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Los Pumas 2026: una ventana abierta a las oportunidades
Felipe Contepomi realizó la primera convocatoria del año con miras al Nations Championship e incluyó a cinco jugadores sin experiencia y cuatro con tres o menos caps
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La novedosa temporada que están a punto de iniciar los Pumas equivale a nuevas oportunidades. Sea por razones de fuerza mayor o por mérito propio, la lista de convocados para dar inicio al Nations Championship incluye a seis jugadores de las franquicias locales del Super Rugby Americas y cinco que no tienen experiencia internacional.
La mayor sorpresa, no obstante, no está entre los jugadores, sino dentro del staff que encabeza Felipe Contepomi. Allí aparece el neozelandés James Kerr, periodista y escritor británico especializado en liderazgo y cultura, autor del best seller El legado, que refiere sobre la cultura de los All Blacks. Cumplirá el rol de asesor de Mentalidad y Cultura. También se incorpora oficialmente como entrenador asistente Esteban Meneses, quien ya había estado con el equipo el año pasado.
Entre los convocados, surge la presencia de dos jugadores de Pampas, flamantes campeones del Super Rugby Americas: el ex Pumas 7 Agustín Fraga, y el tercera línea Juan Penoucos, que en 2024 jugó en los Pumitas. También figuran el apertura Nicolás Roger, el centro Faustino Sánchez Valarolo y el fullback Mateo Soler, de Dogos XV, y el segunda línea mendocino Luciano Asevedo, de Tarucas. No hay jugadores de Capibaras XV.
Por otro lado, Contepomi no citó a los jugadores que están afectados a la final del Top 14 francés que se jugará este sábado: Santiago Chocobares, Efraín Elías y Justo Piccardo (lo que abrió opciones en el centro de la cancha), quienes se sumarán más adelante. La presencia de Montpellier en el partido decisivo aumenta la incertidumbre sobre la posible convocatoria de Domingo Miotti, de consagratoria temporada en Francia.
La lista de lesionados incluye a Juan Cruz Mallía, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Benjamín Elizalde, Benjamín Grondona y Bautista Bernasconi, además de Eduardo Bello, que no juega desde el Rugby Championship 2024, afectado por una rotura de ligamentos cruzados de rodilla. La buena noticia es que fichó para el poderoso Ulster (Irlanda).
Cabe resaltar la presencia de Matías Alemanno, que en el ciclo Contepomi jugó solo cinco partidos, pero mantiene su vigencia; recientemente finalizó su vínculo con Gloucester, donde dejó un gran recuerdo, y se sumó a las filas del ascendido Vannes. Está a un partido de llegar a los 100 caps. También regresa Joaquín Moro, de gran temporada en Leicester Tigers; estuvo por última vez en julio del año pasado y había vuelto a ser convocado.
Los jugadores que no debutaron son Leonel Oviedo (hermano mayor de Joaquín), Asevedo, Soler, Fraga y Penoucos. Los tres primeros ya estuvieron involucrados en el plantel en años anteriores, mientras que los últimos dos están en condición de invitados. Además, otros cuatro acumulan tres o menos caps: Faustino Sánchez Valarolo (1), Nicolás Roger (3), Tomás Rapetti (3) y Moro (3). Curiosamente, pese a las bajas en el puesto, no hay novedades en la primera línea.
Los Pumas encaran un año atípico, sin Rugby Championship pero con el estreno del Nations Championship, un certamen que se implementa durante las ventanas de julio y noviembre y que enfrenta a las naciones del hemisferio sur más Japón y Fiji contra las potencias de Europa. El primer compromiso será el sábado 4 de julio ante Escocia en Córdoba, una semana más tarde recibirá a Gales en San Juan y cerrará la ventana ante Inglaterra en Santiago del Estero, el 18. En noviembre, visitará a Francia, Italia e Irlanda. A dos años del Mundial, hay oportunidades para todos.
Los convocados
FORWARDS
- Matías Alemanno – Segunda línea – Vannes
- Luciano Asevedo – Segunda línea – Tarucas / Liceo
- Francisco Coria – Pilar – Brive
- Pedro Delgado – Pilar – Harlequins
- Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears
- Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont
- Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat
- Franco Molina – Segunda línea – Western Force
- Julián Montoya (C) – Hooker – Pau
- Joaquín Moro – Tercera línea – Leicester Tigers
- Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan
- Leonel Oviedo – Hooker – Western Force
- Juan Penoucos – Tercera línea – Pampas / Belgrano Ath.
- Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins
- Tomás Rapetti – Pilar – Toulouse
- Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan
- Mayco Vivas – Pilar – Oyonnax
- Boris Wenger – Pilar – Harlequins
BACKS
- Tomás Albornoz – Apertura – Toulon
- Simón Benítez Cruz – Medio-scrum – Newcastle Red Bulls
- Mateo Carreras – Wing – Bayonne
- Santiago Carreras – Fullback/Apertura – Bath
- Lucio Cinti – Centro – Saracens
- Bautista Delguy – Wing – Clermont
- Agustín Fraga – Centro – Pampas / CUBA
- Gonzalo García – Medio-scrum – Pau
- Rodrigo Isgró – Wing – Harlequins
- Ignacio Mendy – Wing – Benetton
- Matías Moroni – Centro – Bristol Bears
- Agustín Moyano – Medio-scrum – Western Force
- Gerónimo Prisciantelli – Apertura / Fullback – Racing 92
- Nicolás Roger – Apertura – Dogos XV / La Tablada
- Faustino Sánchez Valarolo – Centro – Dogos XV / Palermo Bajo
- Mateo Soler – Wing / Fullback – Dogos XV / Tala
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