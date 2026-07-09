Los Pumas irán con cinco cambios y dos debuts como titulares para el partido ante Gales

Si algo demostró Felipe Contepomi en sus dos años y medio de gestión es que no le tiembla el pulso para hacer cambios. Los daños colaterales de la abultada derrota ante Escocia fueron modificaciones profundas en el equipo. Para la batalla ante Gales, este sábado a las 16 en San Juan por la segunda fecha del Nations Championship, introdujo cinco variantes, entre ellas los dos pilares.

En Córdoba el scrum fue irregular. Cedió dos penales de lanzamientos del rival y hubo un par de manejos desde la base desprolijos. Pero cuando entraron Tomás Rapetti y Boris Wenger en los primeros minutos del segundo tiempo produjeron un efecto inmediato y ganaron un penal con esa formación. Ahora tendrán la posibilidad de ser titulares por primera vez en su carrera en los Pumas.

Tomás Rapetti jugó dos mundiales juveniles y suma Halden Krog / Gaspafotos

Además, Contepomi dispuso el ingreso de Bautista Delguy por Rodrigo Isgró, que pese al try estuvo errático en el juego aéreo, y los regresos de Justo Piccardo y Marcos Kremer, que no habían estado disponibles para el partido anterior (el primero tras disputar la final en Francia y el segundo por el nacimiento de un hijo). Dejan su lugar Faustino Sánchez Valarolo (sale de los 23) y Pablo Matera (va al banco).

El cordobés Boris Wenger vivirá su debut como titular Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

Wenger, pilar izquierdo, y Rapetti, derecho, son dos jugadores jóvenes que debutaron el año pasado en los Pumas. El primero surgió de Jockey de Villa María, se destacó en Dogos XV y la última temporada se desempeñó en Harlequins (12 partidos, uno de titular); en los Pumas debutó en la victoria ante Lions y disputó otros seis partidos, todos desde el banco. Rapetti (21 años) surgió de Alumni, se lució en los Pumitas (tres Mundiales Juveniles) y en Pampas. Pasó a Toulouse, pero se desempeñó mayormente en los Espoirs (sólo un partido en Top 14). En la selección mayor acumula cuatro caps.

“La competencia interna de primeras líneas es muy pareja y creemos que es la mejor combinación para este partido”, justificó Contepomi. “Por frescura, por cómo han entrenado en el partido pasado, por cómo entrenaron en la semana. Después tendrán que probarlo en la cancha, pero creemos que es la mejor combinación.”

Un regreso esperado: Marcos Kremer reaparece para encender el pack argentino Hagen Hopkins - Getty Images AsiaPac

Mientras que Mayco Vivas pasa al banco, Pedro Delgado cede su lugar entre los 23 y aparece Francisco Coria como opción de recambio. Entre los posibles relevos, respecto del partido anterior también emergen Simón Benítez Cruz e Ignacio Mendy.

“Hay cambios que son estratégicos, algunos por competencia, otros que son por circunstancias”, continuó Contepomi. “Cuando uno hace la selección tiene la información más detallada de cómo están física y mentalmente y nosotros elegimos los 23 que creemos que mejor nos pueden representar para mejorar la producción del partido pasado. Ya con dos semanas de trabajo tendrán más cohesión en lo que es nuestra identidad de juego.”

Los Pumas iniciaron el Nations Championship con una caída por 47-38 ante Escocia, un partido en donde se evidenció la falta de rodaje en conjunto. Gales viene de derrotar a Fiji en Cardiff, también con amplitud (39-24). En el último enfrentamiento entre ambos, en el inicio de la ventana de noviembre última en el Principality Stadium, la Argentina se impuso por un contundente 52-28, la goleada más abultada en el historia ante ambos, pero desde entonces los galeses han mejorado bajo la batuta de Steve Tandy. El sábado, no será tan sencillo.

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Tomás Rapetti, Julián Montoya (c) y Boris Wegner.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.