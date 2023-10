escuchar

Un arranque con un mensaje claro: imponer condiciones y no darle respiro al rival. Los Pumas desplegaron todo su talento en el primer minuto del partido y le avisó a Japón que estaba plantado en el campo de juego para no darle opciones. Por eso, cuando pudo atacar, con rompió con Santiago Chocobares por el centro de la defensa y se fue directo al ingoal para marcar el primer try de los Pumas. En un partido de alta tensión, los Pumas lograron imponerse por 39-27 y se clasificaron a los cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán a Gales.

Los hinchas argentino enloquecieron con ese despegue argentino a toda furia. Por eso en el Stade De La Beaujoire de Nantes por la quinta y última fecha de la zona D del Mundial de Rugby 2023, el aliento para los Pumas dominó la escena. Es que la selección argentina comenzó el partido de la mejor manera: tras un line-out, el equipo albiceleste fue punzante en un maul, Santiago Chocobares rompió la defensa nipona y enfiló hacia el ingoal para anotar el primer try del juego, luego convertido por Emiliano Boffelli. Los Pumas se imponían 7-0. Después, Japón igualaría para colocarse 7-7.

Arranque a toda marcha para los Pumas

Conscientes de lo que está en juego, los Pumas entendieron que debían imponer condiciones en cada centímetro ante Japón y no sólo dominan en el marcador, sino también en el desarrollo del juego con tackles en la defensa y decisión para atacar con la pelota en sus manos y kicks cruzados.

Si bien los Pumas dominaron cada movimiento en los primeros minutos, Japón comenzó a ordenar sus filas y sorprendió con un kick de espaldas de Naoto Saito y rompió la defensa de los Pumas, que resistieron la embestida a puro tackle y evitaron el try de la selección rival forzando un penal.

Un poco de fortuna para la primera conquista de Japón

En ese conexto es que Japón aprovechó que la selección argentina entró en unos minutos de confusión y en una acción increíble de contraataque, el forward Amato Fakatava hizo una jugada personal con un kick incluido y llegó hasta el ingoal casi sin oposición porque Juan Cruz Mallía falló en el último tackle. Rikiya Matsuda acertó la conversión y el cotejo está igualado 7-7.

El equipo argentino entró en un momento de alta tensión, porque Boffelli pateó a los palos el penal por una infracción sobre Thomas Gallo y la pelota se fue a escasos centímetros del poste derecho para sostener el partido 7-7. Y como si fuese poco el excapitán de los Pumas, Pablo Matera, tuvo que dejar el campo de juego con signos de dolor en una de sus piernas y lo reemplazó Matías Alemanno.

Pero los Pumas no se dejaron ganar por la mala situación y volvieron a dar otro golpe importante ante Japón, con una contracción colectiva impresionante. Marcos Kremer tapó con la cara un intento de drop, Juan Cruz Mallía bajó de gran manera un kick y a partir de allí inició el contraataque de los Pumas que definió Mateo Carreras con un gran corrida por el carril izquierdo tras recibir la pelota de Gonzalo Bertranou. Boffelli, errático, falló la conversión y la Argentina logró dominar el marcador por 12-7.

El try de Carreras para dominar otra vez

Siete minutos más tarde de la conquista de Carreras, Emiliano Boffelli se tomó revancha de las dos fallas previas con un remate a escasos metros de los postes tras un penal de los nipones. La Argentina se impone 15-7 en Nantes y quiere volver a controlar el desarrollo.

Pero duró poco la intención de los Pumas, porque cuando parecía que no sucedía nada que pudiera poner nuevamente en juego a Japón construyó una buena jugada para avisar que no se va a rendir con facilidad. Los nipones juntaron jugadores por la banda izquierda, Siosaia Fifita penetró la defensa de los Pumas con la pelota en sus manos y antes de ser tackleado se la entregó a Naoto Saito, quien la apoyó en el ingoal sin oposición. Rikiya Matsuda hizo la conversión y el encuentro quedó 15-14 a favor de los Pumas que se fueron al descanso con la intención de buscar soluciones a estas réplicas del rival.

Una buena jugada para el try de Saito

El arranque del segundo tiempo fue con Japón determinado a torcer el rumbo, pero la Argentina logró frenarlo. Con un gran tackle a metros del ingoal, Marcos Kremer, uno de los mejores de la Argentina, evitó lo que podía haber sido el tercer try de Japón en el partido y, en consiguiente, la ventaja en el marcador. Los asiáticos movieron la pelota por todo el frente de ataque y pusieron en aprietos a un combinado albiceleste que no logró salir de la presión en ese comienzo del juego.

La respuesta de los Pumas fue inmediata y logró estirar la ventaja. Con paciencia el equipo argentino construyó su tercer try en el juego y lo apoyó Mateo Carreras -segundo en su cuenta personal-. La Argentina atacó por el flanco izquierdo, llevó el balón al centro de la cancha y generó superioridad numérica para, luego, encontrar solo al wing. Emiliano Boffelli acertó la conversión y la selección argentina pudo ponerse 22-14, en el partido que necesita ganar para acceder a cuartos de final.

El segundo try de Carreras

Japón no se rinde y busca alternativas para no dejar escapar a la Argentina. Por eso los nipones pusieron en aprietos a los Pumas tras recibir el try, porque estuvieron cerca de llegar al ingoal, pero prefirieron descontar con un disparo a los postes de Rikiya Matsuda tras un penal albiceleste. La Argentina se mantuvo al frente 22-17, pero Japón siguió buscando variantes, y en otra acción ofensiva Lomano Lemeki recibió la pelota a la salida de un ruck y tuvo todo el tiempo del mundo para ejecutar un drop y convertirlo para poner el juego 22-20.

Pero los Pumas fueron encontrando siempre una respuesta para mantener al frente. Tras otra gran combinación, el equipo argentino con la pelota en sus manos se mostró muy rápido y a la salida de un scrum sólido lo definió Emiliano Boffelli, tras recibir el balón de Juan Cruz Mallía para estirar la ventaja y dominar el marcador por 29-20.

La anotación de Boffelli

Otra vez, tras un try de los Pumas, los nipones demostraron que son durísimos y respondieron con ofensivas profundas. Los argentinos volvieron a cometer errores y le permitieron a su rival llegar hasta muy cerca del ingoal. Japón decidió jugar el balón tras un penal y encontró en el extremo derecho con superioridad numérica a Jone Naikabula, quien apoyó la pelota a pesar del esfuerzo de dos argentinos por tacklearlo. A pesar de la dificultad de la conversión, Matsuda acertó para poner el juego el cotejo 29-27.

La respuesta de Naikabula

Sin respiro y con el deseo firme de seguir en la Copa del Mundo en Francia. Los Pumas apoyado en el juego corto y con paciencia volvió a encontrar los espacios para que Mateo Carreras demuestre que es un auténtico talento. El tucumano no le teme al golpe por golpe, los Pumas reaccionaron enseguida porque Carreras es determinante con la pelota en sus manos. El wing rompió la defensa nipona y le devolvió la tranquilidad a la Argentina. Nicolás Sánchez acertó la conversión de frente a los postes y la Argentina pudo respirar: 36-27.

Carreras dominante en los momentos claves

Después de sufrir muchísimo para cerrar la victoria y un penal clave de Nicolás Sánchez, la selección argentina derrotó a Japón 39-27 y avanzó a los cuartos de final. Marcos Kremer y Mateo Carreas -tres tries-, fueron las figuras de un partido que siempre dominaron los Pumas desde el resultado pero no en el juego y, por eso, sufrió hasta los últimos minutos.

El penal clave de Nicolás Sánchez

