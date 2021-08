Los Pumas encaran el Rugby Championship con la base intacta y una apuesta al futuro

La efervescencia que provocó la medalla de bronce en Tokio 2020 todavía no se evaporó y el rugby argentino ya tiene un nuevo desafío sublime por delante. Este sábado comienza el Rugby Championship y enfrente estarán los mejores. Los Pumas llegan con su base de jugadores casi intacta, pero sin la preparación adecuada. El coach Mario Ledesma apostó por un plantel con muchos jugadores jóvenes que viajan para sumar experiencia de cara a Francia 2023, pero la intensidad del certamen obligará a que más de uno deba saltar a la cancha.

El estreno será ante el campeón del mundo, Sudáfrica (a las 12.05 en Port Elizabeth), apenas siete días después de que le hayan ganado la serie ante los British & Irish Lions. Luego vendrán All Blacks y Wallabies, todos en Australia. La Argentina será el único equipo que no tendrá partidos de local. Además, la base del equipo llega sin pretemporada, luego de unas breves vacaciones tras disputar la ventana de julio como cierre de una larga campaña.

Emiliano Boffelli y Matías Orlando, dos de los regresos Flickr UAR

Para defender el segundo puesto conseguido en 2020 (fue un Tri Nations, sin Sudáfrica), Ledesma designó un plantel amplio de 48 jugadores. Hay dos bajas de peso: Juan Imhoff, que no aceptó la convocatoria por razones que no fueron reveladas, y Tomás Cubelli, lesionado en una mano. En cambio, hay algunas reapariciones importantes: Emiliano Boffelli, Matías Orlando y Tomás Lezana regresan luego de sendas lesiones; Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla y Juan Pablo Zeiss vuelven a estar en la consideración; los dos primeros no juegan desde antes del Mundial 2019.

Lo más resonante, no obstante, es la incorporación de 14 jugadores sin experiencia internacional. Entre ellos, cuatro que ganaron la medalla de bronce en Tokio. En el Tri-Nations 2020, Ledesma no utilizó a 10 de los 45 convocados y otros ocho jugaron un partido o menos. Con una diferencia: a último momento se cancelaron los dos partidos ante Sudáfrica. La exigencia del certamen, con seis partidos en ocho semanas (los cuatro últimos en sábados consecutivos) seguramente obligará a que más de uno tenga su bautismo de fuego con la celeste y blanca. Cuatro de los seis pilares, por ejemplo, no tienen caps.

Vale la pena, entonces, conocer más de cerca a los posibles debutantes:

Marcos Moneta: la gran figura de los Pumas 7s, tryman de los Juegos y héroe en el partido de cuartos ante Sudáfrica, es el nombre más resonante entre los nuevos. Su velocidad supersónica le permite marcar diferencias en cualquier código. Tiene altura (1,85m), aunque todavía le falta algo de peso (75kg) para el rugby internacional. Arranca de atrás en un puesto en el que sobran opciones (Moroni, Cordero, Boffelli, Santiago Carreras, Delguy) y deberá ganarse un lugar en los entrenamientos.

Lucio Cinti, una de las caras de Tokio 2020 que llega a los Pumas XV

Lucio Cinti: Vuelve al seleccionado de 15 luego de estar “prestado” siete meses en el seven. Cinti (21 años) integró el plantel del último Tri-Nations y hasta tuvo el honor de ser parte de los 23 que vencieron a los All Blacks. Con una salvedad: fue el único que no ingresó. Querrá revancha. Jugador versátil que puede actuar como centro o wing.

Ignacio Mendy: De los cuatro ganadores del bronce en Tokio es quien más se destacó en el rugby 15, en la época de los Pumitas. Como Moneta, la tiene complicada en un puesto superpoblado. Tiene condiciones similares a Bautista Delguy: rápido, elusivo y osado.

Santiago Mare: Un caso inédito en la historia de los traspasos de seven a Pumas: es apertura. Demostró tener una aguda lectura del juego, pero debe adaptarse a un sistema totalmente distinto. Además, no juega rugby de 15 prácticamente desde su época de los Pumitas (2016), ya que de inmediato se sumó al seven. Llega por la no aceptación de Benjamín Urdapilleta y la lesión de Patricio Fernández.

Mateo Carreras: Estuvo en la ventana de julio en reemplazo de Boffelli, pero no sumó minutos. De la misma camada de Moneta, Cinti y Mendy, con una salvedad: él era el más destacado. También pasó por Pumas 7, en el Mundial de San Francisco 2018. Tuvo una gran temporada en Newcastle Falcons de la Premiership inglesa.

Joaquín Oviedo: El potente octavo cordobés vuelve a estar en la consideración tras ser omitido en julio. Estuvo en el Tri-Nations 2020 y causó buena impresión ante Australia A, aunque no llegó a jugar Test Matches. Arrancó muy bien la Superliga Americana y luego se fue apagando. Es el más joven del plantel (20 años).

Thomas Gallo: Tras una temporada en Benetton, se ganó la convocatoria. Se lo recuerda por un try anotado ante Francia en el Mundial Juvenil de Rosario 2019, en el que corrió 50 metros a pura velocidad hasta el in-goal.

La destreza de Ignacio Mendy durante los Juegos Olímpicos de Tokio Marcelo Manera

Eduardo Bello: Pilar convocado de último momento por la baja de Joel Sclav. Cordobés, 26 años, se formó en San Martín de Villa María y jugó el Mundial Juvenil de 2015 y luego en Argentina XV, antes de emigrar a Zebre de Italia, donde actúa desde 2017.

Gonzalo García: Se subió al barco ante la lesión de Cubelli y quedó como el tercer medio-scrum del equipo. Gran experiencia para el joven tucumano (22 años), el mejor en su puesto en la Superliga Americana, donde representó a Cafeteros Pro de Colombia.

Lautaro Simes: segunda línea cordobés de buen tamaño (2m, 21 años), surgido de Tala. Se lució en la SLAR con la camiseta de Cafeteros Pro.

El coach de los Pumas, Mario Ledesma Twitter @lospumas

Rodrigo Fernández Criado: Estuvo en el plantel del Tri-Nations 2020 y tuvo buenas apariciones ante Australia A y en Jaguares XV. Un segunda línea dúctil y dinámico aunque todavía algo liviano en un puesto donde no sobran alternativas.

Ignacio Ruiz: Les ganó la pulseada a Martín Vaca y Bautista Bernasconi, los otros dos hookers jóvenes de Jaguares XV. Va a sumar experiencia en un puesto donde falta recambio. Tiene 20 años.

Rodrigo Martínez y Carlos Muzzio: Dos pilares que actúan en Europa y tuvieron su primera experiencia con los Pumas en la ventana de julio, aunque no llegaron a jugar. Ledesma vuelve a confiar en ellos.

Los Pumas sólo perdieron uno de los siete partidos que jugaron luego del Mundial de Japón 2019: ante Nueva Zelanda. Los tests ante Gales en julio, aun con mucho margen para crecer, dejaron la sensación de que el equipo encontró un piso alto de rendimiento, con pilares en la defensa, la obtención y la imposición en el contacto. La misión será conservarlo y agregarle algo de la fluidez y picardía en ataque que estos jugadores demostraron ser capaces de desplegar. El desafío, hacerlo contra las máximas potencias y en un contexto desfavorable.