Los Pumas 7s perdieron contra Francia en el Seven de Burdeos

Los Pumas 7s fueron derrotados por Francia por 22 a 14 en su segundo compromiso en el Seven de Burdeos, el último certamen del Circuito Mundial, en el que tienen posibilidades de ser campeones de la temporada. La selección argentina venía de vencer a Alemania por 35 a 19 en el estreno en el grupo C, y se jugará el pase a las semifinales en el último desafío de la zona, frente a Nueva Zelanda, este sábado a partir de las 6.28.

Temprano en el encuentro quedó en desventaja el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora. Al minuto anotó un try Enahemo Artaud, y lo convirtió Rayan Rebbadj. Pero de inmediato, a los tres minutos, Marcos Moneta ejecutó su especialidad: apoyar la pelota en el in-goal ajeno. Y Santiago Vera Feld empató en 7 con la consiguiente patada. Dos minutos más tarde, Paulin Riva consiguió una conquista y desniveló a 12-7 para Francia, pero no hubo conversión. Y con este tanteador finalizó la primera mitad.

Marcos Moneta y su proverbial velocidad; el número 13 hizo un doblete contra Francia, pero sus 10 puntos no alcanzaron. X @lospumas7arg

La segunda empezó ideal para Argentina. Otra vez Moneta hizo lo suyo: try con una corrida, aunque con la facilidad de una superioridad numérica. Luciano González Rizzoni lo asistió con maestría: pareció que se demoraba en el pase, pero el riojano esperó a que su marcador estuviera cerca de él para descargar en su compañero y dejar fuera de acción al defensor. Además, Vera Feld volvió a acertar la patada y los Pumas 7s quedaron arriba por 14-12, con casi medio encuentro por afrontar. Pero ya no hubo virtudes de los visitantes.

Al minuto de eso, Jordan Sepho quebró a la defensa argentina y vulneró el in-goal. Francia pasó al frente por 17-14 y ampliaría sobre el final, en un desenlace muy malo para el conjunto albiceleste: Matteo Graziano aplaudió irónicamente al árbitro sudafricano Adriaan Mauritz Jacobs, fue amonestado y dejó la cancha, y Gregoire Arfeuil aprovechó la confusión argentina y amplió la diferencia a 22-14. Les Bleus no necesitaron la conversión (nuevo yerro) para dejar sin punto de bonus defensivo a los sudamericanos.

Matteo Graziano rechaza una embestida de Jordan Sepho, ante Enahemo Artaud, que marcó un try; el argentino fue amonestado por una actitud irrespetuosa. X @lospumas7arg

De todos modos, Argentina retiene posibilidad de clasificarse, y por ende, de ganar el certamen y la temporada, aunque acotadas. Tiene una posibilidad de avanzar a las semifinales aun perdiendo contra los neozelandeses, si suma el punto de bonus por caer por no más de 7 puntos de margen. Pero para conquistar el Circuito Mundial debe concluir tres posiciones arriba de Sudáfrica, y en caso de que ambos accedan a las semifinales, necesita ganar el torneo y que los Blitzboks concluyan cuartos, o bien terceros pero superándolos por diferencia de tantos.

Aunque en los últimos años no es un equipo superior al argentino a lo largo de las temporadas, Francia viene causándole sinsabores. En la final del Circuito Mundial de Seven de 2024 le frustró la consecución de la corona, y poco después, en los Juegos Olímpicos de París, lo eliminó en los cuartos de final. Ahora lo complicó en la etapa decisiva de la campaña 2025/2026, en la que nuevamente los Pumas 7s pueden coronarse en el tour: en caso de que Nueva Zelanda los supere y los deje sin bonus, algo ciertamente factible, correrán riesgo de una temprana eliminación.