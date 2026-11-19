La voz del Sapo Caset resonó fuerte en el alicaído palenque. “¡Vamos a timbearnos, ya estamos acá, no nos queda otra cosa que hacer!” Abajo por cuatro, La Zeta Kazak igualó el partido en el último chukker y con un penal de 60 yardas de Lorenzo Chavanne en tiempo suplementario logró una victoria por 17-16 ante Ellerstina Indios Chapaleufú que vale el pase a la final. Sí, el equipo surgido de la clasificación está a un paso de disputar el partido más importante del año en el Abierto Argentina. Con los dos rivales más débiles de la zona de la zona por delante, logró un milagro.

Siete goles fue la máxima diferencia que sacó Ellerstina (10-3), subcampeón en 2025 y candidato a repetir este año. Una ventaja que conservó e incluso llegó a estar 15-9 en el inicio del séptimo. Mismo el 16-12 con que comenzó el octavo parecía cosa juzgada. A esa altura, la cuenta era por cuánto le alcanzaba perder con Las Monjitas en la definición de zona para estar en la final. Pero La Zeta, que tres días atrás había dado el primer golpe al superar a Las Monjitas, tenía otros planes.

“No quiero decir nada, no me quiero adelantar”, dijo a LA NACION Chavanne, el héroe cuando el sol hacía fuerza por que el partido no terminara en penumbras. “Es una locura. De otro planeta lo que acabamos de ganar.”

Duelo de backs: Cruz Heguy y Nico Pieres MATIAS CALLEJO

Ahora, La Zeta debe vencer a La Aguada e Híper para estar en el gran partido del año por primera vez en su corta historia. Después de derrotar a los dos cucos del grupo, cuando ya en Tortugas había dado cuenta que estaba a la altura, no debería ser mayor inconveniente. La clasificación podría sellarse incluso en la próxima fecha ante La Aguada, que en la previa perdió 20-8 ante Las Monjitas.

Sensaciones encontradas habrán cruzado el pecho de Nicolás Pieres. El germen de La Zeta, que creó el equipo hace tres años al apostar por la sangre joven de Chavanne (18 años) y Beltrán Laulhé (20), eliminó nada menos que a sus hermanos mayores. Los chicos fueron determinantes en los momentos cruciales. Este año se sumó Caset, que venía siendo figura en la temporada y esta vez apareció los en momentos clave, amén del impulso emocional para con sus compañeros.

“Nadie se imaginó, ni el más fanático que lo íbamos a dar vuelta”, continuó Chavanne. “Yo estaba medio decaído, medio entregado en el séptimo chukker que nos iban ganando por mucho y mis tres compañeros me levantaron. Ellos fueron los que más creyeron. Y fue así. Nos timbeamos y salió. Una locura.”

Lorenzo Chavanne, autor del gol de la victoria, escapa a la acrobacia de Antonio Heguy MATIAS CALLEJO

Al final del sexto chukker, Gonzalo Pieres marcó un golazo, una corrida de toda la cancha tras una confusión de La Zeta y adelantó a su equipo 15-9. Hasta allí, Ellerstina estaba jugando su mejor partido de la temporada, recuperando la forma que lo llevó a dos finales el año pasado, incluida la de Palermo. Facundo Pieres validaba sus 10 goles con incidencia en toda la cancha y gran puntería en los penales (acertó 2/3 de 60 yardas y un córner). Antonio Heguy volvía a parecerse el jugador revelación que fue en 2026. Gonzalo y Cruz anticipaban siempre. La Zeta pagaba muy caro los pequeños errores que cometía.

Ni siquiera pudo acercarse el retador cuando, sobre el final del sexto parcial, tuvo un hombre de más por la doble amonestación a Facundo por un caballazo contra Chavanne. En esos dos minutos ejecutó mal una salida y cometió dos fouls y terminó 1-1.

Nico Pieres pega ante la cercanía de Cruz Heguy MATIAS CALLEJO

“Ya habíamos jugado en contra en Tortugas y nos habían re c… a palos”, confesó Lorenzo. “Jugamos un partido feísimo nosotros y ellos uno muy bueno. Acá creo que habíamos arrancado bien, me sentía bien en el primer chukker, y después no sé qué pasó. Ellos empezaron a andar ligero y a ganarnos en todas las curvas, todos los backhanders, hacíamos fouls, no estábamos marcando. Nos empezaron a ganar bien de vuelta y la verdad que no sé bien qué pasó, pero terminó para nosotros”, agregó.

La jornada comenzó una hora más tarde por la tormenta del mediodía y la penumbra empezaba a ganarle a la visibilidad cuando La Zeta empezó una leve reacción. Fueron los dos chicos los que empujaron en el octavo. Primero, un penal de Chavanne a los 2m20s; después, un gol del Sapo tras una gran asistencia de back de Laulhé para ponerse a dos. Faltaban menos de tres minutos, y del throw-in subsiguiente, el propio Beltrán le sacó la falta a Gonza. Chavanne no falló desde las 60 y, con un minuto por jugar, asistió magistralmente a Beltrán para el empate.

El esfuerzo de Antonio Heguy ante Lorenzo Chavanne, en el duelo por la bocha MATIAS CALLEJO

Después de haber fallado el primer envío de larga distancia, Lorenzo anotó un córner y tres penales de 60, incluido el de la victoria a poco de iniciado el suplementario. “Fue la sensación más linda de toda mi vida”, aceptó con la alegría e inocencia propias de su edad. “Me toca tirar a mí los penales, pero fue un esfuerzo de todo el equipo. Fue impresionante haber podido meterlo.”

Ellerstina ilusionó con volver a ser el equipo ágil del año pasado, pero terminó siendo el irregular de toda esta temporada. La Zeta hizo el milagro y está a un paso de la final. Le alcanzará con no dormirse en los laureles, pero la lógica indica que será partícipe del partido más importante del año. Tienen permiso para soñar.

El compacto del partido

La síntesis:

La Zeta Kazak (17): Guillermo Caset (h.), 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Ellerstina Indios Chapaleufú (16): Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 37.