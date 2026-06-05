Los Pumas 7s: Matteo Graziano aplaudió irónicamente al árbitro y fue abucheado por el público francés

Los Pumas 7s perdieron el eje y en un puñado de jugadas dilapidaron la chance de asegurarse un lugar en los cuartos de final. En el cierre de la primera jornada del Seven de Burdeos cayeron por 22-14 frente a Francia y perdieron el punto de bonus en derrota. Habían vencido en el estreno a Alemania por 35 a 19, y este sábado, a partir de las 6.28 de Buenos Aires, cerrarán la fase de grupos contra Nueva Zelanda, el puntero que ganó sus dos compromisos en el grupo C de la última etapa del Circuito Mundial de Seven.

Una reacción de Matteo Graziano sobre el final del encuentro en el Stade de Bordeaux fue un signo de impotencia. Una pérdida de autocontrol impropia de los Pumas 7s, que han mejorado la disciplina en los últimos años, pero que con Francia tienen una rivalidad especial, a veces excedida de lo deportivo. Argentina caía por 17-14 a falta de 30 segundos y defendía cerca de su in-goal, y el capitán Santiago Álvarez Fourcade, que formaba parte del tackle, no liberó al buscar la pelota y fue sancionado con un penal. A su lado, Graziano gestualizó como si el penalizado fuera él y su reacción estuvo fuera de lugar, con gritos al árbitro. Cuando el rugbier francés jugó el penal, el formado en Los Matreros no respetó la distancia, lo tackleó y fue sancionado con tarjeta amarilla por el sudafricano Adriaan Mauritz Jacobs.

Graziano se prepara para recibir un tackle de Jordan Sepho, ante Enahemo Artaud, autor de un try; el argentino se trenzará con la concurrencia francesa. X @lospumas7arg

En tono irónico, Graziano aplaudió en la cara al referí y cuando dejó la cancha fue abucheado por el hostil público francés, entonces el forward realizó un gesto para desafiar a los hinchas cuando se dirigía al banco. Con un jugador más, el conjunto local sentenció un triunfo clave en la fase de grupos y le quitó a Argentina el punto de bonus por traspiés por hasta 7 tantos, que prácticamente habría implicado la clasificación de los Pumas 7s. Graziano estuvo fuera de lugar con su respuesta y puede ser sancionado de oficio.

Argentina-Francia en seven se transformó en una suerte de clásico en los últimos años y esa rivalidad se agigantó en el 2024, cuando el conjunto europeo se quedó con la Gran Final de Madrid y eliminó a los Pumas 7s en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París. En cada ruck la disputa tiene mayor intensidad, cada duelo es afrontado al límite.

Marcos Moneta escapa de Jordan Sepho; el Rayo terminará la primera con cuatro tries (dos a Alemania y dos a Francia). X @lospumas7arg

Los de este viernes en Burdeos fueron 14 minutos cambiantes. Enahemo Artaud abrió el tanteador para el local al minuto de juego, pero Argentina respondió con su ancho de espada: al igual que en el partido contra Alemania, Marcos Moneta brilló con dos tries, e igualó en 40 al fijiano Vuiviwa Naduvalo en el liderazgo de la temporada en ese rubro. Pero la defensa albiceleste expuso grietas y Paulin Riva y Jordan Sepho marcaron para el local.

Esta vez las virtudes de Luciano González Rizzoni, el mejor de los argentinos, no fueron suficientes frente a Francia, pero los Pumas 7s mantienen las posibilidades de avanzar en Burdeos. X @lospumas7arg

Los Pumas 7s cometieron cuatro errores de manejo, una cifra alta para un partido tan cerrado. Además, desperdiciaron chances de sumar. La más clara fue de Sebastián Dubuc, al que sacaron de la cancha cuando se lanzó de palomita al in-goal. Francia fue práctico, manejó mejor los momentos de presión y logró un triunfo fundamental para aspirar a clasificarse para los cuartos de final en su casa.

La situación que propició la amonestación a Graziano

El gesto irreverente de Matteo Graziano al árbitro en los Pumas 7s vs. Francia

Argentina se enfrentará con los neozelandeses a las 6.28 por un lugar en los cuartos de final del torneo de Burdeos, el último de la temporada. En caso de una victoria se asegurará el boleto para la siguiente instancia y hasta tiene chances matemáticas de clasificarse con un punto de bonus por caída por no más de 7 tantos. Tendrá tiempo para bajar los humos y poner el foco en el juego para volver a su eje y seguir en la lucha por el SVNS Championship.