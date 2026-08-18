Los Pumas: un regreso clave y los dos que se unirán más tarde para los duelos ante los Wallabies en Jujuy y Mendoza

Los Pumas empezaron a moverse de cara a los próximos dos tests matches ante Australia. El seleccionado argentino volverá a concentrarse esta semana para los compromisos ante los Wallabies que se jugarán el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.

En este contexto, el entrenador Felipe Contepomi comienza a definir convocatorias y una novedad es la vuelta al equipo de Franco Molina, quien estuvo ausente ante Sudáfrica, se sumará al plantel en lugar de Franco Carrera.

Además, Pablo Matera y Mayco Vivas recién se unirán a la concentración el jueves por motivos personales, según la Unión Argentina de Rugby (UAR). De este modo, ambos serán temporalmente reemplazados por los invitados Agustín Sarelli y Martín Vaca. También aparece como invitado Benjamín Ordiz, uno de los backs que tendrá la posibilidad de entrenarse junto a la selección de rugby.

Los Pumas vuelven a concentrar de cara a los compromisos ante Australia en Jujuy y Mendoza.



👉 Franco Molina se suma al plantel en lugar de Franco Carrera.



👉 Por motivos personales, Pablo Matera y Mayco Vivas se unirán a la concentración el jueves y serán temporalmente… pic.twitter.com/bkHt3T6Wd3 — Los Pumas (@lospumas) August 17, 2026

Vale destacar que Sarelli, Vaca y Ordiz son jugadores de desarrollo, por lo que serán sparrings que participan de los entrenamientos y no serán tenidos en cuenta a la hora de conformar un equipo. Sin embargo, hay cuatro que esperan la oportunidad en Jujuy o Mendoza para debutar en el seleccionado. Ellos son Facundo Cardozo, Agustín Fraga, Mateo Soler y Tobías Wade. Todos trabajaron desde comienzos de agosto junto a Francisco Moreno, Juan Penoucos, Leonel Oviedo y Juan Martín Scelzo, quienes tuvieron su primer partido ante Sudáfrica y trabajan para sumar el segundo.

De esta manera, el equipo de Contepomi comenzará una nueva etapa de preparación después de los partidos en el Nation Championship: la caída ante Escocia (47-38), la victoria sobre Gales 35-21 y la otra derrota, frente a Inglaterra, por 31-24. Se agrega la frustración en el test match internacional frente a Sudáfrica por 17-10. Ahora comienza los trabajos con la mira puesta en los Wallabies. Luego de la serie ante Australia, el siguiente paso de Los Pumas será por el tramo final del Nations Championship. Todos serán como visitante en Europa ante Irlanda, Italia y Francia.

Los Pumas se medirán ante Australia en Mendoza y en Jujuy Mateo Occhi - AP

Por su parte, la selección australiana viene de despedir a su head coach Joe Schmidt y en su reemplazo eligió Les Kiss. Con el nuevo entrenador cosechó un triunfo y dos derrotas en los primeros compromisos del Nations Championship: 31-33 con Irlanda, 26-42 con Francia y 57-10 con Italia.

Los Pumas y los Wallabies disputaron 43 partidos entre sí. La Argentina sumó 11 victoria mientras que Australia ganó 230 duelos e igualaron los tres restantes. El último triunfo argentino se dio justamente el año pasado en Sydney por el Rugby Championship (28-26). Será el primer partido entre Los Pumas y Australia en Jujuy, pero el quinto en Mendoza, ya que habían jugado allí en 2014 (21-17), 2015 (9-34), 2017 (20-37) y 2022 (26-41).