Los Pumas: Julián Montoya, elegido nuevo capitán del plantel que viajará a Gales para la ventana de julio

Son 32 los Pumas convocados para los partidos de la ventana de julio que disputará ante Gales, en Cardiff. Luego del histórico Tri Nations de 2020, el equipo de Mario Ledesma se volverá a reunir para afrontar un nuevo desafío ante el campeón del Seis Naciones. Los galeses llegan diezmados, ya que diez de sus figuras estarán con los British & irish Lions en Sudáfrica. Además, habría un partido extra que sería ante Rumania, aunque todavía no está confirmado.

Julián Montoya será el capitán del seleccionado en lugar de Pablo Matera, luego del escándalo por los tuits racistas y xenófobos de 2012 que salieron a la luz el año pasado. La Unión Argentina de Rugby tomó la decisión de sacarle la capitanía al tercera para esta serie de julio. Montoya viene siendo una de las figuras del seleccionado en los últimos años y uno de líderes de la nueva generación. Con 27 años lleva 63 caps, 9 tries y formó parte de los dos últimos mundiales.

En el plantel hay 25 jugadores que se desempeñan Europa, cuatro en el Super Rugby (Tomás Lezana y Domingo Miotti ya firmaron para jugar en el viejo continente la próxima temporada) y sólo tres de la Superliga Americana de Rugby. De los 32 hay un posible debutante: Federico Wegrzyn, pilar chubutense que se desempeña en Jaguares XV y ya había estado junto al plantel en el Tri Nations.

Pablo Matera, el capitán desplazado; tuvo problemas con los tuits xenófobos que publicó en 2012 AP

Al igual que en 2020, no estará Agustín Creevy, el jugador con más presencias en la historia de los Pumas, que viene haciendo una muy buena temporada en London Irish. Tampoco figurará Juan Cruz Mallía, el centro que el último fin de semana se vistió de héroe con un try decisivo para darle la Copa de Europa al poderoso Toulouse. Luego de los tests de julio los Pumas afrontarán el Rugby Championship frente a los Springboks, los All Blacks y los Wallabies en donde se podrían sumar otros jugadores que no están en la lista. En noviembre cerrarán el año, aún con rivales a confirmar.

El plantel

1 Matías Alemanno – Gloucester (Inglaterra) – Segunda Línea

2 Gonzalo Bertranou – Newport Dragons (Gales) – Medio Scrum

3 Emiliano Boffelli – Racing 92 (Francia) – Fullback

4 Facundo Bosch – Stade Rochelais (Francia) – Hooker

5 Rodrigo Bruni - Rugby Club Vannes (Francia) – Tercera Línea

6 Santiago Carreras – Gloucester (Inglaterra) – Fullback

7 Santiago Chocobares - Stade Toulousain (Francia) – Centro

8 Santiago Cordero - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Wing / Fullback

9 Tomás Cubelli – Western Force (Australia) – Medio Scrum

10 Jerónimo De la Fuente – Perpignan (Francia) – Centro

11 Bautista Delguy - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Wing

12 Felipe Ezcurra – Jaguares XV (Argentina) – Medio Scrum

13 Facundo Gigena – London Irish (Inglaterra) – Primera Línea

14 Francisco Gorrissen – Jaguares XV (Argentina) – Tercera Línea

15 Francisco Gómez Kodela – Lyon Olympique (Francia) – Primera Línea

16 Juan Imhoff, – Racing 92 (Francia) – Wing

17 Facundo Isa – Rugby Club Toulonnais (Francia) – Tercera Línea

18 Marcos Kremer - Stade Français Paris (Francia) – Tercera Línea

19 Tomás Lavanini – Leicester Tigers (Inglaterra) – Segunda Línea

20 Tomás Lezana – Western Force (Australia) – Tercera

21 Pablo Matera - Stade Français Paris (Francia) – Tercera Línea

22 Santiago Medrano - Western Force (Australia) – Primera Línea

23 Domingo Miotti - Western Force (Australia) – Apertura

24 Julián Montoya - Leicester Tigers (Inglaterra) – Hooker

25 Matías Moroni - Leicester Tigers (Inglaterra) – Centro

26 Matías Orlando – Newcastle Falcons – Centro

27 Guido Petti - Union Bordeaux Bègles (Francia) – Segunda Línea

28 Enrique Pieretto - Glasgow Warriors (Escocia) – Primera Línea

29 Nicolás Sánchez - Stade Français Paris (Francia) – Apertura

30 Santiago Socino – Gloucester (Inglaterra) – Hooker

31 Nahuel Tetaz Chaparro – Bristol Bears (Inglaterra) – Primera Línea

32 Federico Wegrzyn – Jaguares XV (Argentina) – Primera Línea

LA NACION