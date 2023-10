escuchar

Concluyó este domingo el fixture del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023 y los dos seleccionados que avanzaron a cuartos de final fueron Inglaterra y los Pumas, que se quedaron con los dos primeros puestos por sobre Japón, Samoa y Chile. Ingleses y argentinos están entre los mejores ocho equipos del torneo junto a Francia, Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y Gales. Fiji o Australia se dirimen el último cupo.

La Rosa dominó la zona D con 18 puntos gracias a sus cuatro victorias y tres de ellas con bonus. Su escolta fue la Argentina con 14 producto de sus tres triunfos y una caída, justamente frente al líder en la primera jornada. La albiceleste, dirigida por Michael Cheika, avanzó a la primera fase de eliminación directa gracias a la alegría sobre Japón de este domingo en Nantes 39-27 en un duelo trascendental para ambos combinados porque el que perdía quedaba eliminado y esa suerte corrió para los nipones.

Los ‘Samuráis’ quedaron terceros con 9 puntos mientras que los samoanos, que cayeron ante Inglaterra en su última presentación 18-17, cuartos. Chile perdió los cuatro cotejos y no sumó.

No sin sufrir, los Pumas derrotaron a Inglaterra en su último partido en el Mundial de Rugby y avanzaron a cuartos de final David Rogers - Getty Images Europe

Resultados del grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón 28-22 Samoa.

Argentina 59-5 Chile.

Fecha 5

Inglaterra 18-17 Samoa.

Japón 27-39 Argentina.

GRUPO D

Cuándo vuelven a jugar los Pumas

La próxima presentación de los Pumas en el Mundial de Rugby 2023 será por los cuartos de final ante Gales, el sábado 14 de octubre desde las 12 (hora argentina) en Marsella. La Argentina volverá a jugar en el estadio del debut con derrota ante Inglaterra frente a un rival al que, en la previa al torneo, no se esperaba en esta instancia. Es que los europeos se quedaron con el primer puesto en el grupo C, donde el máximo favorito era Australia y puede quedar eliminado este domingo por la tarde sin Fiji derrota a Portugal.

Los cuartos de final tienen tres cruces confirmados. Además de Gales vs. Argentina, jugarán Irlanda vs. Nueva Zelanda y Francia vs. Sudáfrica. Inglaterra espera por Fiji o Australia.