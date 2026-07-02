Los Pumas tienen a sus titulares confirmados para el primer partido de la temporada, ante Escocia, en Córdoba

CÓRDOBA (enviado especial).– Con siete de los veintitrés jugadores que saldrán a la cancha nacidos aquí, Córdoba es la provincia del interior mejor representada en el equipo de los Pumas. Felipe Contepomi anunció la formación para enfrentar a Escocia en el primer partido del año, el sábado a las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de esta ciudad. Se espera, como el año pasado, una enorme concurrencia. Las populares están agotadas. Tras el anuncio del entrenador, el remanente se reducirá aceleradamente.

Entre los cordobeses, cuatro serán titulares, y de ellos se destacan las presencias de Matías Alemanno y Faustino Sánchez Valarolo. Como se esperaba estarán también Santiago Carreras como fullback y Joaquín Oviedo como octavo. En el banco aguardarán Boris Wenger, Franco Molina y Agustín Moyano.

Alemanno, segunda línea formado en La Tablada, tendrá la dicha de convertirse ante su público en el quinto argentino en llegar a los 100 caps con la camiseta de los Pumas. Pablo Matera (121), Julián Montoya (117), Agustín Creevy (110) y Nicolás Sánchez (104) fueron los primeros.

Faustino Sánchez Valarolo brilló en los Pumitas en 2024 y debutó el año pasado en los Pumas, ante Uruguay Gaspafotos

También será la gran oportunidad para otro jugador local: Faustino Sánchez Valarolo, una de las figuras del Super Rugby Americas con la camiseta de Dogos XV, surgido de Palermo Bajo. Ante las ausencias de Santiago Chocobares y Justo Piccardo, que se sumarán la próxima semana al plantel tras haberse enfrentado en la final del Top 14 de Francia, Contepomi confió en este joven de 22 años que hizo su debut oficial un año atrás, ante Uruguay en Salta.

“Ya ha estado con nosotros y tuvo un excelente Super Rugby Americas”, justificó Contepomi en conferencia de prensa. “Es cierto que Choco [Chocobares] y Piqui [Piccardo] no estuvieron, pero se ha entrenado muy bien, ha competido y lo vemos en condiciones de hacer un gran partido. Siempre que jugó y en los entrenamientos lo ha hecho en gran forma.”

El resto del equipo es el esperado, con la novedad del regreso de Joaquín Moro (desde el banco) tras su gran temporada en Leicester Tigers; no jugaba desde aquel partido ante Uruguay. Tomás Rapetti, pese a su poca participación en Toulouse, se mantiene como alternativa de pilar derecho.

El cordobés Santiago Carreras fue uno de los argentinos más destacados en 2025. Esta vez, vuelve a su puesto natural de fullback Steve Welsh - PA

“Siempre la primera semana trae su desafío después de siete meses sin jugar, y el rugby es un deporte complejo en el sentido de que implica muchos detalles y muchas formaciones”, continuó Contepomi. “El desafío es cómo hacemos para simplificar todo, cómo ponemos todo en la misma página con jugadores que vienen de sus clubes con otros estilos. Es el desafío más grande, pero hemos tenido muy buenos entrenamientos y al equipo se lo ve muy bien.”

Además de los siete cordobeses hay tres tucumanos, un santafesino (Vivas), un mendocino (Isgró) y un santiagueño (Delgado). Joaquín Moro es de Bahía Blanca y los nueve restantes provienen del ámbito del AMBA.

Escocia, sin Russell

En la formación de Escocia, que llega con sed de revancha luego de la derrota en noviembre (ganaba por 21-0 y los Pumas lo dieron vuelta), se destaca la ausencia del apertura Finn Russell, autodenominado el Messi del rugby. El apertura no juega desde mediados de mayo afectado por una lesión en la pantorrilla. Aunque el miércoles se entrenó con normalidad, el entrenador Gregor Townsend optó por preservarlo. En su lugar ingresa el neocelandés Tom Jordan, apertura de Bristol (ex Glasgow Warriors) de 27 años que debutó en la selección en la ventana de finales del año pasado.

Aunque no cuente con jugadores consagrados de la talla de Blair Kinghorn, Huw Jones, Darcy Graham o Duhan van der Merwe, no deja de ser un equipo poderoso, con mayoría de jugadores experimentados. Entre los 23 sólo hay un posible debutante (el hooker Gregor Hiddleston) y dos jugadores con menos de 10 caps (Alex Samuel y Fergus Burke), todos suplentes.

“Tenemos que ser rápidos”, dijo Townsend en conferencia de prensa. “Hay evidencia de noviembre y del Seis Naciones que cuando logramos hacer nuestro juego en ataque y defensa, podemos causarle problemas a cualquier equipo del mundo y concretar nuestras oportunidades. Creo que nuestro plantel es mucho más profundo ahora y que podemos usar el banco para prolongar lo que hicieron los titulares y hasta incrementar el nivel de energía.”

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julán Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Kyle Rowe; Kyle Steyn, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (c) y Jamie Dobie; Tom Jordan y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Elliot Millar Mils, Ewan Ashman y Pierre Schoeman.

Entrenador: Gregor Townsend.

Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

Inicio: sábado, 16.00

TV: ESPN

Cancha: Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)