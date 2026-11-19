La primera edición del Nations Championship 2026 concluirá su primera etapa este sábado con la sexta y última fecha y se definirán las posiciones de los hemisferios Norte y Sur, las cuales determinarán los cruces para la instancia final.

Los seis partidos se disputarán de a pares en tres turnos. A las 11.10 (hora argentina) jugarán Escocia vs. Japón e Inglaterra contra Nueva Zelanda; a las 13.40 lo harán Irlanda vs. Sudáfrica e Italia vs. Fiji; y a las 17.10 lo harán Gales vs. Australia y Francia vs. Argentina.

Los Pumas necesitan ganar para asegurarse el tercer puesto en el Hemisferio Sur UAR

En el Norte, Les Bleus, la Rosa y El Trébol pelean por el primer puesto mientras que en el Sur los All Blacks y los Springboks son los que aspiran a quedarse con el liderazgo. Por el formato de juego, los equipos no solo tienen la cabeza en sus respectivos partidos sino que también mirarán de reojo en los otros encuentros.

Cronograma de la sexta fecha del Nations Championship 2026

Sábado 21 de noviembre

11.10: Escocia vs. Japón - Estadio Murrayfield, Edimburgo.

11.10: Inglaterra vs. Nueva Zelanda - Estadio Twickenham, Londres

13.40: Irlanda vs. Sudáfrica - Estadio Aviva, Dublín.

13.40: Italia vs. Fiji - Estadio Olímpico, Roma.

17.10: Gales vs. Australia - Estadio Millennium, Cardiff.

17.10: Francia vs. Argentina - Stade de France, París.

Las tablas de posiciones del Nations Championship, con Francia y Nueva Zelanda en la cima

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los equipos afrontarán las finales en el estadio de Twickenham de Londres donde se definirán las posiciones del certamen. Los líderes de cada grupo competirán por el título mientras que sus escoltas lo harán por el tercer puesto; y así sucesivamente.