Los Pumas: se confirmó la grave lesión de Santiago Carreras, que llegaría ajustado al Mundial

Los gestos de dolor al derrumbarse sobre el césped y luego dejar el campo de juego eran elocuentes. El cuerpo médico de Bath confirmó lo que se presumía en el momento: Santiago Carreras sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada en Europa. Una de las figuras de los Pumas, trabajará contrarreloj para llegar al Mundial de Australia, para el que falta menos de un año.

En el minuto 12 del encuentro entre Gloucester y Bath Carreras se retorció de dolor antes de entrar en contacto con un rival. La rodilla derecha se le trabó sobre el césped artificial del Kingsholm Stadium, cuya cancha conoce bien: allí jugó cinco temporadas antes de mudarse a Bath, uno de sus clásicos rivales, en el 2025. En el suelo, pronto el cordobés se tapó la cara y expuso los síntomas de una lesión grave. “No soy un experto en medicina, pero me sorprendería mucho que no fueran malas noticias”, había anticipado el entrenador Johann van Graan, luego de la derrota de Bath (23-5) en la cuarta fecha de la Premiership.

Carreras se lastimó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en la visita de Bath a Gloucester, el viernes último, por la liga Premiership, de Inglaterra; a los 28 años suma 208 presencias entre clubes y la selección argentina. David Rogers - Getty Images Europe

Es la primera lesión grave del back, que prácticamente no había sufrido averías importantes en su carrera. Con 28 años, acumula 208 partidos en su trayectoria profesional entre clubes y la selección argentina, y ahora deberá aguardar un largo tiempo fuera de las canchas: se estima como mínimo nueve meses de recuperación, aunque eso depende de varios factores. En noviembre del 2025 Juan Cruz Mallía sufrió una lesión similar y regresó diez meses después, en Stade Toulousain.

La confirmación de la gravedad de la lesión tuvo lugar este martes y fue un mazazo para el búnker de los Pumas, que entre el lunes y el miércoles están realizando una concentración en Londres con miras al segundo tramo del Nations Championship, que afrontarán en noviembre. Carreras integra el grupo de liderazgo de la selección nacional y es muy valorado humanamente en el seno del plantel. Con 70 caps, es uno de los más experimentados, y su versatilidad es fundamental. Es un fullback de clase mundial y se había afianzado como alternativa de apertura de Tomás Albornoz: tras sufrir intermitencias en ese rol, creció como conductor desde el año pasado y se mostró más aplomado.

El año pasado el cordobés mejoró mucho como apertura, tras varias temporadas de no afianzarse en el papel de conductor de los Pumas; ahora es una opción de alto nivel como 10, además de como fullback. Prensa UAR

Su ausencia en noviembre y en el Rugby Championship de 2027 será un dolor de cabeza para el entrenador Felipe Contepomi, en una función en la que no cuenta con tanta profundidad. Albornoz, de gran actualidad en Toulon, es el titular indiscutido como apertura. Mallía aún no volvió en plenitud, pero su jerarquía y su rol de líder se imponen para volverlo el fullback titular. Gerónimo Prisciantelli emerge como la alternativa de ambos; en este inicio de temporada logró continuidad en Racing 92, y puede desempeñarse con naturalidad en los dos puestos.

Las otras opciones carecen de roce en el primer nivel. Mateo Soler fue convocado en lugar de Carreras, pero se encuentra sin club como profesional y tiene características de wing. Otras variantes son Tobías Wade, fullback recientemente incorporado por Zebre, de Italia, y Nicolás Roger, apertura que se sumó a Vannes, de Francia, en la última semana. Benjamín Elizalde, otro de los jóvenes que tienen una buena consideración del staff, todavía se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, con ligamentos externos comprometidos, que sufrió en mayo. Además, Domingo Miotti tomó la decisión de representar a Italia.

Los Pumas: se confirmó la grave lesión de Santiago Carreras

La herida de Carreras llegó en un momento en el que se debate sobre los riesgos de las canchas de césped artificial en Inglaterra. La semana pasada Louis Rees-Zammit, figura de Gales que se desempeña en Bristol Bears, fue tajante contra ese tipo de superficie. “No se trata sólo de quemaduras por el césped. Fíjense en la NFL [la liga de fútbol americano de Estados Unidos] ahora mismo. Ni siquiera quieren hacer canchas de césped artificial, porque todo el mundo está lesionándose el ligamento cruzado anterior y el tendón de Aquiles”, criticó en su podcast, The SideStep. “El campo de Saracens es el peor en el que he jugado. Para mí las posibles lesiones son el mayor problema. No hay ninguna flexibilidad. Es como el hormigón”, añadió. Marcus Smith, jugador de la selección inglesa, también mostró su enojo contra los campos de pasto sintético: “Creo que no deberían estar permitidos en el rugby profesional”.

La ausencia de Carreras se suma a las de Joaquín Oviedo y Thomas Gallo, otros habitués como primeras opciones de Contepomi. Aún queda un fin de semana de acción de los clubes europeos antes del primer test, el del viernes 6 contra Irlanda en Dublín, por lo que el entrenador estará atento a cómo terminan sus dirigidos con miras a los últimos cuatro compromisos del 2026.