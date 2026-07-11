Los Pumas - Gales, por el Nations Championship: hora de reaccionar para los argentinos en San Juan

Cuánto incidió la prolongada inactividad de los Pumas en la debacle frente a Escocia es una incógnita que empezará a despejarse este sábado. Con dos semanas de entrenamientos y un partido a cuestas, los siete meses sin jugar dejarán de ser un atenuante cuando los argentinos se enfrenten con Gales, a las 16 en el estadio San Juan del Bicentenario, por la segunda fecha del Nations Championship. Si quiere conservar el sitial que alcanzó en los últimos dos años de equipo temible, la selección debe imponer condiciones contra un rival inferior colectiva e individualmente.

Los Pumas aparecieron desconectados durante largos lapsos de la dura caída por 47-38 a manos de Escocia en Córdoba. Un poco cabe adjudicarlo a que no jugaban desde noviembre y sólo habían tenido una semana de prácticas en conjunto, ante un equipo que llegó a Córdoba con mucho más rodaje. También, a la ausencia de varios titulares, aunque con menor peso como motivo, dado que el recambio fue de un nivel similar. Ambos factores perderán importancia en esta ocasión. Lo que no pueden permitirse los dirigidos por Felipe Contepomi es ceder en intensidad. Por cómo está configurado el rugby en la actualidad, cualquier desatención, cualquier momento de distracción o de falta de rigor físico, se paga con puntos en contra.

Guido Petti Pagadizábal, Tomás Rapetti y Julián Montoya en una pausa en el entrenamiento en la capital sanjuanina; los forwards argentinos deben imponer condiciones para controlar el partido. X @lospumas

Gales es, de los seis adversarios que tiene la Argentina en este nuevo certamen, el más débil en los papeles. La victoria es necesaria para el local para conservar aspiraciones de luchar por puestos de privilegio, aunque este sea un objetivo secundario en el torneo. Lo primordial será plasmar en la cancha la forma que lo posiciona como amplio favorito.

La última vez que estas dos naciones se enfrentaron fue en el inicio de la ventana de noviembre último. Los argentinos se retiraron del Principality Stadium, de Cardiff, con un triunfo récord (52-28) en el debut de Steve Tandy como entrenador de los Dragones Rojos. Pero quedarse con ese recuerdo puede ser engañoso, ya que desde su llegada el equipo británico ha ganado consistencia y se ha tornado competitivo. De hecho, el éxito sobre Italia en la última fecha del Seis Naciones cortó una serie de 23 derrotas a manos de selecciones del Tier 1, y viene de debutar en el certamen con una victoria contra Fiji por 39-24 en Cardiff. Se trata de un rival aguerrido y orgulloso, pero mucho menos sólido que Escocia.

Marcos Kremer, un regreso trascendental en la tercera línea; contra Escocia en Córdoba faltó agresividad en la defensa argentina. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

La reaparición de dos jugadores importantes, Marcos Kremer (por peso propio) y Justo Piccardo (por la falta de recambio con experiencia en el puesto) contribuirán a fortalecer al seleccionado albiceleste. Además, Contepomi dispuso otros tres cambios, dos de ellos, en la primera línea: los ingresos de los jóvenes Boris Wenger y Tomás Rapetti en procura de mejorar en el scrum y la movilidad de los forwards. Cabe destacar que Guido Petti Pagadizábal alcanzará la marca de 100 caps en este encuentro y se convertirá en el sexto argentino en hacerlo, detrás de Julián Montoya, Agustín Creevy, Pablo Matera, Nicolás Sánchez y Matías Alemanno, su compañero en la segunda línea.

Guido Petti Pagadizábal, adelantado en el trote en la práctica; frente a Gales en San Juan, el segunda línea se convertirá en el sexto argentino en reunir 100 caps en la selección nacional. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

La Argentina se encontrará con forwards consagrados, como Jac Morgan, Aaron Wainwright y Adam Beard, y backs inexpertos, con excepción del medio-scrum Tomos Williams y el wing Josh Adams. El entrenador apostó por Sam Costelow como apertura (el mismo que le cedió la intercepción a Nicolás Sánchez en Marsella en el Mundial de 2023) en lugar del promisorio Dan Edwards, que no estuvo efectivo con el pie ante los fijianos.

“De Gales espero un equipo muy aguerrido”, aceptó Contepomi. “Históricamente se dan partidos combativos y espero a un equipo que viene de ganar dos partidos, que ha crecido mucho con Steve Tandy. Así que esperamos un equipo totalmente distinto a lo que fue en noviembre. Con más confianza, con mucha más cohesión. Es un equipo joven que entiende lo que quiere hacer y que ha mejorado mucho en los últimos partidos. Gales tiene excelentes jugadores, jóvenes muy buenos, y un muy buen grupo de entrenadores, que saben muy bien lo que quieren y están logrando instalar su pensamiento y su filosofía en el equipo. Son peligrosos y van a venir con confianza”.

El último enfrentamiento resultó en una goleada argentina por 52-28 en Cardiff, con un try de Gerónimo Prisciantelli; Gales mejoró mucho desde entonces. Gaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

La Argentina tiene forwards suficientemente potentes y experimentados como para imponer condiciones, llevar el control del partido y desequilibrar con sus backs. Debe corregir, primeramente, cuestiones estratégicas, como la organización defensiva y el juego aéreo, aspectos que le costaron muy caros en el Kempes.

Tres triunfos en los últimos cuatro partidos entre sí evidencian la supremacía albiceleste en los últimos años, pero el historial es dominado por los galeses, con 15 triunfos contra 9, más 2 empates. En el recuento están incluidos los tres partidos en los que la selección europea se presentó como Gales XV, como los dos de 1968, el primero de los cuales resultó en la primera victoria argentina contra una potencia (el otro terminó en una igualdad). Aquel equipo incluía a buena parte de los jugadores que integraron la generación dorada del rugby galés.

Hay un antecedente en San Juan, no agradable para los argentinos. En 2018, Gales actuó sin una porción significativa de sus habitualmente titulares. Así y todo, se impuso en el Bicentenario por 23-10. Una semana más tarde, una nueva derrota, en Santa Fe, propició la salida de Daniel Hourcade de la dirección técnica. Esta será la séptima vez que la Argentina se habrá presentado en este estadio, donde acumula tres éxitos y tres caídas.

Emiliano Boffelli ataca en el antecedente de los Pumas vs. Gales en San Juan: fue en junio de 2018, cuando con varios suplentes el visitante se impuso por 23-10. RODRIGO VERGARA

Los protagonistas albicelestes no pusieron excusas tras el revés sufrido ante Escocia. Esta vez no hay espacio tampoco para concesiones. Los Pumas deben imponer la intensidad de sus forwards y la peligrosidad de sus backs para relanzars en la temporada. Esto recién empieza.

Las formaciones de los Pumas y Gales