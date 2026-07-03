Los Pumas - Escocia, en su estreno en el Nations Championship, en Córdoba

CÓRDOBA.– No hay en toda la ciudad una alusión a este partido. Todo el celeste y el blanco que embanderan su arquitectura, una mixtura fascinante de colonialismo y modernidad, están abocados al Mundial. Ni en el entrenamiento abierto al público del sábado ni en el captain’s run de este viernes fueron vividos con la euforia del año pasado. Entonces, los Pumas pagaban una deuda de once años y volvían a jugar aquí. Potenciados por el atractivo que representaban los All Blacks, 57.000 hinchas coparon el Kempes. Esta vez, en medio de la ola polar que envuelve la región mediterránea (“nevó en las altas cumbres” es el primer comentario de todos los taxistas), es el equipo argentino el que debe alimentar el fuego.

Hasta la noche del viernes todavía había un remanente importante de plateas y no le será sencillo a la organización completar las 45.000 localidades disponibles. La verdad se conocerá al momento del kick-off. A las 16 de este sábado, los Pumas iniciarán su temporada enfrentándose con Escocia, partido que representará el estreno albiceleste en el Nations Championship, el nuevo certamen que sustituye a las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Rodrigo Isgró, una de las cartas de try de los Pumas, será titular en la punta derecha. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Existen pocos rivales que, tanto en la actualidad como en la historia, son tan parejos para la Argentina como Escocia. Dirigido hace nueve años por Gregor Townsend, el Cardo combina un pack sólido, mas no de los más imponentes físicamente, con backs de buen manejo que intentan ser protagonistas importantes. De acuerdo con la forma en que ha evolucionado el rugby en los últimos dos años, cabe esperar un duelo atractivo, con propuestas arriesgadas por parte de ambos y muchos puntos en el tablero.

Como ocurre en cada julio, los Pumas corren con una desventaja: éste será su primer partido en ocho meses. El entrenador Felipe Contepomi reconoció la inconveniencia, pero advirtió que en la semana tuvieron buenos entrenamientos y notó conectados a los jugadores. “Es el máximo desafío”, advirtió sobre actuar luego de tanto tiempo. Escocia, en cambio, ya pasó por el Seis Naciones (venció a nada menos que Francia e Inglaterra) y en la semana previa realizó una concentración en Madrid.

El hecho de que se juegue por los puntos agrega un factor que por ahora es desconocido. Acaso con el correr de la competencia, y a medida que se acomode la tabla de posiciones, eso constituya un factor de presión o un incentivo. Inicialmente, los jugadores se mostraron entusiasmados con la posibilidad de tener al final del camino una copa por la que pueden luchar. Contepomi, en cambio, le restó algo de trascendencia, pero a la vez lo celebró. “Ya la oportunidad de ponerse la camiseta argentina es motivo suficiente para sentirse agradecido, y lo tomamos de la misma manera”, dijo. “Pero está bueno que se le dé sentido, que haya una tabla. Me parece una muy buena iniciativa y estamos encantados de ser parte de ella”.

Matías Alemanno alcanzará el mojón de los 100 partidos con la camiseta de los Pumas; el segunda línea será local en Córdoba. Prensa UAR (Gaspafotos - Juan Gasparini)

En la memoria de los dos equipos está fresco el recuerdo del último enfrentamiento. En noviembre, los Pumas dieron vuelta un 21-0 en contra hasta imponerse por 33-24 en Murrayfield. “Hablamos de ese partido en la semana”, reconoció Townsend. “Fue doloroso, pero nos recuperamos. Tuvimos muchas reuniones y todos estamos alineados con lo que queremos. Tenemos mucho respeto por la Argentina. Les ganó a todos los equipos, es consistentes y va a jugar ante un público que es muy fanático del rugby y se hace sentir”.

Resultará interesante volver a ver a Tomás Albornoz, que por distintas lesiones tuvo poca participación el año pasado con la camiseta celeste y blanca. Esta temporada pasó a Toulon, de Francia, y cumplió las expectativas. Con Santiago Carreras como fullback forma una dupla letal.

Escocia no contará con su apertura Finn Russell, que vino a la Argentina pero fue preservado tras un mes y medio de inactividad por una lesión. Tampoco están otras figuras, como Huw Jones, Darcy Graham y Duan van der Merwe. Aun así, no deja de ser un equipo experimentado.

"Me parece una muy buena iniciativa y estamos encantados de ser parte de ella", dijo Felipe Contepomi respecto al naciente Nations Championship. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Entre los Pumas también hay varios lesionados, pero a la vez disponen de recambio a la altura. No están por distintos motivos Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Juan Martín González, Pedro Rubiolo ni Joel Sclavi, y aun así la formación no puede ser considerada alternativa. El único jugador casi totalmente carente de experiencia en la selección nacional es el centro cordobés Faustino Sánchez Valarolo, que tiene un solo test match en su haber, el de Uruguay en julio pasado. En el banco reaparecerá Joaquín Moro, ausente desde ese mes, tras una gran temporada en Leicester Tigers.

“Tenemos un objetivo claro, que es mejorar partido por partido, elevar el equipo respecto a donde lo dejamos la semana anterior”, repitió con insistencia Contepomi. “Podemos tener resultados positivos y negativos, pero nos medimos según si cumplimos lo que dijimos íbamos a hacer. Reiniciar después de tanto tiempo trae toda esa expectativa y esa ilusión. Ojalá todo lo que entrenamos sea llevado a la cancha”.

Empieza el año, empieza una nueva competencia para los Pumas. Enfrente, un adversario tan exigente como conocido. Esta vez, el calor tendrá que salir de la cancha.

Formaciones de Argentina vs. Escocia