Mientras el rugby internacional de XV empieza a vislumbrar el cierre de la temporada, el de seven ya palpita el estreno de su calendario. El Nations Championship tendrá su última fecha este sábado antes de las definiciones en Londres, entre el 27 y 29 de noviembre, el mismo fin de semana que se inaugurará la temporada 2026/27 del SVNS Series, en el que participan los Pumas 7s.

Entre tantas modificaciones de formato, en esta edición se mantendrá el mismo sistema: seis etapas de temporada regular entre ocho selecciones, que otorgará el título de ganador de la serie, y luego el SVNS Championship, que constará de tres torneos, con 12 equipos en total, en el que todos arrancan de cero y definirá el campeón de la temporada. Además, este año habrá un aliciente que le dará una mayor atracción e interés; los mejores cuatro del SVNS Championship obtendrán el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sin la necesidad de disputar la plaza regional ni el repechaje. Las sedes son las mismas: Dubái (28 y 29 de noviembre), Ciudad del Cabo (5 y 6 de diciembre), Singapur (30 y 31 de enero), Perth (6 y 7 de febrero), Vancouver (6 y 7 de marzo), Nueva York (13 y 14 de marzo), Hong Kong (9 al 11 de abril), Valladolid (21 al 23 de mayo) y Bordeaux (28 al 30 de mayo).

Los Pumas 7s durante la última práctica, en Ingeniero Maschwitz Pablo Elias

En ese contexto, los Pumas 7s arrancarán un camino con metas claras: terminar de consolidar la renovación y dar un paso al frente, después de una temporada en la que sufrieron un profundo recambio, y asegurar su lugar en una nueva cita olímpica. No lograrlo por la vía del Circuito Mundial trastocaría la planificación para la siguiente temporada y no sería el escenario ideal. “La temporada más importante es esta. No es la que viene, porque antes hay que conseguir la invitación a la gran gala que son los Juegos Olímpicos. Es el mejor año para competir. Es el año donde el resultado manda al 100% y hacia allá vamos, sabiendo que hay otras oportunidades de clasificación y con la ilusión de poder entrar cuanto antes para poder prepararnos bien”, admitió Santiago Gómez Cora ante la consulta de LA NACION, tras su último entrenamiento en Casa Pumas.

Argentina iniciará la temporada con una ausencia que preocupa. Pedro De Haro se lesionó la rodilla en el entrenamiento del miércoles y se hará estudios en los próximos días para conocer la gravedad. El rosarino fue el que mejor se acopló al plantel de los que se incorporaron la temporada pasada y terminó siendo una de las figuras en su rol de medioscrum. Lautaro Bazán Vélez sufrió una conmoción cerebral jugando para Córdoba Athletic y tampoco está a disposición. El que sí está recuperado es Joaquín Pellandini, luego de ausentarse en varias etapas del 2026 por una lesión en el hombro. Santiago Gómez Cora probó con Santiago Vera Feld como variante de medioscrum y hasta con Marcos Moneta en ese rol. En el entrenamiento del jueves se lo pudo observar al wing formado en San Andrés lanzando el line.

La foto grupal entre risas tras el úlltimo entrenamiento de los Pumas 7s antes del Circuito de Seven en Dubai. Pablo Elias

Habrá dos caras nuevas para la primera gira por Dubái y Ciudad del Cabo. Francisco Calello y Luca Juliano podrían hacer su estreno en el Circuito Mundial. “A Fran Calello ya lo vimos en acción y nos sorprendió mucho sus características técnicas. Estábamos buscando un back con talla. Por ahí tenemos backs ligeros y un back con talla nos puede dar juego aéreo. Todavía lo tiene que desarrollar, pero tiene buen físico”, describió Gómez Cora. “Es un back con buenas manos y características que hace tiempo que no tenemos. La idea de Fran es que sea centro y también opción de forward. No está bueno tener todos jugadores polifuncionales porque hay que especificarse en algo, pero es un chico que puede jugar adentro y afuera. Por decisiones y estrategia a veces está bueno tener las dos opciones y no condicionar tanto el armado del banco”. Calello, fullback natural en el rugby de XV, empezó el 2026 con Yacaré, la franquicia de Paraguay en el Súper Rugby Américas. Después fue una de las grandes figuras de San Cirano en la Primera A; el último sábado tuvo una actuación brillante en el triunfo ante Curupayti que le valió el ascenso al URBA Top 14.

El line, presente en la última práctica en Ingeniero Maschwitz Pablo Elias

Luca Juliano fue uno de los puntos altos de La Plata Rugby en el 2026. Junto a Francisco Paz Rizzoli se complementaron muy bien en el centro de la cancha. “No lo vimos en acción, no jugó los Juegos Sudamericanos, pero es un forward que es un gran ball carrier y un buen defensor. Si bien los dos jugadores son físicos, tiene características distintas a Fran, es un muy fuerte en defensa con el hombro externo e interno. Lo vi defender muy bien en La Plata”, puntualizó el entrenador. Su capacidad para mantenerse de pie es una de sus virtudes para acoplarse al seven.

Luego de un año de transición sin títulos, pero en la que quedaron a un paso de la obtención del SVNS Championship, se espera que esta sea la temporada de la confirmación. La de volver a coquetear con los primeros puestos. Apuntarán todos los cañones a llegar en su pico más alto a las etapas de Hong Kong, Valladolid y Bordeaux, las que adquieren un valor mayúsculo. Sin descuidar el camino previo que iniciará en nueve días en Dubái.

El entrenador del equipo argentino, Santiago Gómez Cora Pablo Elias

El plantel