PARÍS (Francia).– El fin del sueño de los Pumas en Francia 2023 marcó también el fin del periplo para muchos argentinos que viajaron intempestivamente la semana pasada con la ilusión de ver al seleccionado por primera vez en una final mundialista. La invasión celeste y blanca que experimentó París hace unos días ya no es tal, aunque la partida de muchos hinchas fue compensada por otra presencia: la de los propios jugadores que, con sus familias, salieron a recorrer lugares icónicos de la Ciudad Luz.

Una forma de dejar atrás el golpe que les propinaron los All Blacks con una goleada (44-6) que no solo les quitó el sueño de llegar a la primera final mundialista, sino que por su contundencia golpeó el ánimo del equipo. Esta vez no hicieron como en 2007, cuando, tras caer con Sudáfrica en la misma instancia, también por un resultado abultado, los jugadores se fueron a EuroDisney para levantar el espíritu.

¡𝐀𝐫𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬! 💪



Tarde de gimnasio en París con la mirada puesta en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#SomosLosPumas

La magnificencia del Louvre, el esplendor de la Torre Eiffel o el magnetismo del Arco del Triunfo son inspiración más que suficiente. Un rato de esparcimiento en lo que fue un domingo movido para el plantel. Un domingo en el que el sol volvió a engañar al otoño después de cuatro días seguidos de lluvia y una temperatura en descenso abrupto. De un lado, hubo ejercicios livianos en el gimnasio. Además, debieron mudarse a un nuevo búnker por esos caprichos de la organización: dejaron el hotel Renaissance Paris Hippodrome de St. Claude para trasladarse a otro ubicado en Croissy sur Seine, 7km todavía más al oeste de París. El lunes volverán a entrenarse con pelota, el martes harán doble turno de alta intensidad, descansarán el miércoles (día en que Michael Cheika dará a conocer el equipo) y el viernes realizarán los últimos ajustes en el Stade de France.

El objetivo es llegar de la mejor manera física y mentalmente posible al trascendente partido por la medalla de bronce, la tercera vez que los Pumas buscarán esa proeza. El rival del viernes a las 21 (16 de la Argentina) será Inglaterra, una revancha de lo que fue el debut en Marsella y que para los argentinos ostenta un enorme valor en sí mismo. Así lo vivieron en sus dos experiencia anteriores en la misma situación, ante el local en Francia 2007 y ante Sudáfrica en Inglaterra 2015. La primera terminó con la medalla colgada en el pecho, la segunda no. Los jugadores ya anticiparon que no les da lo mismo uno u otro desenlace. Dos antecedentes muy disímiles que vale tener presentes para saber a qué se atienen los argentinos.

Gómez Kodela, Ruiz y Gallo, en la concentración de los Pumas en París; este viernes será el partido ante Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial Prensa UAR

El partido de 2007 tiene algunas similitudes con el de este viernes. La más saliente es que los dos certámenes se jugaron en Francia. También, que en las dos “pequeñas finales”, como se denomina aquí al partido por el tercer puesto, los argentinos debieron enfrentarse al mismo rival ante el que habían iniciado el certamen, aunque aquella vez habían vencido al local y en ésta cayeron ante los ingleses.

El hito de 2007 vs. Francia

El conjunto dirigido por el “Tano” Marcelo Loffreda hizo historia al meterse por primera vez entre los cuatro mejores de un Mundial. Un equipo memorable, que llegó invicto a la semifinal tras una épica victoria ante Francia en el partido inaugural y una paliza ante Irlanda para pasar como primeros del grupo a cuartos, donde vencieron con esfuerzo y autoridad a Escocia. Los Springboks los devolvieron a la realidad con un éxito por 37-17 y los mandaron a jugar por el tercer puesto.

Manuel y Felipe Contepomi festejan el triunfo sobre Francia en el partido por la medalla de bronce del Mundial 2007 David Davies - PA Images - PA Images

Para aquel encuentro, disputado en el Parc des Princes, la cancha del PSG, Loffreda jugó con varios suplentes. No pudo estar Mario Ledesma, desgarrado, y se les dio la chance de jugar a varios que habían visto poca acción, como el recordado Federico Martín Aramburú, Martín Durand, Omar Hasan o Rimas Álvarez. También iba a actuar Gonzalo Tiesi, pero se lesionó en la previa. Eusebio Guiñazú reemplazó en el plantel a Ledesma y jugó sus únicos minutos en ese Mundial.

Francia llegaba golpeada luego de caer ante Inglaterra en la semifinal cuando era favorito; había eliminado a los All Blacks en cuartos de final, la única vez en diez mundiales que se quedaron afuera de las semifinales. En definitiva, pudo más el hambre de gloria de los Pumas que el orgullo de los locales. Fue, también, la mejor actuación argentina en ese certamen, que terminó con goleada 34-10, con una actuación memorable de Felipe Contepomi y un try antológico, por la concepción de la jugada, de Fede Martín Aramburú. Fue el último partido con la celeste y blanca de Agustín Pichot, Ignacio Corleto, Gonzalo Longo y Nicolás Fernández Miranda, entre otros.

En 2015, la historia fue distinta. Se parece a ésta en que las dos veces los Pumas lograron avanzar, amén de sus propias virtudes, gracias a que tuvieron una zona accesible (Nueva Zelanda, Georgia, Tonga y Namibia). Al cruce de cuartos, Irlanda llegó diezmado por las lesiones de jugadores como Jonny Sexton, Paul O’Conell, Sean O’Brien y Peter O’Mahoney. Pero poco pudo hacer cuando se topó con Australia, dirigida por Michael Cheika. Los Pumas pagaron el precio de la batalla física y perdieron a tres baluartes para el duelo por el bronce: Juan Imhoff, Juan Martín Hernández y Marcos Ayerza.

Tomás Cubelli intenta frenar a Victor Matfield en el partido por el tercer puesto del Mundial 2015, que fue con victoria de los Springboks sobre los Pumas Richard Heathcote - World Rugby - World Rugby

El partido por el tercer puesto, disputado en el estadio Olímpico de Londres, la actual cancha del West Ham, fue ante Springboks, que venía de caer ajustadamente ante uno de los mejores equipos de la historia y futuros campeones, los All Blacks de Dan Carter y Richie McCaw. Pese a las bajas, los Pumas opusieron una dura batalla física al rigor de los sudafricanos, pero no lograron quebrarlos. Un try al inicio de cada tiempo y el pie de Handré Pollard marcaron distancias. Sobre el final, el try del pilar Juan Pablo Orlandi cortó una racha de 160 minutos sin tries para un equipo que, de la mano de Daniel Hourcade, se había destacado en el Mundial por su capacidad ofensiva. Marcó la despedida de jugadores como Ayerza, Marcelo Bosch, Corcho Fernández Lobbe y Horacio Agulla.

El partido ante Inglaterra también marcará el fin de un ciclo. Michael Cheika no seguirá como entrenador, jugadores como Agustín Creevy, Juan Imhoff y Nicolás Sánchez ya pasaron los 34 años. Más que la medalla de bronce, está en juego el honor de los Pumas.