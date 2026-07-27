Los Pumas: caras nuevas para afrontar el inconveniente de siempre

La planificación se antepone a la urgencia. Con el Mundial de Australia 2027 en la mira, Felipe Contepomi eligió darles descanso a la gran mayoría de los jugadores que actúan en Francia y los omitió de la convocatoria para el segundo segmento del año, que incluye un Test Match ante Sudáfrica y dos ante Australia en la Argentina. Ante esta sangría, el entrenador recurrió a 10 jugadores sin experiencia internacional y a tres que no venían teniendo participación.

Tomás Lavanini, un guerrero que vuelve a tener la posibilidad de vestir la camiseta de los Pumas MICHAEL BRADLEY - AFP

La ausencia de Rugby Championship esta temporada no exime a los Pumas de la Regla 12, que obliga a los clubes europeos liberar a los jugadores en esta época del año. A pesar de estar amparado por el reglamento, Contepomi optó por prescindir de la mayoría de los jugadores que actúan en el Top 14 de Francia, que tiene el calendario más abultado. En cambio, acordó con algunos clubes contar con los jugadores durante una semana adicional en noviembre, como preparación para el último segmento del Nations Championship, que además garantiza un partido adicional (serán cuatro en lugar de los tradicionales tres), por lo que la ventana funcionará como una especie de preludio para el Mundial, ya que luego sólo tendrá el Rugby Championship 2027, en versión íntegra.

El primer partido en cuestión es el duelo ante el bicampeón del mundo Sudáfrica, el 8 del mes próximo en Vélez; luego recibirá en dos encuentros a Australia, el 29 en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

Así, los Pumas no contarán, por ejemplo, con su capitán Julián Montoya (Pau). Tampoco estará Joaquín Oviedo (Perpignan), el más regular en los tres partidos de julio. La misma suerte les tocó a Tomás Albornoz (Toulon), Justo Piccardo (Montpellier), Gonzalo García (Pau), Marcos Kremer, Bautista Delguy (Clermont), Mateo Carreras (Pau), Matías Alemanno (Vannes) y Santiago Chocobares (Toulouse). Tampoco está Santiago Grondona (Bristol Bears), que acumula 22 partidos esta temporada.

El capitán Julián Montoya será una de las bajas más significativas para los partidos ante Sudáfrica y Australia Gustavo Garello - AP

Entre los jugadores citados aparecen 10 que no poseen experiencia en el rugby internacional: Benjamín Ordiz, Facundo Cardozo, Franco Carrera, Francisco Moreno, Juan Martín Scelzo y Tobías Wade, que reciben así su primera convocatoria, y Agustín Fraga, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Mateo Soler, que estuvieron involucrados en el equipo con anterioridad, pero no llegaron a debutar.

El caso más llamativo es el de Ordiz, el único de los convocados que recientemente disputó con los Pumitas el Rugby Championship M20 y el Mundial Juvenil. Se trata de un jugador de Los Caranchos de Rosario, club que no había tenido representantes en el seleccionado mayor (también jugó un partido para la franquicia de Capibaras). Un centro muy potente, de características similares a su coterráneo Santiago Chocobares.

De los Pumas 7s al seleccionado mayor: Tobías Wade tiene su chance después de una gran campaña en Pampas CARL DE SOUZA - AFP

Los restantes son:

Facundo Cardozo : tercera línea mendocino surgido de Teqüé que los últimos dos años jugó en la franquicia tucumana de Tarucas.

: tercera línea mendocino surgido de Teqüé que los últimos dos años jugó en la franquicia tucumana de Tarucas. Franco Carrera : segunda línea surgido de San Cirano, con paso por Pampas y Cobras en el Super Rugby Americas, que lleva una temporada en Zebre Parma del URC.

: segunda línea surgido de San Cirano, con paso por Pampas y Cobras en el Super Rugby Americas, que lleva una temporada en Zebre Parma del URC. Francisco Moreno : tucumano de 24 años, surgido de Lince, actualmente en Universitario. Fue uno de los mejores pilares derechos del último Super Rugby Americas, donde vistió la camiseta de Tarucas.

: tucumano de 24 años, surgido de Lince, actualmente en Universitario. Fue uno de los mejores pilares derechos del último Super Rugby Americas, donde vistió la camiseta de Tarucas. Juan Martín Scelzo: uno de los hijos del legendario pilar Martín Scelzo, con tres temporadas en Stade Français. A los 24 años recibe su primera oportunidad.

