La agenda de la TV del sábado: juegan Boca, Racing e Independiente, las Leonas, Francisco Cerúndolo y Báez en Bastad

Será un sábado cargado en la agenda deportiva, y por ende, en las pantallas. El inicio del fin de semana tendrá fútbol argentino y del mundo, rugby internacional y local, automovilismo, golf de primer nivel, ciclismo de elite, hockey con un partido muy especial y también golf.

Este sábado habrá cinco partidos de la Liga Profesional de Fútbol con la presencia de tres grandes. El que más atrae es el clásico entre Boca y Talleres en La Bombobera, en el que marcará el último duelo del día. Más temprano, el líder Newell’s, recibirá a Racing, que marcha cuarto. El día se completará con otros tres encuentros: Barracas Central vs. Argentinos, Gimnasia ante Colón y también Independiente vs. Rosario Central.

El rugby desbordará de actividad, en el exterior y en el país. Habrá cuatro test matches televisados que involucrarán a potencias, incluido el que los Pumas afrontarán en Santiago del Estero contra Escocia, el tercer partido del ciclo del entrenador Michael Cheika. También en otros países se repetirán enfrentamientos: Sudáfrica vs. Gales, Australia vs. Inglaterra y, en la madrugada argentina, Nueva Zelanda vs. Irlanda. A su vez, la competencia de Buenos Aires tendrá acción de la jornada 15 del Top 13 de URBA, con SIC vs. CUBA como lo más saliente.

El hockey también formará parte de este sábado cargado de acción. Las Leonas disputan el Mundial de España y Países Bajos y luego de dejar en el camino a Inglaterra, jugarán una de las semifinales ante Alemania, en busca de la final. El otro cruce será entre uno de los locales, Países Bajos, frente a Australia.

La televisación del sábado 16

FÚTBOL

Liga Profesional

13 Barracas Central vs. Argentinos. ESPN Premium

15:30 Gimnasia vs. Colón. TNT Sports

15:30 Independiente vs. Rosario Central. ESPN Premium

18 Newell’s vs. Racing. TNT Sports

20:30 Boca vs. Talleres. ESPN Premium

Racing y Newell's juegan uno de los partidos más atractivos de la fecha Fotobaires

Amistosos internacionales

6.50 Tottenham vs. Sevilla. ESPN

8.50 RB Leipzig vs. Southampton. Star+

15.20 Inter vs. Mónaco. ESPN Extra

El Inter de Lautaro disputa un partido de pretemporada Luca Bruno - AP

Primera Nacional

14 Atlanta vs. Tristán Suárez. TyC Sports

18 Estudiantes (BA) vs. San Martín (T). TyC Sports

Federal A

15 Sarmiento de Resistencia vs. Gimnasia y Tiro de Salta. TV Pública

Primera B

12 Colegiales vs. Comunicaciones. TyC Sports

Brasileirao

21 Ceara vs. Corinthians. ESPN 3

GOLF

8 El The Open Championship. La tercera vuelta. ESPN 2

RUGBY

Test Match

3.55 Nueva Zelanda vs. Irlanda. Star+

6.45 Australia vs. Inglaterra. Star+

11.55 Sudáfrica vs. Gales. Star+

15 Los Pumas vs. Escocia. ESPN

Los Pumas vuelven a jugar ante Escocia Javier Corbalán - LA NACIÓN

URBA Top 13

13.30 Buenos Aires vs. Newman. ESPN 3

14.10 Regatas vs. Los Tilos. Star+

14.10 Atlético de Rosario vs. Belgrano. Star+

14.10 SIC vs. CUBA. Star+

14.10 Alumni vs. Pucará. Star+

14.10 CASI vs. San Luis. Star+

HOCKEY

Mundial femenino

13.30 Países Bajos vs. Australia. La semifinal. ESPN 3

16.30 Argentina vs. Alemania. La semifinal. ESPN 2

Las Leonas jugarán con Alemania en la semifinal del Mundial de hockey de España-Países Bajos.

TENIS

8 Francisco Cerúndolo vs. Pablo Carreño Busta, en la primera semifinal de Bastad. A continuación, Sebastián Báez vs. Andrey Rublev (Star+)

AUTOMOVILISMO

15 El Turismo Carretera. Desde Posadas, la clasificación. DeporTV

BÁSQUETBOL

NBA Summer League

19 San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

21 Boston Celtics vs. Brooklyn Nets ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

23 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

CICLISMO

9 Tour de Francia. Etapa 14. ESPN Extra

BOXEO