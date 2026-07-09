Domingo Miotti rechazó la convocatoria de los Pumas y aceptó jugar para la selección de Italia

La intriga sobre la convocatoria o no de Domingo Miotti a los Pumas se terminó este jueves. En el Día de la Independencia, el entrenador de la selección argentina Felipe Contepomi confirmó que el apertura tucumano continuará su carrera intencional representando a Italia.

El apertura tucumano tuvo una gran temporada en Montpellier: fue subcampeón y tercer máximo goleador del Top 14 GABRIEL BOUYS - AFP

Contepomi se refirió al caso durante la conferencia de prensa realizada en San Juan en la que anunció el equipo para jugar el sábado ante Gales. Consultado sobre la posible convocatoria de Miotti, respondió: “Con Mingo la idea original era que viniera en agosto a los partidos contra Sudáfrica y Australia. Por razones obvias los jugadores de Toulouse y Montpellier no se sumaron en la primera semana. Choco [Santiago Chocobares] se iba a sumar, pero por lesión lo llamé a Mingo después de la final para que se sume. Tuvimos una buena charla y me dijo que tiene otra posibilidad que es jugar para Italia. Ve más cercana la posibilidad de jugar desde ese lado, una mejor posibilidad. Aceptamos y acompañamos su decisión. Seguramente no haya sido fácil. No hay que juzgarla, ni mucho menos".

El nombre de Miotti estuvo en la palestra en múltiples ocasiones desde 2022, la última vez que se puso la camiseta de los Pumas como posible alternativo y sucesor de Nicolás Sánchez. Nunca sonó tan fuerte como en este inicio de temporada, luego de un año consagratorio en Montpellier, donde fue una de las figuras del equipo que se consagró subcampeón del Top 14 de Francia.

A pesar de que, según afirma Contepomi, iba a ser tenido en cuenta para esta ventana, Miotti optó por representar a Italia, seleccionado que conduce otro ex apertura de de los Pumas, Gonzalo Quesada.

Miotti debutó en los Jaguares en 2019 con dos tries, el segundo sobre la hora que le valió la victoria ante Bulls; más tarde disputaría la final del Super Rugby AFP

Miotti califica para jugar para Italia por tener doble nacionalidad y, además, porque pasaron más de 36 meses de su último partido en los Pumas. Ello ocurrió hace exactamente cuatro años: el 9 de julio de 2022, cuando la Argentina cayó ante Escocia en el segundo Test Match de la serie de tres de esa ventana, disputado en Salta. Eran los primeros pasos de la era Michael Cheika, con Contepomi como entrenador asistente. Había debutado en el empate 16-16 ante Australia en el Tri-Nations 2020, cuando marcó 8 puntos. En total jugó 10 partidos con la celeste y blanca (uno solo como titular) y sumó 13 tantos (tres penales y dos conversiones).

Surgido de Tucumán Lawn Tennis, Miotti ya tuvo a Quesada como entrenador en Jaguares, donde se destacó en la temporada 2019. Debutó ingresando desde el banco ante Bulls en Pretoria, marcó dos tries (el segundo sobre el final) y la franquicia argentina consiguió su primer éxito en tierras sudafricanas; más tarde llegó a la final del Super Rugby. Luego de que Jaguares desapareciera tras la pandemia, pasó por Western Force, Glasgow Warriors y Oyonnax, con rendimientos oscilantes, hasta que recayó en Montpellier en 2025 y en su segundo año se convirtió en una de las figuras de la liga más poderosa del mundo. Con 265 puntos, fue el tercer mejor anotador.

De llegar a representar a la Azzurra, no será el primer argentino en vestir la camiseta de los Pumas y luego la de otra nacionalidad. Los casos más significativos son los de Enrique Topo Rodríguez y Patricio Noriega, que jugaron para la Argentina y Australia. Más atrás en el tiempo aparece la increíble historia de William Barry Holmes. Nacido en Buenos Aires de padres ingleses, fue al Saint George’s College de Quilmes y viajó a Inglaterra para continuar sus estudios en Cambridge. En 1949 enfrentó a la Argentina representando a Oxford & Cambridge fue convocado para el seleccionado inglés en el Cinco Naciones, destacándose en los cuatro partidos. En agosto regresó a la Argentina y se puso la celeste y blanca en los dos Tests ante Francia. Falleció en noviembre de ese año de fiebre tifoidea.