporada en Leicester. Por lo mismo pueden explicarse los debuts de Francisco Moreno, pilar derecho tucumano no en vano apodado “Tanque” (147kg, 1,85m), y Juan Martín Scelzo, tercera línea con los genes de su padre (110kg, 1,92m).

Será clave la gestión de Santiago Carreras como conductor, función que cumplió con acierto ante las varias ausencias de Albornoz en 2025 (Gerónimo Prisciantelli irá de back, en un enroque respecto de cómo habían jugado en Twickenham), y también controlar a Sacha Feinberg-Mngomezulu, que hizo estragos en el enfrentamiento en Durban el año pasado; será la primera vez que los argentinos tengan la posibilidad de ver a este fenómeno en el país.

Gerónimo Prisciantelli esta vez llevará la 15 Prensa UAR

El partido más esperado llega ante el rival más encumbrado y en el contexto menos apropiado. Escenarios así son donde los Pumas forjaron su identidad.

Las formaciones