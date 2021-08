Quién es NAK, el plebeyo que jugaba al tenis, es amigo del emir de Qatar y logró la hazaña de llevar a Lionel Messi a PSG

PARÍS.- Algunos coleccionan estampillas, corchos de champagne o camisetas de fútbol vintage; Nasser Al-Khelaïfi prefiere los puestos de dirigente. A los 47 años, ese hombre tímido nacido en el desierto es presidente de Paris-Saint-Germain (PSG), del grupo BeIN Media, de las federaciones qatarí y asiática de tenis, de la Asociación Europea de Clubes (ECA), de la federación parisina de balonmano, del fondo Qatar Sports Investments (QSI) e incluso ministro sin cartera en su país. Ahora, ese íntimo de la familia real de Qatar acaba de lograr la hazaña extravagante de traer a Lionel Messi a París, transformando al club de la capital francesa en la promesa de todos los triunfos.

Es verdad, el hombre más poderoso del fútbol francés –y probablemente del fútbol mundial– no tiene nada de un heredero de papá opulento. Es un plebeyo, hijo de un pescador de perlas, fanático del tenis, que llegó en los años 90 al puesto Nº 995 de la clasificación mundial. Y como el actual emir, Tamim ben Hamad al-Thani, de 41 años, también era adepto de la raqueta, ambos se hicieron amigos. Fue así como la vida de NAK (así lo llaman todos) cambió de la noche a la mañana.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente, y Leonardo, manager de PSG, con un sueño cumplido: tener a Leo Messi STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

“No soy multimillonario o millonario. No tengo jet privado. Sólo cobro un salario. Además, tengo la misma mentalidad de los franceses: de dinero no se habla”, afirma. Claro que ayuda mucho ser “como un hermano” del emir de Qatar, patrón del inagotable fondo soberano de ese minúsculo país sentado en un océano de gas.

En 2006, Al-Thani le confió la misión de desarrollar la cadena de televisión qatarí Al-Jazeera, que se convertiría en el grupo de televisión BeIN Media Group, presente en 43 países. Como Al-Khelaïfi trabaja mucho y bien, de a poco fue instalado al frente de todo lo que concierne a los medios y el deporte: presidente de la federación qatarí de tenis, ministro de Qatar (sin cartera), miembro del buró ejecutivo de la UEFA... Nunca abandonó una función. En realidad, sigue asumiendo otras.

Lionel Messi firma su contrato de 2 años con el presidente de PSG, Nasser Al Khelaïfi Getty Images

Y después está Paris-Saint-Germain. Para Qatar, PSG es más que un club. Es un útil de soft power. Poseer una luz de semejante brillo siendo un país tan pequeño, atascado entre grandes potencias hostiles, entre ellas, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, humillados desde que su vecino obtuvo la organización de la Copa del Mundo DE 2022, y esperando la ocasión para aplastarlo, es mejor que un seguro de vida.

Frente a esa realidad, ¿acaso NAK tiene la estatura necesaria? ¿Es un visionario? ¿Un buen administrador? ¿Cuál es su motor íntimo? Nada de eso importa demasiado. Lo que cuenta es que, en pocos años, se convirtió en el único qatarí célebre sobre la faz de la tierra, más allá del príncipe Nasser Al-Attiyah, ex deportista olímpico y más de una vez campeón del Dakar. En Qatar, actualmente, hay una ciudad, un inmenso yacimiento de gas, un desierto… y NAK.

Pero Nasser Al-Khelaïfi no es Iznogoud, el célebre personaje de historieta de René Goscinny, visir del califa de Bagdad, que repite todo el tiempo “quiero ser califa en lugar del califa”. La función de NAK es servir, como una gran silueta de cartón, con fondo de Qatar, que se pasea por el mundo firmando contratos estratosféricos con una sonrisa.

Nasser Al Khelaïfi celebra la conquista de la Copa de Francia ganada por PSG en mayo de este año John Berry - Getty Images Europe

La compra de PSG, de Miramax, de un operador de telefonía turco, de derechos televisivos... Se expone tanto para su país, que con frecuencia se ve doblemente inquietado por jueces. En octubre de 2017, la justicia suiza abrió una investigación por sospechas de corrupción privada en la atribución de los derechos televisivos de las copas del mundo de 2026 y 2030 a BeIN Media para la zona África del Norte y Medio Oriente.

En mayo de 2019, fue inculpado por “corrupción activa” en la atribución de los mundiales de atletismo de 2017 y 2019, para los cuales Doha se había candidateado y perdido primeramente frente a Londres, antes de ser seleccionada ciudad anfitriona dos años después. En el mismo expediente, su brazo derecho, Yousef al-Obaidly, director general de BeIN, también fue inculpado.

En 2011, NAK le daba la bienvenida a otro argentino a Paris Saint-Germain: Javier Pastore Archivo

¿Qué importa? NAK sigue imperturbable su camino. Discreto, escurridizo, secreto, el presidente de PSG jamás pasa más de dos días en una misma ciudad. Tampoco le gusta hablar de sí mismo.

“Sólo hago mi trabajo”, repite. Eso significa que duerme apenas tres horas por noche.

“Jamás conocí un día sin ganas de dormir”, confiesa.

La presentación de Lionel Messi en PSG

Cuando está en Doha es Al-Jazeera Sport hasta las 15, luego 60 minutos de fitness y después la federación de tenis, antes de encontrarse con su mujer y sus tres hijos. Muy apegado a su familia, que nunca se trasladó a París, antes de cada partido de PSG... llama a su madre.

Cuando está en la capital francesa, Nasser se aloja en una suite del Hotel Hyatt Paris-Vendôme, donde a veces organiza sus conferencias de prensa. Y para desplazarse entre la capital francesa, Londres (donde tiene una residencia) y Doha, utiliza un Global Express, el Rolls de los jets de negocios.

Minucioso, casi obsesivo, impecablemente vestido y hablando un francés aproximativo, su aparente timidez intriga.

“De pequeño bajaba la cabeza cuando alguien lo miraba”, cuenta su hermano mayor, Khaled. “El tenis le dio confianza en sí mismo”, precisa.

Entonces, ¿de dónde viene su fuerza?

“De que sabe que no sabe. Nasser escucha y no habla”, explica un miembro de su equipo. En Francia aprecian su personalidad: “Es de una cortesía exquisita. Pero no hay que fiarse. Su eterna sonrisa oculta algo”, señala Nicolas de Tavernost, presidente de la cadena M6. “Es absolutamente brillante. Pero, sobre todo, un temible negociador”, dice a su vez Vincent Labrune, ex presidente de Olympique Marseille.

El propio interesado precisa: “En este mundo hay que ser justo, derecho, confiado y encantador”. Fiel a ese lema, Nasser Al-Khelaïfi sigue cosechando éxitos y acallando admirablemente a sus críticos.