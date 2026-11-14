Los Pumas: a qué hora juegan vs. Italia y por dónde se puede ver

Este sábado, desde las 8.40 (horario argentino), los Pumas visitan a Italia en un partido correspondiente a la fecha 5 del Nations Championship 2026, el certamen que cruza a los mejores seleccionados de los hemisferios Sur y Norte. El encuentro se disputa en el estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

El fin de semana pasado, tanto los argentinos como los italianos sufrieron duras derrotas. El equipo dirigido por Felipe Contepomi cayó por 42 a 12 con Irlanda en Dublín el viernes 6 y la azzurra sucumbió como local por 66 a 7 ante Sudáfrica un día después. Por este motivo, ambos quieren recuperarse lo antes posible para escaparse de la zona baja de la tabla de posiciones de su grupo.

Los Pumas no pudieron con Irlanda en la fecha pasada y necesitan derrotar a Italia en Génova Peter Morrison - AP

A falta de dos fechas para que concluya el calendario, en el Norte manda Francia con 17 puntos. Inglaterra e Irlanda se ubican más atrás con 15 y luego figuran Escocia, Gales e Italia. En el Sur, en tanto, dominan Sudáfrica y Nueva Zelanda con 20 unidades. Debajo de ellos se encolumnan Australia, la Argentina y Japón, ya sin chances de aspirar al primer lugar. Los Wallabies tienen ocho puntos, los Pumas siete y los nipones, cinco. Fiji, por su parte, perdió todo los encuentros y no tiene unidades.

Los Pumas vs. Italia: cómo ver online

El partido entre italianos y argentinos que se disputa este sábado en Génova, Italia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Pumas corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.33 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Italia. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.

Las casas de apuestas ponen a los Pumas como favoritos al triunfo en el encuentro ante Italia afp - AFP

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