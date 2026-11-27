Entre lesiones, descansos forzados y la búsqueda de recuperar la forma perdida de Los Pumsa en esta ventana de noviembre, Felipe Contepomi dispuso seis cambios para enfrentar a Escocia, donde ambos buscarán el séptimo puesto del Nations Championship, el domingo a las 10.10 en Twickenham.

¡El último del año! 🇦🇷 ¡Vamos nosotros!



📆 Domingo 29/11

⏰ 10:10 h (hora argentina)

🆚 Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

🏟️ Twickenham

📺 ESPN pic.twitter.com/dGrpEPPlS6 — Los Pumas (@lospumas) November 27, 2026

Para cerrar el año, el entrenador debió echar mano de un equipo de emergencia ante las bajas que se fueron acumulando con el correr de la ventana de noviembre. Del equipo que se enfrentó a Irlanda en el inicio de la gira europea sólo permanecen siete titulares.

“Llegamos con un par de lesiones, pero es parte del oficio”, aceptó Contepomi en conferencia de prensa. “El equipo está muy bien, con ganas de seguir trabajando. Fue una gran semana de entrenamientos y tenemos ganas de terminar de la mejor manera el año.”

Entre las novedades salientes aparece el ingreso por primera vez en la gira de Faustino Sánchez Valarolo ante la baja de Chocobares y la acumulación de partidos de Justo Piccardo, que igualmente estará entre los suplentes. Gonzalo García regresa con la 9 tras ser marginado en los últimos dos partidos, mientras que reaparece Joaquín Moro en una tercera línea más liviana (había tenido un buen partido ante Italia). Simón Benítez Cruz, que había participado de los últimos ocho partidos en la selección, quedó afuera de los 23.

“Tienen un nivel muy parejo los tres y compiten muy bien”, justificó Contepomi. “Que Tutín [Moyano] vaya al banco es estratégico porque pensamos que puede darle más velocidad al equipo viniendo desde el banco”.

Entre los suplentes aparece Tobías Wade, ex jugador de los Pumas 7s, que después de varias convocatorias recibe la oportunidad de sumar su primer cap con la selección mayor. “Toby es de esos jugadores que es 10/15. Estuvo entrenando por las circunstancias bastante de 10, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, con lo cual nos da versatilidad”, explicó el entrenador. “Nuestro sistema de juego es con dos playmakers. Esperemos que no pase nada y uno tenga que hacer los cambios por elección y no por necesidad, pero uno siempre tiene que esperar la Ley de Murphy, y Toby nos puede dar ese doble comando si tiene que entrar.”

Para el puesto de pilar izquierdo, tras las bajas de Boris Wenger (lesión) y Mayco Vivas (suspensión), el staff se inclinó por Rodrigo Martínez como titular y Joel Sclavi, habitual pilar derecho, como relevo. El jugador de Dragons, formado en Los Tordos de Mendoza, sólo jugó 15 minutos en la era Contepomi (ante Australia en Jujuy). Al margen quedó el juvenil Matías Medrano.

“Estamos muy contentos con Mati. Es su primera experiencia con nosotros esta semana y estamos muy contentos con lo que le aportó al equipo”, elogió Felipe. “Nos podemos confundir y de hecho lo hacemos, pero creemos que podía quedar un poco expuesto para las necesidades que tiene el pack de forwards de ellos y las opciones que tenemos en el equipo. Con Rodrigo que viene entrenando hace un tiempo y con el Toro que también puede jugar de izquierdo, pensamos que era la mejor combinación para este partido.”

Más allá de haber caído hasta el cuarto lugar en la Conferencia Norte, Escocia es un rival de extremo cuidado para los Pumas. De hecho, el año comenzó con una derrota 47-38 ante el Cardo en Córdoba. Un año atrás, la Argentina ganó en Murrayfield 33-24 luego de dar vuelta un 21-0 abajo en el primer tiempo. Así, el partido en una cancha neutral como Twickenham adquiere un caracter de desempate.

“Es un rival que conocemos. Sabemos que nos va a exigir mucho defensivamente. Son los desafíos que uno quiere para seguir mejorando de cara al Mundial”, continuó Contepomi.

Después de una caída en el rendimiento en los últimos tres partidos, los Pumas buscarán cerrar el año de manera positiva de cara al 2027 mundialista. “Debemos animarnos a plasmar nuestro plan de juego y confiar un poco más”, apuntó Contepomi. “Sé que hay buena intención y ganas de solucionar algunas situaciones de juego que por ahí empiojan más de lo que solucionan por tratar de hacerlo individualmente, y acá se trata de tener más cohesión y hacerlo en equipo.”

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró; Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Rodrigo Martínez.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.