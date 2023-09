escuchar

SAINT-ÉTIENNE, Francia.– Después de su peor desempeño en mucho tiempo, los Pumas se encuentran ante una encrucijada. Los rivales más peligrosos son ellos mismos. La falta de respuesta anímica, es decir, de garra, y la ausencia de liderazgo hicieron reales los temores que le ponían un asterisco al buen juego y la confianza con que llegaba el plantel al Mundial Francia 2023: mentalmente no mostró ser un equipo fuerte. Repuestos del duro golpe, todavía les queda un largo camino por recorrer y la posibilidad de cumplir su objetivo de llegar lejos sigue latente. Los rivales que aparecen en el camino a los cuartos de final no son de temer. El enemigo más peligroso está dentro de sus mentes.

El primer escollo rumbo a la recuperación es Samoa, el rival de de este viernes a las 17.45, que serán las 12.45 de la Argentina. Un conjunto fuerte y aguerrido, aunque inferior al argentino en todas las facetas del juego. Si bien tiene la capacidad de complicarlos, un rendimiento aceptable de los argentinos sería suficiente para superar la prueba. La primera meta es ganar, ya que una derrota equivaldría, virtualmente, a volverse de la Copa del Mundo antes de tiempo, más allá de que matemáticamente todavía habría chances. La segunda es reencontrarse con su funcionamiento, desde cuestiones básicas, como la solidez de las formaciones fijas, hasta otras más complejas, como la fluidez del ataque. La conjugación de ambos confluiría, de materializarse, en el restablecimiento del ánimo y la confianza, uno de los mayores activos que habían exhibido los Pumas a lo largo del ciclo de Michael Cheika. En definitiva, necesitan soltar esas ataduras mentales que los condicionaron en su presentación en Marsella, donde Inglaterra los venció por 27 a 10 el viernes 9.

Tres situaciones distintas con miras al choque de este mediodía argentino: Tomás Cubelli será suplentes, Santiago Carreras actuará como titular y Juan Imhoff no está entre los 23 citados para el partido. Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín y Gaspafotos

Se espera una mayoría de argentinos en los 42.000 asientos que posee el estadio Geoffroy Guichard. No obstante, todavía no se hicieron notar, en parte por la lluvia que los recibió el jueves y en parte porque la mayor porción optó por hacer base en Lyon, a una hora en tren de aquí y dotada de más atractivos turísticos. Por esas razones, no se hizo, como sí lo hubo en Marsella, el clásico banderazo de apoyo. Al aliento deberán ganárselo los jugadores con lo que transmitan desde la cancha.

La disposición de los jugadores, tanto como el discurso de los entrenadores en estos 12 días que transcurrieron entre un partido y otro, da cuenta de que no habrá cambios estructurales. Un paréntesis que vino bien para despojarse del lastre que dejó la derrota y para recuperarse en pleno físicamente. Las modificaciones entre los 23 procuran, además de cuidar a lesionados (el caso de Tomás Lavanini), dotar de liderazgo al equipo, eso que brilló por su ausencia en el estreno. Matías Moroni como titular, Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez al banco. En cuanto al planteo, se espera que los Pumas jueguen un poco más tácticamente, poniendo la pelota en territorio del rival y sin arriesgar innecesariamente atrás de la línea punteada de 40 yardas, algo que pagaron muy caro frente a Inglaterra. Sobre todo, si no están finos con el manejo de la pelota. Después, con el correr de los minutos, a medida que vayan afirmándose en el marcador y sintiéndose cómodos en el partido, si es que eso ocurre, sí podrá haber espacio para el atrevimiento.

Análisis previo desde Saint-Étienne

Los Pumas jugararán el segundo partido del Mundial de Rugby 2023 y van en busca de la clasificación

Las premisas son claras: solidez en las formaciones fijas, agresividad en defensa, velocidad de liberación de pelota en el ruck y disciplina. Eso solo les alcanzaría a los Pumas. Históricamente Samoa es un conjunto poderoso físicamente y muy combativo. Los argentinos los sufrieron en dos mundiales consecutivos, Inglaterra 1991 y Sudáfrica 1995, y también en el último enfrentamiento en un test match, en 2005. La única victoria en los cuatro enfrentamientos entre ambos llegó en Gales 1999, cuando luego de un primer tiempo adverso los argentinos dieron vuelta el marcador y consiguieron un triunfo que les permitió pasar de rueda por primera vez.

