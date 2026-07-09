Los Pumas vs. Gales, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Tras la derrota en el debut con Escocia, Los Pumas volverán a presentarse en el nuevo Nations Championship este sábado y lo harán en el estadio Bicentenario de San Juan ante Gales, por la segunda fecha. El encuentro está programado para las 16.10 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo local con una cuota máxima de 1.81 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante.

Los Pumas disputan su segundo partido como local en el Nations Championship Mario Sar

La selección argentina necesita dejar atrás la caída en su primer partido 47 a 38 sobre el equipo escocés y cambiar la cara con un triunfo en Cuyo. El head coach, Felipe Contepomi, dispuso cinco cambios en la formación inicial: Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas; Tomás Rapetti por Pedro Delgado; Marcos Kremer por Pablo Matera; Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo; y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Es así que el XV inicial será con Wenger, el capitán Julián Montoya, Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornóz, Mateo Carreras, Piccardo, Lucio Cinti, Delguy y Santiago Carreras. Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.

¡Nuestros 23 para enfrentar a Gales! 🇦🇷



💯 Guido Petti cumplirá 100 caps con la camiseta de Los Pumas.



🆚 Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

📆 11 de julio

⏰ 16:00 hs

🏟️ Estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) pic.twitter.com/WhVjK3bonR — Los Pumas (@lospumas) July 9, 2026

El conjunto europeo, por su parte, empezó el torneo con un triunfo a domicilio sobre Fiji 39 a 24 y va por otra victoria para encumbrarse en la tabla de posiciones. De cara al choque con los argentinos, también anunció su formación de arranque con Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis, Ben Carter, Adam Beard, James Botham, Jac Morgan, Aaron Wainwright, Tomos Williams, Sam Costelow, Josh Adams, Joe Hawkins, Eddie James, Ellis Mee y Blair Murray.

Los suplentes serán Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.

🚨 𝗧î𝗺 𝗖𝘆𝗺𝗿𝘂 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Here is your Wales 23 to face Argentina in the Nations Championship this Saturday in San Juan, 20:10 KO! 🔥💪



▶️ https://t.co/YvasA5aLAn#CymruAmByth pic.twitter.com/AAlG8DVlIe — Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) July 9, 2026

El historial entre los Pumas y Gales tiene 26 partidos con nueve triunfos albicelestes y 15 de los del Viejo Continente más dos empates. En San Juan la Argentina jugó siete veces y una de ellas fue contra los galeses, que ganaron 23 a 10.

El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

El partido de los Pumas frente a Escocia fue el primero de la albiceleste en el torneo y como local Gustavo Garello - AP

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.

Resultados y fixture de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas vs. Gales – Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan.

– Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan. Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París

En caso de clasificarse a las Finales, los Pumas competirán el 27, 28 y 29 de noviembre en el estadio de Twickenham en Londres.