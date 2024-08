Los Pumas continúan con su preparación para recibir a los Wallabies en el Rugby Championship

Escuchar

Un sol radiante abrazó una mañana primaveral en Casa Pumas, la sede ubicada en el corazón de Ingeniero Maschwitz. Luego de una semana entrenándose por separados en su regreso a la Argentina, tras la gira por Nueva Zelanda, los Pumas ya tienen el foco puesto en la serie como locales ante Australia. El sábado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata afrontarán la tercera fecha del Rugby Championship, con la premisa clara de intentar de establecer cierta regularidad y llevarse una victoria.

En la jornada del martes de alta intensidad, Felipe Contepomi abrió la práctica completa a la prensa por primera vez. También asistieron alrededor de 50 entrenadores del rugby de Buenos Aires, que se agruparon en una de las tribunas en Casa Pumas a tomar notas de la metodología de entrenamientos, en una práctica que consistió en cuatro módulos. Desde el trabajo de definición pegado a los rucks y el foco en el line defensivo por el lado de los forwards, a los lanzamientos de los y el juego con el pie de los backs. La intensidad del entrenamiento fue altísima, como cada martes. Tackles vehementes en una práctica que terminó con movimientos de partidos. Mientras se acerca el fin de semana, las cargas van bajando. “Fue un entrenamiento muy duro, pero el clima por suerte ayuda. Es una semana muy importante para nosotros”, destacó Lucio Cinti, que se perfila para arrancar con la 13 en su ciudad natal.

Será un encuentro especial para los platenses que integran el plantel de los Pumas, todos hinchas de Estudiantes de la Plata. “Al estadio fui a todas las tribunas en varios partidos, se ve bien de todos lados. Se ve como en un club de rugby, muy cercano a la cancha. Es un estadio muy lindo. Sería increíble si me toca jugar”, admitió Cinti, autor de un try en la victoria contra los All Blacks en la primera fecha. El jugador formado en La Plata Rugby es una fija en el centro de la cancha de los Pumas, sobre todo ante la ausencia de Matías Moroni, que se recupera de un desgarro. Cinti estaba en las divisiones infantiles las últimas veces que los Pumas jugaron en su región, en el Estadio Ciudad de La Plata, en el 2012, 2013 y 2014 “Me acuerdo de los tres partidos contra los All Blacks, de la caminata al estadio. Es muy lindo como lo vive la gente. Se me viene a la cabeza el try de Martín Landajo contra los All Blacks que se cortó Lucas González Amorosino y se la pasó. Tengo muchos lindos recuerdos”, puntualizó el actual jugador de Saracens.

Uno de los que buscará su lugar entre los 23 es Ignacio Mendy, que en el año sólo vio acción en el partido contra Uruguay (apoyó tres tries). “Es una alegría enorme estar en Argentina y que los Pumas jueguen en La Plata. Soy muy hincha de Estudiantes, tuve un pasado en las inferiores en el fútbol, aunque muy corto”, recordó el wing formado en Los Tilos, que además del cuadro que son hinchas, comparte muchas historias con Cinti: ambos nacieron en el 2000, ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y debutaron en los Pumas el mismo día, en la derrota ante los Springboks por 29-10, en el 2021. No obstante, Cinti se afianzó en la etapa de Michael Cheika y disputó el Mundial de Francia, mientras que Mendy perdió terreno y el encuentro ante Uruguay en esta temporada fue su segundo test con el seleccionado mayor.

Otro aspecto que comparten, como el resto del plantel, es la aspiración de ser más regulares. “Buscamos ser un equipo consistente, es lo que buscamos desde que empezamos. Ser un equipo constante con pocos errores”, aclaró Mendy, mientras que Cinti fue en la misma sintonía: “Arrancamos muy bien, después tuvimos un partido contra Nueva Zelanda en el que no salieron las cosas como queríamos. Vamos a buscar ser un equipo consistente, eso es lo que buscamos como grupo”.

Será aún más especial para Agustín Creevy, confeso hincha de Estudiantes, en lo que seguramente sea su último encuentro con la camiseta de los Pumas. Por momentos risueño, por otros con un semblante más serio, siempre con su carisma de líder. Finalizado el entrenamiento, se quedó puliendo detalles en la técnica de lanzamientos de line de Ignacio Ruiz y Bautista Bernasconi.

Felipe Contepomi anunciará el jueves el equipo para el sábado, aunque este martes dio algunos indicios: con respecto a la caída ante los All Blacks en Auckland, entrenaron con el equipo presumiblemente titular Joel Sclavi, Franco Molina y Santiago Cordero. El XV que practicó en Casa Pumas fue: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Eduardo Bello, Julián Montoya y Thomas Gallo.