Si bien Samoa no resigna su esencia, las nuevas reglas que penalizan fuertemente el tackle arriba y el tackle a destiempo le cercenaron una de sus principales armas de intimidación. Sin embargo, en los últimos años los isleños compensaron con mayor orden y con estructura. Contra backs que son titulares en las principales ligas de Europa, no errar el primer tackle va a ser vital. Luego, es un seleccionado que sumó mucha experiencia con la incorporación de algunos jugadores que tienen pasado en All Blacks (Steven Luatua y Charlie Faumuina) y Wallabies (Christian Leali’ifano), pero eso lo hace también un equipo veterano y, en consecuencia, lento. Aunque tuvo una buena preparación, con una victoria sobre Japón y una derrota ajustada ante los suplentes de Irlanda, no mostró un buen rendimiento en su presentación en el Mundial, frente a Chile.

Christian Leali'ifano es el estratego de Samoa, un adversario que puede complicar con sus patadas tácticas; la estrategia es un recurso en el que los Pumas fallaron gravemente frente a Inglaterra. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

La mejor opción que tienen los Pumas para lograr desequilibrio está en la prontitud de la liberación de la pelota. El ejercicio que da jugar constantemente contra potencias en el Rugby Championship y en las ventanas internacionales es un lujo que gozan los Pumas y del que Samoa no puede jactarse. En esas competencias se juega a otro ritmo, uno al que no están acostumbrados los isleños.

Será una prueba, entonces, para la pareja de medios Gonzalo Bertranou-Santiago Carreras, muy cuestionada por su actuación contra Inglaterra. Especialmente el apertura lució dubitativo y leyó mal varias jugadas. Las características de Samoa le dan una inmejorable oportunidad de desplegar sus atributos y recuperar la confianza. Calidad le sobra.

Santiago Carreras tiene calidad, pero debe mejorar; fue uno de los jugadores más deficientes en la derrota inicial en el Mundial de rugby. Juan Gasparini / Gaspafotos - Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín y Gaspafotos

¿Cómo puede complicar Samoa? Forzando penales, con el line-out y el maul, con el juego con el pie de Christian Leali’ifano y los rastrones atrás de la defensa por Tumua Manu, con la velocidad de Duncan Paia’aua y el debutante Ben Lam. El scrum puede ser una dificultad: los Pumas no cuentan con dos de sus cuatro pilares habituales (Joel Sclavi y Nahuel Tetaz Chaparro), Thomas Gallo no es especialista, Mayco Vivas llega con poco rodaje, Francisco Gómez Kodela no está pleno físicamente. No es poco, pero tampoco suficiente como para desestabilizar a los argentinos si están bien. El problema puede suscitarse si en los primeros minutos no salen las cosas, sufren puntos o tarjetas y luego, como ante Inglaterra, entran en pánico.

La presión por una eventual eliminación está presente. Es parte del rugby, pero es una presión a la que este equipo no está acostumbrado. Algunos la vivieron en una situación similar en 2015, cuando debían vencer a Georgia. La diferencia es que la derrota a manos de All Blacks en el debut en el Mundial de Inglaterra les había dejado buenas sensaciones. En 2019 el peligro era encarnado por un seleccionado mucho más peligroso, el inglés. Tampoco se puede equiparar.

Emiliano Boffelli practica patadas a los palos en el estadio donde en el Mundial de fútbol de 1998 la Argentina eliminó a Inglaterra; se aguarda que una mayoría de sus 42.000 está ocupada este viernes por hinchas albicelestes. Juan Gasparini / Gaspafotos - Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín y Gaspafotos

Haber perdido el primer partido de un Mundial no es nuevo para los Pumas. Les ocurrió en nueve de los diez torneos. El de 2007 fue la excepción, pero las comparaciones con la vez anterior que visitaron Francia se acabaron temprano. Por la derrota a manos de la Rosa, pero más porque este plantel no forjó el carácter que tenía aquel. Al menos no todavía.

Muchas de esas veces lograron salir a flote. En ocasione, con buen juego; en otras, con la mentada garra Puma. Ahora van a necesitarla más que nunca.

Guido Petti Pagadizábal superó una lesión y vuelve a la formación inicial de los Pumas, en un encuentro que acarrea presión. Daniel Cole - AP

Las formaciones para los Pumas vs. Samoa

Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Eduardo Bello, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.

Duncan Paia’aua; Nigel Ah-Wong, UJ Seuteni, Tumua Manu y Ben Lam; Christian Leali’ifano y Jonathan Taumateine; Fritz Lee, Steven Luatua y Theo McFarland; Chris Vui (capitán) y Brian Alainu’uese; Paul Alo-Emile, Seilala Lam y James Lay. Entrenador: Seilala Mapusua.

Suplentes: Sama Malolo, Charlie Faumuina, Michael Alaalatoa, Taleni Seu, Jordan Taufua, Melani Matavao, Alai D’Angelo Leuila y Danny Toala.

Árbitro: Nic Berry, de Australia.

Nic Berry, de Australia. Estadio: Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne.

Geoffroy Guichard, de Saint-Étienne. Hora: 12.45 de la Argentina (17.45 locales).

12.45 de la Argentina (17.45 locales). TV: TV Pública, ESPN y Star+.