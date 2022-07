Los Pumas - Escocia: el seleccionado se suma a la fiesta santiagueña e intenta cortar una racha de 15 años sin festejar una serie en casa

SANTIAGO DEL ESTERO.– Son días festivos en esta capital. La ciudad está por cumplir 469 años –lo hará el lunes 25– y hay ferias en las calles y un nutrido programa de celebraciones. Incluidas chacareras AM, pero no hasta que las velas no ardan, sino con pleno sol: a las 11 de este viernes, en la céntrica plaza Libertad, ya se estaba cantando y bailando, hasta con atuendos autóctonos. Casi que ni hace falta el aniversario: a Santiago del Estero solamente le falta encontrar una excusa para realizar una fiesta.

Las tradiciones, de todos modos, conviven con las novedades. Por ejemplo, unos cuantos transgresores quebrantan la ley no escrita de la siesta santiagueña. Ese cuasi derecho constitucional provincial es desoído por automovilistas que a las tres de la tarde se mueven por el centro, vaya uno a saber a dónde. Y también por los Pumas. Que reconocieron el estadio Madre de Ciudades y se tomaron la foto de familia en él. Y que son protagonistas de la noticia más saliente de estos días aquí.

"En esta ciudad increíble es muy importante el rugby, que se hace querer mucho en el Norte", apuntó Guido Petti Pagadizábal, uno de los Pumas que disfrutan de esta visita a Santiago del Estero. Prensa UAR

Por primera vez el seleccionado argentino de rugby pisa esta tierra, para jugar este sábado, a las 16.10, con Escocia en el último cruce de la sucesión de tres en territorio nacional. Que está 1-1, tras el éxito local (26-18) en Jujuy y el británico (29-6) en Salta. Allí radicará uno de los objetivos del equipo: imponerse en una serie contra una potencia en terreno propio por primera vez en 15 años.

Hay otras metas. Ganar el test match por sí mismo, equilibrar el historial frente a Escocia (11-12), alistarse para el Rugby Championship –comenzará el 6 de agosto– e ir examinando a los jugadores con miras al Mundial Francia 2023, en los albores del ciclo de Michael Cheika como entrenador Para lograr el resultado, hay que cumplir otro propósito: mejorar en el juego. En Salta fallaron en los fundamentos (scrum, ruck, patadas tácticas), y así no hay forma.

Facundo Isa, uno de los santiagueños que tienen historia en los Pumas; además de local, el tercera línea actuará desde el inicio frente a los escoceses. Prensa UAR

“Todos los objetivos son importantes. De todos modos, este partido de los Pumas es único, como cada uno. Nunca es uno más. Y no creo que lo tomemos como preparativo de nada. Nunca se sabe cuándo es el último. Es muy especial también porque será la primera vez en Santiago del Estero, el primer partido para muchos que van a venir a verlo. En esta ciudad increíble es muy importante el rugby, que se hace querer mucho en el Norte”, comentó Guido Petti Pagadizábal en las entrañas de un estadio, el Madre de Ciudades, que no deja de impactar para los estándares argentinos de infraestructura.

“El estadio me pareció increíble. No sé si hay tantos en Argentina como éste, muy moderno, muy lindo. Pero lo más lindo es la gente que va a venir a alentar. Esperamos darle una alegría”, añadió el segunda línea, uno de los apenas tres rugbiers titulares en los tres compromisos de la ventana de julio. Da la impresión de que él, Matías Orlando y Emiliano Boffelli están fuera de discusión en los planes de Cheika.

Por la lesión de Julián Montoya, el Titán Agustín Creevy vuelve a ser titular en la primera línea de los Pumas. Prensa UAR

Que probará como primer centro a un habitual segundo, Matías Moroni, a quien inicialmente ni siquiera tenía en la lista de los Pumas (sí en Argentina XV). Seguirá evaluando a Santiago Carreras como apertura y mirará con lupa al medio-scrum Lautaro Bazán Vélez, debutante en la selección de 15 tras una profusa carrera en Pumas 7s. Dos puestos cruciales del rugby estarán en manos inexpertas en ellos, a raíz del escaso recambio que tiene hoy ahí el conjunto nacional.

Y habrá oportunidades para otros jugadores de corto rodaje celeste y blanco: el prometedor pilar Thomas Gallo, su colega Joel Sclavi y el tercera línea Santiago Grondona. A la vez, se seguirá de cerca lo que produzcan dos veteranos líderes, cada uno de regreso a su modo. Agustín Creevy, ex capitán, volverá a la titularidad en razón de una lesión de Julián Montoya. Y la baja del hoy dueño de esa cinta invisible hará que quien hable con el árbitro Ben O’Keefe sea Pablo Matera, un antecesor en la portación del brazalete virtual. Para sus compañeros, el dado de baja de la capitanía en diciembre de 2020 por la exposición de viejos tuits agresivos siempre fue líder, más allá de los papales. Lo exaltan, y nada cambia para ellos su nueva-vieja condición.

La baja de Montoya propició que Pablo Matera volviera a ser el capitán de los Pumas, luego de un año y siete meses; sus compañeros lo respaldan y siempre lo creyeron un líder del plantel. Prensa UAR

Tras el paso en falso, o más bien caída ruidosa, de hace una semana en Salta, la Argentina presenta 11 cambios en la formación inicial. Otro de ellos sobresale: el talentoso Facundo Isa, de intermitente participación en los últimos años, está de regreso y será titular ante su gente. Juan Manuel Leguizamón, Puma de Bronce; Tomás Lezana, que hoy integra Argentina XV, e Isa han sido destacados representantes de Santiago del Estero en el seleccionado en los últimos años. La provincia merecía una visita de los Pumas.

Y los recibe en el mejor escenario del norte del país, con sus 26.000 entradas ya vendidas (otras 3000 no fueron comercializadas) y una estructura imponente. A la Madre de Ciudades cualquier motivo le viene bien para estar de fiesta. Pero la primera vez de los Pumas aquí no es una excusa: bien vale celebrarla a lo grande.

El pilar Thomas Gallo es una promesa en el seleccionado, y esta tarde estará entre los 15 jugadores iniciales; Matías Orlando parece consolidado en el ciclo de Michael Cheika: será titular por tercera vez en los tres compromisos. Prensa UAR

Las formaciones