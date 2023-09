escuchar

No es necesario hacer un análisis muy profundo para darse cuenta de que el contenido del partido fue malo en general. A diferencia de lo que sucedió contra Inglaterra, esta vez los Pumas aprovecharon la superioridad numérica que se generó en los primeros diez minutos, y lograron marcar su segundo try en esta Copa del Mundo. Fue durante uno de los pocos momentos en los que consiguieron encadenar varias fases de posesión con dinámica.

Lo que más rescato del partido es la victoria. Los Pumas supieron sacar adelante un difícil partido, pero la realidad es que el juego sigue sin aparecer. Esperábamos ver un equipo protagonista, jugando con más confianza y orden, pero lo hizo como si faltara una idea clara de juego. Habría que escuchar a los protagonistas para discernir si no se termina de comprender el plan de juego, o si sólo se falló en su ejecución.

La amonestación del australiano Nic Berry al fullback Duncan Paia'aua facilitó el trabajo a los Pumas, que la aprovecharon y tuvieron su mejor producción en el comienzo del encuentro. SEBASTIEN BOZON - AFP

Si analizamos las formaciones fijas, vemos que en el line-out se aprovechó la calidad los saltadores argentinos. Guido Petti cumplió una buena tarea ensuciando algunas pelotas importantes, molestando bastante al equipo isleño y logrando robar algunos lanzamientos. El scrum también fue un punto positivo en general. A pesar de algunas ocasiones en que Samoa logró complicar al conjunto albiceleste, éste supo imponerse y logró dominar la formación generando varios penales.

Después, no se vio mucho más. Gracias a los pies de Emiliano Boffelli y Nico Sánchez los Pumas lograron sacar adelante el partido. Pero debemos ser realistas: el equipo argentino quedó en deuda en el aspecto ofensivo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el adversario mostró ser un equipo bastante limitado. Cometió muchísimos errores de manejo, en su organización y en la toma de decisiones. Por suerte para los Pumas, su apertura no tuvo una buena tarde frente a los palos. Si no, seguramente el partido se habría puesto más complicado y se habría jugado con mayor presión.

Los line-outs son una especialidad de Guido Petti Pagadizábal; el segunda línea molestó en los lanzamientos ajenos y logró robar un par de pelotas. FRANCIS BOMPARD - AFP

Seguramente el clima, por la pelota mojada y un poco de lluvia, hizo algo más lento todo y generó más imprecisiones que las normales, pero no es motivo para justificar las falencias argentinas en el plano ofensivo. En definitiva, los dos equipos jugaron bajo las mismas condiciones... Y a pesar de sus limitaciones, en momentos del segundo tiempo Samoa pareció más agresivo.

Recuerdo el free kick que tuvo al principio del partido, en el cual Leali’ifano ejecutó sin haber puesto en juego la pelota; el árbitro cobró scrum en favor de los Pumas. Seguidamente hubo una patada del fullback que terminó directamente afuera. Los penales errados a los palos... Al final del primer tiempo tuvieron un scrum en los 5 metros que provino de un line propio robado por Guido Petti. Quisieron hacer un lanzamiento de ataque en el que el 9 perdió la pelota cometiendo knock-on frente a una buena marca de Kremer. En dos o tres lanzamientos de ataque cometieron knock-ons en la primera fase, y cometieron alguno también en situación de superioridad numérica... Por suerte, tal vez por inexperiencia, no aprovecharon esos momentos sino la historia podría haber sido otra.

Gonzalo Bertranou es uno de los generadores de juego de los Pumas, que estuvieron lentos en el ataque y dieron tiempo a la defensa de Samoa para reposicionarse. SEBASTIEN BOZON - AFP

Creo que el partido de este viernes fue un llamado de atención. Que un equipo de menor jerarquía y bastante limitado, como mostró serlo Samoa, nos haya complicado tanto genera dudas, un sabor amargo.

La mayoría de los puntos de los Pumas provino de haber puesto el juego en campo contrario y de haber incomodado a los samoanos en sus últimos metros. A pesar de que se tuvo mucha posesión, ésta fue ineficiente, como si por momentos los argentinos no hubieran sabido qué hacer para lastimar al rival.

La baja velocidad y la irresolución del ataque argentino facilitaron el trabajo de defensa de Samoa, que no se vio sorprendido; Ben Lam y Ulupano Junior Seuteni impiden el paso de Matías Moroni. David Rogers - Getty Images Europe

Noté lento al equipo en ofensiva y sin generar sorpresa. Creo que el ataque fue bastante previsible. De hecho, muchas veces perdíamos los contactos porque la defensa samoana estaba bien parada. Esto se debe a que tenía suficiente tiempo para reposicionarse debido a la poca dinámica que se generó y a que las estructuras de ataque estaban muy marcadas, y por eso eran rápidamente interpretadas por los samoanos... Esto permitía que tuvieran una defensa agresiva y subir rápidamente para golpear a los Pumas.

Nico Sánchez mostró que tiene muchas ganas de jugar, que quiere estar presente y que está listo para tomar responsabilidades. A pesar de sus pocos minutos de juego hasta ahora, tuvo la oportunidad de desbloquear el partido a sólo dos minutos del final. Tal vez, lo que manifestó en ese festejo luego de convertir el penal fue el desahogo de todas esas emociones.

Nicolás Sánchez se arengó antes del penal que confirmó la victoria argentina y lo festejó intensamente; el tucumano mostró estar listo para volver a ser parte importante del equipo. Getty Images

Ésta fue una victoria importantísima para seguir en carrera. Había que ganar como fuera y se logró el objetivo. Siempre es más fácil trabajar después de un triunfo. Es innegable que se puede trabajar con mayor tranquilidad. Por más que el juego no haya sido el deseado, se logró el resultado y eso es importante.

Tal vez el próximo compromiso, contra Chile, sea el ideal para realizar algunos cambios. Probar algunos jugadores que tienen menos tiempo de juego y tal vez, arriesgar un poco más en el aspecto ofensivo. Me gustaría ver al equipo generar el juego dinámico que ha mostrado pueden llevar a cabo. Ese partido debería servirles a los Pumas para ganar confianza y claridad en lo que quieren llevar a cabo.

Compacto de Argentina 19 vs. Samoa 10

Ahora viene un adversario al que Samoa le metió 43 puntos. Respetándolo, corresponde decir que Chile es un equipo de Tier 2 o Tier 3, y está en su primera participación mundialista. No debería ser un inconveniente para los Pumas. Argentina no ha mostrado aún de qué es capaz en el Mundial. Eso está claro... Pero tengo plena confianza en que los Pumas van a clasificarse. Después de todo, tienen todo en favor para lograrlo. El destino sigue estando entre sus manos...

* Patricio Albacete fue integrante de los Pumas de Bronce en el Mundial Francia 2007