Luego de tres temporadas en Stade Français, el tercera línea Juan Martín Scelzo, el hijo del ex pilar de los Pumas, recibe su primera convocatoria @scelzoooo

Tobías Wade: uno de los estandartes de los recientes años dorados de Pumas 7s, que esta temporada decidió probar suerte en el rugby de 15. Tras sobresalir en Pampas y Alumni, obtiene su premio.

Se destaca también la reaparición de tres jugadores que no habían sido tenidos en cuenta últimamente: Tomás Lavanini, acaso el más inesperado, y que no juega desde el Rugby Championship 2024; Gonzalo Bertranou, que no ve acción desde noviembre de 2024 aunque estuvo en algunas convocatorias del año pasado, sin jugar, y el pilar de Dragons (Gales) Rodrigo Martínez, que suma tres caps con los Pumas en 2021. Santiago Pernas reaparece tras su debut en 2025 ante Uruguay, y Benjamín Grondona regresa tras perderse la primera convocatoria del año por lesión.

El Top 14 de Francia comienza el 5 de septiembre y se extiende hasta el 26 junio. Son 26 partidos de temporada regular, más tres de playoffs para los que lleguen a la final. A esto hay que sumarle entre cuatro y ocho partidos de copas europeas. Por regla de World Rugby, un jugador sólo puede disputar 30 partidos por temporada, lo que genera una incompatibilidad con el calendario internacional (10 partidos este año para los Pumas). Las ligas de Inglaterra y la URC, en cambio, son más cortas ya que cuentan con 18 partidos de temporada regular y dos de playoffs.

Así y todo, por una cuestión de necesidad, Contepomi recurrió a algunas excepciones para con los que militan en el rugby francés. Ante la ausencia de Albornoz y la supuesta negativa de Domingo Miotti, por ejemplo, recurrió a Gerónimo Prisciantelli, de buen año en Racing 92; sin Montoya y con Bautista Bernasconi lesionado, Ignacio Ruiz queda como el único hooker con experiencia; luego, Efraín Elías y Tomás Rapetti no tuvieron mucho desgaste en Toulouse.

Cabe recordar que, como en julio, los Pumas también arrastran un buen número de lesionados: Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Pedro Rubiolo, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Benjamín Elizalde, además de Bernasconi.

Los 34 convocados

FORWARDS

Facundo Cardozo* - Tercera línea - Teqüé/Tarucas

Franco Carrera* - Segunda línea - Zebre Parma

Pedro Delgado - Pilar - Harlequins

Efraín Elías - Segunda línea- Toulouse

Benjamín Grondona - Tercera línea - Bristol Bears

Tomás Lavanini - Segunda línea - Highlanders

Rodrigo Martínez - Pilar - Dragons RFC

Pablo Matera - Tercera línea - Honda Heat

Francisco Moreno* - Hooker - Universitario (T)/Tarucas

Joaquín Moro - Tercera línea - Harlequins

Leonel Oviedo* - Hooker - Western Force

Juan Penoucos* - Tercera línea - Belgrano Ath./Pampas

Guido Petti Pagadizábal - Segunda línea - Harlequins

Tomás Rapetti - Pilar - Toulouse

Ignacio Ruiz - Hooker - Perpignan

Juan Martín Scelzo* - Tercera línea - Stade Français

Mayco Vivas - Pilar - Oyonnax

Boris Wenger - Pilar - Harlequins

Otro regreso: Gonzalo Bertranou vuelve a los Pumas para los tres tests de agosto Hagen Hopkins - Getty Images AsiaPac

BACKS

Simón Benítez Cruz - Medio-scrum - Newcastle Red Bulls

Gonzalo Bertranou - Medio-scrum - Rugby FC Los Angeles

Santiago Carreras - Apertura/Fullback - Bath Rugby

Lucio Cinti - Centro - Saracens

Agustín Fraga* - Centro - CUBA/Pampas

Rodrigo Isgró - Wing - Harlequins

Ignacio Mendy - Wing - Benetton

Matías Moroni - Centro - Bristol Bears

Agustín Moyano - Medio-scrum - Western Force

Benjamín Ordiz* - Centro - Los Caranchos/Capibaras

Santiago Pernas - Wing - Alumni/Pampas

Gerónimo Prisciantelli - Fullback/Apertura - Racing 92

Nicolás Roger - Apertura - La Tablada/Dogos XV

Faustino Sánchez Valarolo - Centro - Palermo Bajo/Dogos XV

Mateo Soler* - Wing/Fullback - Tala/Dogos XV

Tobías Wade* - Fullback - Alumni/Pampas

(*) Jugador sin caps