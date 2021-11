Los Pumas: a la par de Petti Pagadizábal, vuelve Santiago Grondona, esa cabeza rapada que asombró en el Tri-Nations 2020

La inquieta cabeza rapada de Santiago Grondona parecía omnipresente durante el Tri-Nations 2020. Debutó en la épica victoria ante los All Blacks, lo que le valió el bautismo capilar, y jugó todos los partidos de aquel certamen, el último como titular. Los Pumas habían encontrado una buena alternativa al peleado puesto de tercera línea. Una lesión lo puso en pausa este año, pero el forward regresó para la gira de noviembre. Este domingo, en el último compromiso de la campaña, será titular.

Ante el último partido bajo su contrato vigente al frente del seleccionado, el entrenador Mario Ledesma dispuso tres cambios en el equipo titular para el duelo del domingo a las 11 contra Irlanda en Dublín. Un triunfo sobre el equipo que viene de vencer a los All Blacks implicaría cerrar con signo positivo una temporada tumultuosa.

Para ello, volvió a confiar en el joven surgido de Champagnat, que relegó al banco a Facundo Isa (Pablo Matera pasará a jugar de número 8). Además, los Pumas cuentan con un regreso importante con la recuperación de Guido Petti Pagadizábal, que ingresará por Juan Martín González (Marcos Kremer volverá a la tercera línea). La última modificación es el ingreso de Lucio Cinti como wing derecho, un puesto en el que Ledesma utilizó tres jugadores en esta ventana.

Guido Petti Pagadizábal, un bastión de los Pumas, vuelve tras superar una lesión de rodilla. Prensa UAR/Juan J Gasparini

Después del Tri-Nations, Grondona, de 23 años, firmó con Newcastle Falcons, de la Premiership inglesa. Sin embargo, no llegó a debutar ya que en febrero sufrió una rotura de ligamentos cruzados de una rodilla en un entrenamiento, que le hizo perderse la ventana de julio y el Rugby Championship. Recientemente fichó con Exeter Chiefs y recibió el llamado de Ledesma para los últimos tres encuentros del año. Frente a Italia, cuando los Pumas cortaron una racha de siete derrotas al hilo, Grondona ingresó 30 minutos antes del final.

“Es una sensación muy linda, que extrañaba. Estoy feliz. Los nervios se viven en el banco, una vez que entro a la cancha me enfoco en lo que tengo que hacer, en mi rol”, dijo al respecto en una entrevista con ESPN. “Trato de enfocarme en lo que me está pasando, en la jugada o la recepción que toca hacer en el momento”.

La primera experiencia de Grondona tuvo lugar en noviembre de 2018, cuando integró el plantel argentino en la gira por Europa y jugó ante Barbarians en Twickenham, aunque no llegó a debutar oficialmente. Al año siguiente, renunció a actuar en Jaguares para jugar por su club, pero acudió a Jaguares al año siguiente y llegó a debutar contra Sharks, el último enfrentamiento en la historia de la franquicia en el Súper Rugby.

En el banco, la novedad pasa por la inclusión de Facundo Cordero, compañero de Grondona en Exeter y de la misma camada, la ‘98, y además hermano menor de Santiago. De ingresar, sería el 12º debutante este año en el seleccionado.

Los Pumas están ante su último compromiso de un año negativo y el último comprendido en el contrato del entrenador Mario Ledesma. Prensa UAR/Juan J Gasparini

La formación argentina será la siguiente: Emiliano Boffelli; Lucio Cinti, Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Pablo Matera y Santiago Grondona; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Como suplentes estarán Facundo Cordero, Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou, Facundo Isa, Lucas Paulos, Eduardo Bello, Ignacio Calles y Facundo Bosch.

En tanto, Irlanda no quiere relajarse ni un poco después de vencer a los All Blacks. Consciente de la peligrosidad del pack argentino, el entrenador Andy Farrell manda a la cancha a los mismos ocho delanteros que estuvieron el sábado en la victoria por 29-20, la tercera en los últimos cinco enfrentamientos ante los Hombres de Negro.

En consecuencia, Irlanda tendrá a estos 15 titulares: Hugo Keenan: Robert Baloucoune, Garry Ringrose, Robbie Henshaw y James Lowe; Joey Carbery y Conor Murray; Josh Van der Flier, Jack Conan y Caelan Doris; James Ryan (capitán) e Iain Henderson; Tadhg Furlong, Ronan Kelleher y Andrew Porter.

Encara en una práctica Thomas Gallo, una de las más gratas apariciones del seleccionado argentino en un negativo 2021. Juan J Gasparini - Gaspafotos / UAR

Un sábado activo, allá y acá

Francia vs. Nueva Zelanda, Gales vs. Australia e Inglaterra vs. Sudáfrica serán los test matches más destacados de un sábado de mucho rugby internacional. Y habrá más choques atractivos: Escocia vs. Japón e Italia vs. Uruguay.

En tanto, en el ámbito local se completará la segunda etapa del Top 12 de la URBA. Con los cuatro semifinalistas ya clasificados, esta tarde terminará la segunda rueda clasificatoria, con la última fecha previa a los playoffs. Los seis encuentros comenzarán a las 15.30. Por la zona A se enfrentarán Belgrano y CUBA, que hasta la semana pasada pujaban por la última plaza disponible; SIC y Los Tilos, y Buenos Aires y CASI. Por la B, Newman recibirá a Regatas Bella Vista para intentar ser el mejor conjunto de todo el tramo de clasificación; completarán Hindú vs. Pucará y Alumni vs. San Luis.

El sábado próximo tendrán lugar las semifinales: SIC (1º del grupo A) vs. Hindú (2º del B) y Newman (1º del B) vs. CUBA (2º del A).