Los Pumas visitarán este sábado a Francia en el encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la instancia regular del Nations Championship 2026 con el objetivo de lograr una nueva victoria y terminar en el tercer puesto de la tabla de posiciones del Hemisferio Sur.

El partido está programado a las 17.10 (hora argentina) en el Stade de France de París con arbitraje de Hollie Davidson y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Los Pumas acumulan dos victorias y tres derrotas en el Nations Championship Juan Gasparini / Gaspafotos / Lo

La selección argentina acumula 11 puntos producto de dos triunfos y tres derrotas y llega el encuentro tras superar a Italia. Se ubica tercera en la tabla de posiciones y depende de sí misma para no caer al cuarto puesto porque la persigue Australia -visita a Gales- a solo dos unidades. En ese contexto, necesita ganar para competir luego por el quinto lugar del certamen.

El head coach Felipe Contepomi hizo siete cambios en la formación inicial con respecto al choque con la Azzurra. Julián Montoya será el hooker y capitán en lugar de Bautista Bernasconi; Tomás Lavanini y Juan Martín González reemplazan a Pedro Rubiolo y Pablo Matera, respectivamente; Facundo Isa ingresa por Joaquín Moro; Lucio Cinti e Ignacio Mendy entran por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente; y Gerónimo Prisciantelli, por Rodrigo Isgró.

Felipe Contepomi hace siete cambios en los Pumas para visitar a Francia Gustavo Garello - AP

Les Bleus lideran la clasificación del Hemisferio Norte y les urge una victoria con bonus para no depender de ningún otro resultado y entrar en la final del Nations Championship. En su última presentación derrotaron a Sudáfrica 21 a 19 y consiguieron su cuarto triunfo en el certamen, con el que se ubicaron por encima de Inglaterra e Irlanda, sus escoltas con 20 tantos.

Las tablas de posiciones del Nations Championship, con Francia y Nueva Zelanda en la cima

La formación de Francia vs. Los Pumas

Titulares: Jean Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Spilli Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe. HC: Fabien Galthié. Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.

🇫🇷🇦🇷 Le dernier match de l’année à la maison 🔥



Les 23 Bleus qui défendront nos couleurs samedi au @StadeFrance 💪#XVdeFrance pic.twitter.com/sesGOeS7SH — France Rugby (@FranceRugby) November 19, 2026

La formación de los Pumas vs. Francia

Titulares: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli. HC: Felipe Contepomi. Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

¡Los 23 para enfrentar a Francia! 🇦🇷



📆 Sábado 21/11

⏰ 17:10 h (hora argentina)

🆚 Francia 🇫🇷

🏟️ Stade de France

📺 ESPN pic.twitter.com/FtPCfHitBl — Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026

El historial entre la Argentina y Francia favorece ampliamente a los europeos con 40 victorias en 56 partidos. Los Pumas ganaron 15 veces y hubo un empate. El último triunfo albiceleste de visitante fue el 22 de noviembre de 2014 18-13 en Stade de France, el mismo escenario del test match de este fin de semana.