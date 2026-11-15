Los Pumas encaran una semana de esfuerzo máximo, de cara al duelo más exigente del año

Pasadas las 24 horas que acostumbran tomarse para festejar victorias y digerir derrotas, los Pumas ya tienen la mira puesta en Francia por el Nations Championship. Instalados en París, tendrán como meta de la semana preparar el partido más exigente de la temporada, nada menos. Enfrentarse al campeón del Seis Naciones en el Stade de France, una semana después de su magistral victoria ante los Springboks, obliga a la selección argentina a un esfuerzo máximo. El foco debe estar puesto en lo que ocurra el sábado desde las 17.10, pero eso no implica obviar lo sucedido en Génova. Al contrario, es menester revisar lo que se hizo mal y corregirlo. La actuación, la vara con que Felipe Contepomi evalúa a su equipo, estuvo muy por debajo de los estándares pretendidos.

Acaso la victoria (19-14) sirva de impulso para recuperar la forma que no hace mucho posicionaba a la Argentina cerca de las potencias. La leve mejoría respecto de la presentación previa ante Irlanda (derrota por 42-12) no alcanza a disimular las falencias evidenciadas otra vez, tanto en cuestiones técnicas como espirituales. Parece un equipo distinto al de un año atrás, como si se hubiera despojado de esa aura batalladora que lo caracterizaba. Necesitará eso y mucho más para ser competitivo ante el rival del momento. Ante los titulares franceses —y como visitantes—, los Pumas no se imponen desde 2014.

Rodrigo Isgró gana en lo alto: el juego aéreo será vital ante los franceses Agencia AFP - AFP

“Más que estar preocupados por el rendimiento, nos estamos ocupando de corregir esos detalles para recuperar la cohesión, la confianza y la convicción de ir a buscar el juego en el que nos sentimos cómodos”, dijo Juan Martín Fernández Lobbe, entrenador asistente de los Pumas, en una conferencia de prensa vía Zoom desde París. “El gran punto positivo fue cómo controlamos los momentos difíciles de presión, tanto por indisciplinas nuestras como por mérito del rival; ahí el equipo dio el presente. En el juego con pelota todavía podemos dar un paso adelante siendo más eficientes en la velocidad de salida”.

Se espera que para el sábado esté de regreso el capitán Julián Montoya, quien se perdió el duelo en Génova por una conmoción cerebral. Por otra parte, Bautista Bernasconi, su sustituto, quedó al margen del plantel a raíz de una lesión, según informó la UAR.

Después de dos primeros años muy buenos del ciclo de Felipe Contepomi, 2026 comenzó de manera irregular, con el atenuante de la rotación que debió aplicar el entrenador. Ya con todo el plantel a su disposición, se esperaba que en esta ventana el equipo recuperara su nivel, pero sucedió todo lo contrario: involucionó.

La actuación de Mateo Carreras es uno de los pocos puntos altos de los Pumas en esta ventana Juan Gasparini / Gaspafotos / Lo

Fernández Lobbe reconoció esta coyuntura, pero descartó dramatismos en el staff. “Son vaivenes naturales que atraviesan los equipos. Dentro de cualquier ciclo hay fluctuaciones; son etapas que dejan aprendizajes muy importantes. Lo valioso de este grupo es la reflexión constante sobre qué modificar y cómo hacer más efectivos los entrenamientos. Ese análisis lo hacíamos incluso en nuestro pico de rendimiento, evaluando siempre el juego antes que el resultado para no condicionarnos”.

La gran pregunta, entonces, es cómo encarar esa situación: insistir con lo mismo, confiando en que en algún momento reaparecerá el espíritu del equipo, o intentar cambios —en el estilo de juego, las estrategias para neutralizar al rival o las rutinas de entrenamiento— en procura de una reacción. “De ninguna manera nos quedamos esperando que el nivel vuelva solo”, respondió a medias Fernández Lobbe. “Nuestra fábrica de resultados es el laburo y el proceso. Desde que empezó este ciclo, todas las semanas revisamos cómo hacemos las cosas y si lo que buscamos plasmar en la cancha está rindiendo más allá del marcador. Incluso el año pasado, cuando tuvimos mejores resultados numéricos, terminaba la ventana de julio y hacíamos ese mismo balance para seguir creciendo, porque si por sumar varias victorias te estancás y dejás de buscar cómo mejorar, tarde o temprano lo pagás. Esa reflexión sobre cómo ser mejores es continua”.

La incorporación reciente de Shaun Edwards como entrenador de defensa y de Mario Ledesma a cargo del scrum implica sumar nuevos conceptos que lleva tiempo asimilar. Pero de ninguna forma explica por sí sola la merma que atraviesa el equipo. También hay un retroceso en el juego de ataque y en el line-out, formación de la que se encarga Fernández Lobbe. “Contra Irlanda influyó que enfrentamos una defensa de muchísima velocidad y, en lo que dependía de nosotros, fuimos superados tanto en la ejecución de la destreza como en la estrategia planteada, aunque contra Italia dimos un paso adelante”, justificó.

"Estos jugadores ya saben que pueden", dijo Juan Martín Fernández Lobbe, uno de los artífices de la medalla de bronce en Francia 2007 Flickr UAR

Al igual que Contepomi y Ledesma, Fernández Lobbe fue pieza clave en la medalla de bronce del Mundial 2007, en el que los Pumas vencieron dos veces a Francia, el local. ¿Se puede transmitir esa experiencia al plantel actual? “Es difícil comparar aquel momento puntual con el partido de este sábado”, relativizó Corcho. “La única lección es saber que va a ser durísimo y que debemos estar muy enchufados. Estos jugadores ya saben que pueden porque han ganado en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en distintos escenarios. Aunque a Mario, a Felipe y a mí nos haya tocado estar en 2007, lo más importante hoy es este grupo, que está creando su propia historia. Desde la conducción, nuestro aporte pasa por darles muchísima claridad y convicción para salir a buscar el partido enfocándonos en lo que podemos controlar”.

El partido ante Italia ya quedó atrás. Las 24 horas en las que el festejo por la victoria se mezcló con la preocupación por la actuación deficiente, también. Por delante, el compromiso más exigente del año y la obligación de dar un salto de calidad para ser competitivos.