Los Pumas 7s: un equipo que no tiene techo y se acerca a los Juegos de París 2024, según su hombre clave

De fondo rugen los altoparlantes llamando a nuevos abordajes. La voz de Santiago Gómez Cora, no obstante, se sobrepone a las interferencias y llega clara al otro extremo de la línea del teléfono. Es el entrenador que ha logrado posicionar a los Pumas 7s como uno de los protagonistas del Circuito Mundial de Seven. Si el contexto es adverso, no hay que luchar contra él sino adaptarse. Sin estridencias llevó a la Argentina a un nuevo título en el Seven de Vancouver. El quinto en la historia del equipo, el tercero desde la conquista de la medalla de bronce en Tokio.

El seleccionado argentino se consagró bicampeón del Seven de Canadá luego de vencer en la medianoche del domingo a Francia por 33-21 en una final electrizante. Como ocurrió durante las tres jornadas del certamen, los Pumas 7s prevalecieron en los momentos decisivos merced a una encomiable fortaleza mental. Un salto de calidad respecto del subcampeonato logrado apenas una semana atrás en Los Ángeles y, especialmente, de la doble ventana previa, donde tras tocar el cielo con las manos en Nueva Zelanda no pudieron pasar la etapa de grupos en Sydney.

Argentina venció en una gran final a Francia y celebró su segundo título en Vancouver Anadolu Agency - Anadolu

“Siempre nos proponemos ser mejores cada día, ser mejores que ayer. Las premisas que usamos son el dar y la honestidad: dar por el equipo, por el de al lado y por esta camiseta; ser honestos con uno mismo para ser honestos con el resto del grupo. Cuando uno da todo es cuando un equipo no tiene techo”, sentencia Gómez Cora desde el aeropuerto de Vancouver, a poco de volver a Buenos Aires, vía Houston. Vuelos, transbordos y cambios de huso horario son parte de la rutina de este equipo. El Circuito Mundial incluye 11 etapas por los cinco continentes a lo largo de siete meses.

Después de varios años en que la Argentina fue animador del Circuito, pero las victorias ante las potencias eran esporádicas y los éxitos esquivos (no hubo títulos entre 2009 y 2022), el equipo llegó a consolidarse como una potencia en los últimos dos años, con la medalla de bronce lograda en Tokio como impulso y la emergencia de un grupo de jugadores que llegó para potenciar a los más experimentados, sostenidos por una base amplia de jóvenes que cuando ingresan ejecutan el sistema de juego a la perfección. Entre los primeros se destacan Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Luciano González; entre los segundos el eterno Gastón Revol, el capitán Matías Osadczuk, Santiago Álvarez y Germán Schulz. Y entre los nuevos, Agustín Fraga y Tobías Wade, por nombrar a dos que se destacaron en esta etapa.

“Son muchos los pilares de este equipo. Por un lado la mezcla etaria de jugadores con mucha experiencia, jugadores que combinan experiencia y juventud y por último la frescura de los más jóvenes, tres ingredientes que le dan frescura, templanza y aplomo en momentos clave”, agrega Gómez Cora, él mismo, una estrella en su etapa de jugador. “En la parte rugbística, el enfoque mental, la visualización. Hay un montón de ejercicios que hacemos para estar siempre focalizados en lo que hacemos. Tenés una persona, a través de una conexión tenés un grupo y a través del laburo formás un equipo. Con un objetivo en común se puede lograr un sueño”.

Argentina campeón: el seleccionado de Seven posa en lo más alto del podio Anadolu Agency - Anadolu

En el BC Place de Vancouver, los Pumas sólo ganaron un partido de manera holgada, el debut ante Japón (31-12). Luego vencieron a Francia por un try (21-12), a Sudáfrica por dos (12-0), a Fiji por uno (19-14 en cuartos con el tiempo cumplido) y a Irlanda por uno (14-7 en semis). En la final, a falta de dos minutos estaban igualados 21-21. El mendocino Isgró, elegido el mejor jugador de la final, recuperó una pelota en campo propio, Wade metió un fulbazo que atrevesó toda la cancha y a toda velocidad Moneta ganó la carrera y habilitó con gran lucidez a Wade para que los Pumas empezaran a saborear la victoria. Luego, una jugada similar terminó con Fraga capitalizando en el in-goal otro kick de Wade.

“Nos propusimos mentalmente ir partido a partido”, explica Gómez Cora, el estratega, en su décimo año al frente del seleccionado. “Al equipo no le sobra nada, le falta seguir creciendo un montón. Construirnos en cada partido a partir de la defensa, planteando distintas defensas según el rival que nos enfrente y distintas formas de ataque. La clave es estar conectados, enfocarse en lo individual, conectarse con un compañero y ahí es cuando aparece el equipo”.

Santiago Gómez Cora, conductor de un seleccionado que está a punto de firmar la clasificación olímpica Alejandro Guyot - LA NACION

Así, los Pumas suman dos títulos y un subcampeonato en los últimos tres certámenes. No llegaban a tres finales en una misma temporada desde la 2003/04, cuando terminaron terceros en la tabla general (su mejor ubicación histórica), y es la primera vez que se consagran dos veces en la misma campaña. El éxito los dejó solos en la segunda ubicación, con cuatro etapas por jugar, a un paso de la clasificación a los Juegos de París 2024 reservada para los cuatro primeros (sin contar a Francia, que quedó tercero).

“El próximo objetivo es llegar a la Argentina y recuperarnos. Fue muy desgastante llegar a dos finales en dos semanas. Después, buscaremos llegar lo más sanos posibles a Hong Kong”, dice Gómez Cora en relación a la siguiente etapa, del 31 de marzo al 2 de abril. “Vamos planteando entrenamiento a entrenamiento. Esperamos seguir por esta misma senda, y si no, ajustaremos para llegar lo más lejos posible con la tranquilidad de que lo planificado y el trabajo paga. Trabajar día a día y disfrutar día a día. Sin disfrute no existiría todo lo que hay atrás de este equipo”.

Unos días de descanso y a entrenar antes de embarcar un nuevo avión. Cuarenta horas rumbo a Hong Kong, la meca del seven. No hay rémoras para un equipo que vuela alto.