Los Pumas 2026: una ventana abierta a las oportunidades

La novedosa temporada que están a punto de iniciar los Pumas equivale a nuevas oportunidades. Sea por razones de fuerza mayor o por mérito propio, la lista de convocados para dar inicio al Nations Championship incluye a seis jugadores de las franquicias locales del Super Rugby Americas y cinco que no tienen experiencia internacional.

La mayor sorpresa, no obstante, no está entre los jugadores, sino dentro del staff que encabeza Felipe Contepomi. Allí aparece el neozelandés James Kerr, periodista y escritor británico especializado en liderazgo y cultura, autor del best seller El legado, que refiere sobre la cultura de los All Blacks. Cumplirá el rol de asesor de Mentalidad y Cultura. También se incorpora oficialmente como entrenador asistente Esteban Meneses, quien ya había estado con el equipo el año pasado.

Contepomi vuelve a ponerse el buzo: después de ocho meses, los Pumas salen a la cancha en julio en el estreno del Nations Championship Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

Entre los convocados, surge la presencia de dos jugadores de Pampas, flamantes campeones del Super Rugby Americas: el ex Pumas 7 Agustín Fraga, y el tercera línea Juan Penoucos, que en 2024 jugó en los Pumitas. También figuran el apertura Nicolás Roger, el centro Faustino Sánchez Valarolo y el fullback Mateo Soler, de Dogos XV, y el segunda línea mendocino Luciano Asevedo, de Tarucas. No hay jugadores de Capibaras XV.

Por otro lado, Contepomi no citó a los jugadores que están afectados a la final del Top 14 francés que se jugará este sábado: Santiago Chocobares, Efraín Elías y Justo Piccardo (lo que abrió opciones en el centro de la cancha), quienes se sumarán más adelante. La presencia de Montpellier en el partido decisivo aumenta la incertidumbre sobre la posible convocatoria de Domingo Miotti, de consagratoria temporada en Francia.

La lista de lesionados incluye a Juan Cruz Mallía, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Benjamín Elizalde, Benjamín Grondona y Bautista Bernasconi, además de Eduardo Bello, que no juega desde el Rugby Championship 2024, afectado por una rotura de ligamentos cruzados de rodilla. La buena noticia es que fichó para el poderoso Ulster (Irlanda).

Tras una gran temporada en Leicester Tigers, Joaquín Moro vuelve a ser tenido en cuenta por Contepomi www.leicestertigers.com

Cabe resaltar la presencia de Matías Alemanno, que en el ciclo Contepomi jugó solo cinco partidos, pero mantiene su vigencia; recientemente finalizó su vínculo con Gloucester, donde dejó un gran recuerdo, y se sumó a las filas del ascendido Vannes. Está a un partido de llegar a los 100 caps. También regresa Joaquín Moro, de gran temporada en Leicester Tigers; estuvo por última vez en julio del año pasado y había vuelto a ser convocado.

Los jugadores que no debutaron son Leonel Oviedo (hermano mayor de Joaquín), Asevedo, Soler, Fraga y Penoucos. Los tres primeros ya estuvieron involucrados en el plantel en años anteriores, mientras que los últimos dos están en condición de invitados. Además, otros cuatro acumulan tres o menos caps: Faustino Sánchez Valarolo (1), Nicolás Roger (3), Tomás Rapetti (3) y Moro (3). Curiosamente, pese a las bajas en el puesto, no hay novedades en la primera línea.

Juan Penoucos, de 21 años, una de las caras nuevas de los Pumas; jugó el Mundial Juvenil 2024 Prensa UAR

Los Pumas encaran un año atípico, sin Rugby Championship pero con el estreno del Nations Championship, un certamen que se implementa durante las ventanas de julio y noviembre y que enfrenta a las naciones del hemisferio sur más Japón y Fiji contra las potencias de Europa. El primer compromiso será el sábado 4 de julio ante Escocia en Córdoba, una semana más tarde recibirá a Gales en San Juan y cerrará la ventana ante Inglaterra en Santiago del Estero, el 18. En noviembre, visitará a Francia, Italia e Irlanda. A dos años del Mundial, hay oportunidades para todos.

Los convocados

FORWARDS

Matías Alemanno – Segunda línea – Vannes

Luciano Asevedo – Segunda línea – Tarucas / Liceo

Francisco Coria – Pilar – Brive

Pedro Delgado – Pilar – Harlequins

Santiago Grondona – Tercera línea – Bristol Bears

Marcos Kremer – Tercera línea – Clermont

Pablo Matera – Tercera línea – Honda Heat

Franco Molina – Segunda línea – Western Force

Julián Montoya (C) – Hooker – Pau

Joaquín Moro – Tercera línea – Leicester Tigers

Joaquín Oviedo – Tercera línea – Perpignan

Leonel Oviedo – Hooker – Western Force

Juan Penoucos – Tercera línea – Pampas / Belgrano Ath.

Guido Petti Pagadizábal – Segunda línea – Harlequins

Tomás Rapetti – Pilar – Toulouse

Ignacio Ruiz – Hooker – Perpignan

Mayco Vivas – Pilar – Oyonnax

Boris Wenger – Pilar – Harlequins

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