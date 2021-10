Los Pumas podrán volver a jugar ante su gente después de tres años

La pandemia condicionó mucho a los seleccionados, pero fundamentalmente castigó a los Pumas, que durante dos tempordas seguidas tuvieron que ceder la localía en el Rugby Championship. El reclamo creció poco a poco y se hizo notar en el último certamen, cuando el entrenador Mario Ledesma hizo un reclamo público por la situación. Esa realidad cambiará en 2022 y ya está confirmado que el equipo podrá jugar ante su gente. El primero de los encuentros por ese certamen será el 6 de agosto, en la provincia de San Juan, frente a Australia.

El último partido de local de los Pumas se disputó había sido el pasado 10 de agosto del 2019, en Salta, con la categórica derrota ante el seleccionado de Sudáfrica por 46-13, encuentro que además fue preparatorio para el Mundial de Japón 2019.

El entrenador de la Argentina, Mario Ledesma, habla con sus jugadores en una práctica en Gold Coast en octubre pasado PATRICK HAMILTON - AFP

Después de tres años sin partidos en casa, habrá varias oportunidades para ver a la selección. El calendario internacional de la temporada próxima comprende seis partidos de como locales: los sábados 2, 9 y 16 de junio, frente a Escocia, los tres choques válidos a la primera ventana internacional de la temporada.

Posteriormente, en el mes de agosto y por el Rugby Championship, el seleccionado argentino jugará dos veces contra Australia (6 y 13 de agosto), y cerrará su participación el 14 de setiembre, ante Sudáfrica. En una medida que tiene como objetivo reducir los viajes de los equipos, no vendrán esta vez a la Argentina los All Blacks. La selección volverá a ser visitante en los dos encuentros en Nueva Zelanda, y la situación se invertirá en 2023.

Los roces en el Rugby Championship

El Rugby Championship 2021 fue muy malo para los Pumas. No sólo por lo deportivo, sino porque se generaron varios roces con al dirigencia de Sanzaar.

La Argentina no fue invitado a la realización de la foto oficial de los equipos, algo que sí ocurrió con las otras tres naciones y Mario Ledesma hizo escuchar su enojo en una conferencia de prensa, en la que deslizó la injusticia de tener que jugar siempre fuera de casa.

“Lo que ocurrió es una falta de respeto para este grupo y para todo el rugby argentino -dijo Ledesma-. (...) Estamos dolidos como equipo y como nación de rugby. Todos hacemos un esfuerzo muy grande por estar acá. Los jugadores están lejos de la familia, en cuarentena, en burbuja; se agiganta todo. Pedimos que se nos respete, que se respete el esfuerzo. El año pasado hubo un equipo que no vino [Sudáfrica]. Estoy orgulloso de cómo este equipo transforma las adversidades en motivación para seguir adelante. Lo único que pedimos es un poco de respeto”.

Julián Montoya, en el último encuentro ante Australia PATRICK HAMILTON - AFP

El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, mostró su alegría por el acuerdo: “Es muy importante contar ya con el calendario internacional de la próxima temporada confirmada con seis partidos de local. Esto marca un hito más que trascendente después de lo que ocurrió con la pandemia, que no permitió que los Pumas jugarán de local durante dos temporadas”.

Los Pumas cerraron el mes pasado su peor participación en el Rugby Championship desde el 2012. Cosecharon seis derrotas consecutivas y no sumaron punto (ni bonus por tries ni defensivos). El seleccionado argentino fue vencido por Sudáfrica (32-12 y 29-10), por los All Blacks (39-0 y 36-13) y por Australia por (27-8 y 32-17).

En lo que resta del año, los Pumas jugarán tres partidos, todos como visitantes, en la ventana internacional de noviembre: ante Francia (el sábado 6, en Saint-Denis), Italia (el 13, en Roma) e Irlanda (el 21, en Dublín).

En la primera gira de 2021, los Pumas habían finalizado invictos con triunfos sobre Rumania (24-17, en Bucarest), y un empate (en 20) y un triunfo ante Gales (33-11).