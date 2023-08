escuchar

La lesión de Santiago Grondona a 14 días del estreno en la Copa del Mundo es la cara negativa que dejó la goleada de los Pumas sobre España por 62-3 en el último amistoso, en Madrid. Los gestos elocuentes de los compañeros hablan por sí solos. Un golpe para el corazón del equipo, sumado a la baja de Nahuel Tetaz Chaparro, ocurrida durante la semana. Se trata de la pérdida de un jugador que fue uno de los puntos altos en el Rugby Championship 2023 y se afianzó como uno de los nuevos valores a seguir en el futuro.

No obstante, el triunfo del seleccionado conducido por Michael Cheika sirvió para dar rodaje a varios jugadores que necesitaban competencia antes del Mundial de Francia. Uno de ellos es Marcos Kremer, que regresó luego de una suspensión de cinco partidos sufrida en el cuarto de final del Top 14 entre Stade Français y Racing 92. “Volver a ponerse la camiseta de Los Pumas es una alegría enorme. Estoy feliz, pero más feliz por compartir la cancha como parte de este grupo, de este equipo, que se hace extrañar muchísimo cuando uno no está”, destacó el tercera línea.

La tracción de Marcos Kremer

🚜🇦🇷 ¡KREMER EN MODO TRACTOR EN MADRID!



Mirá los 48 partidos del Mundial de Rugby

El entrerriano completó los 80 minutos en un alto nivel, anotó uno de los nueve tries con su gran potencia de piernas y fue el Puma que más tackleó, con 10 zancadillas. De no mediar inconvenientes será titular frente a Inglaterra en Marsella. Es un jugador clave en lo físico y por su actividad en defensa, aunque deberá ajustar su disciplina. También volvió de una sanción de dos fechas Juan Cruz Mallía, autor del primer try en Madrid y vital en el andamiaje ofensivo de los Pumas.

Otro que necesitaba jugar era Guido Petti Pagadizábal, un baluarte del pack durante casi una década. El segunda línea dejó atrás una lesión en una rodilla sufrida en septiembre de 2022 y contra España volvió a ser titular. “Quería sentirme cómodo, encontrarme de vuelta con el equipo. Me había tocado ingresar y jugar 50 minutos contra Sudáfrica y quería seguir sumando minutos. Más allá de ser contra España, la conexión del equipo era importante y todo suma”, resaltó el jugador de Bordeaux Bègles, que fue el más buscado en el line-out (siete veces). Petti Pagadizábal pelea por un lugar entre los 23 jugadores para el partido frente a Inglaterra, y a pesar de su inactividad, la experiencia y la jerarquía cuentan como un plus para el forward.

La lesión de Santiago Grondona

El momento de la lesión de Santi Grondona. ¡Ojalá no sea nada!



El momento de la lesión de Santi Grondona.

La mejor noticia que tuvo el seleccionado argentino fue el retorno de Matías Alemanno, que, tras sufrir un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el Rugby Championship frente a Australia 42 días antes del encuentro con España, tuvo una rápida recuperación. En el Estadio Metropolitano actuó 16 minutos y no tuvo mucha participación. Aún le quedan dos semanas para seguir fortaleciendo la rodilla; por su regularidad, su liderazgo y su constancia, es una fija en la consideración más alta del staff.

En el juego propiamente dicho, el foco principal estuvo puesto en el ritmo de Tomás Cubelli y su combinación con Nicolás Sánchez. En la última temporada el medio-scrum de 34 años acumuló apenas 181 minutos en la segunda categoría de Francia, como hombre de Biarritz, y necesitaba estar en la cancha. “Venía de varios meses sin jugar, al igual que varios, después de una pretemporada muy dura. Todo el esfuerzo que hago es para estar en la cancha, así que disfruto mucho”, sostuvo quien fue el capitán ante la ausencia de Julián Montoya. El formado en Belgrano Athletic consiguió un try y le al juego dio la dinámica que necesitaba el equipo.

El try de Tomás Cubelli

Mojó el capitán: Tomás Cubelli aprovechó y llegó al try ante España. 🇦🇷💥



Mojó el capitán: Tomás Cubelli aprovechó y llegó al try ante España.

Los Pumas regresarán a Portugal para continuar su preparación. Se acabó el tiempo de pruebas y quedan algunos días para seguir ajustando. En contraposición con las bajas, Cheika recuperó nombres importantes para construir con miras a la fecha marcada en rojo en la agenda: sábado 9 de septiembre.