Los Pumas 7s superaron a Alemania en el Seven de Burdeos: el espectacular try de Marcos Moneta

Los Pumas 7s no tuvieron inconvenientes para vencer a Alemania en el arranque del torneo de Burdeos. En el inicio de la última etapa de la temporada se impusieron 35-19 y quedaron cerca de los cuartos de final en la definición del SVNS, en la que están en carrera para consagrarse como los campeones del circuito por primera vez en su historia. A las 16:20 se enfrentarán a Francia, el local, que perdió en su estreno ante Nueva Zelanda.

El conjunto conducido por Santiago Gómez Cora resolvió el compromiso con contundencia y no pasó sobresaltos. Manejó el ritmo del partido y los tiempos a su antojo. Si bien sufrió algunos desajustes defensivos, marcó las claras diferencias de nivel que existe entre ambas selecciones; A pesar de que en esta temporada han realizado un recambio importante, los argentinos siguen siendo una potencia en la disciplina. Alemania es un país emergente que busca despegar en el seven e intentará meterse entre los mejores ocho para jugar completa la temporada 2027.

¡NUESTRO ROOKIE! Pedro De Haro durmió a la defensa de Alemania y apoyó para #LosPumas7s.



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Pedro De Haro abrió el marcador en el primer tiempo. El rosarino, que fue omitido en la terna al mejor novato de la temporada de World Rugby, quebró la defensa con facilidad y terminó siendo una de las figuras del debut. Además de su explosividad, creció mucho en el manejo de los tiempos en un deporte dinámico, en el que cada detalle cuenta.

Marcos Moneta apoyó por duplicado y ya suma 38 en la temporada; es su segundo mejor registro en una campaña luego de los 47 que anotó en el 2023 (en 11 torneos). Gómez Cora manejó las cargas, rotó rápidamente al equipo en el segundo tiempo y el resultado nunca corrió riesgos. Matteo Graziano y Gregorio Pérez Pardo anotaron los tries restantes, mientras que Santiago Vera Feld aportó cuatro conversiones y Juan Patricio Batac, una.

¡Aceleró y se fue directo al try! Moneta imparable contra la defensa de Alemania, para firmar su try para #LosPumas7s.



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“Estamos contentos por este arranque. Sabíamos que iba a ser muy duro como en Valladolid, que también arrancamos frente a Alemania. Nos preparamos para esto. ¡Estoy exhausto! Es un gran paso para nosotros”, exclamó Santiago Álvarez Fourcade, el capitán en esta gira ante la ausencia de Santiago Mare. Los Pumas 7s vienen de terminar terceros en España, luego de caer ante Sudáfrica en las semifinales. “Al principio estábamos decepcionados y tristes. Pero con los días, supimos que hicimos un buen torneo. Este equipo tiene muchos chicos nuevos este año, tratamos de ser mejores no en los resultados, pero estamos consiguiendo los resultados. Estamos creciendo y consiguiendo resultados. Pero esto es seven: tenemos que dar vuelta la página y pensar en lo que se viene”, agregó el bahiense.

Francia estará nuevamente en el camino de Argentina, este viernes a partir de las 16:20. Los Pumas 7s buscarán sellar el boleto hacia los cuartos de final que le permita seguir con chances en el SVNS Championship. Gran Bretaña, el último del ranking, dio el gran golpe de la jornada y derrotó 19-14 a Sudáfrica, el líder, en tiempo extra. Los Blitzboks marchan punteros de la tabla con 38 puntos, seguidos por Argentina con 34 y Australia (goleó a Uruguay 43-12) con 30. A Sudáfrica le queda jugar con Fiji y Kenia en la fase grupos y, si finalizan segundos en su zona, se cruzarán con el primero del grupo de los Pumas 7s.