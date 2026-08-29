Los Pumas vs. Australia, en vivo
El seleccionado argentino enfrenta a los Wallabies en el estadio 23 de Agosto, de Jujuy
Final del primer tiempo
Termina la primera parte en Jujuy: los Wallabies se imponen por 22-14 ante los Pumas.
Los Wallabies anotan con un penal
Australia castiga la indisciplina argentina: Lonergan no falla un penal lejano y pone a los Wallabies ocho puntos por delante de los Pumas: los visitantes ganan 22-14.
¡Try de los Pumas!
Joaquín Moro hace rápido un free-kick cerca del ingoal australiano y va para adelante. No lo frenan y llega al try. Convierte Carreras y los Pumas quedan a cinco puntos: los Wallabies ganan 19-14. Es el tercer try de Moro con la camiseta argentina.
El partido se recalienta
Después de un pick and go de los Pumas, Benítez Cruz es empujado por un rival. Pero el equipo argentino no llega al try. Y se acaba la ventaja numérica porque reingresa Potter.
Carreras obliga
Santiago Carreras tiene una corazonada y acorrala al defensor australiano que debe anular. Los Pumas ganan un scrum en las cinco yardas de los Wallabies.
Los Pumas no pueden aprovechar la ventaja numérica
El equipo argentino tiene pelota y territorio, pero no puede llegar al try. Los Wallabies se defienden con todo y se aprovechan de la falta de contundencia de los Pumas.
Amarilla para Potter
Los Wallabies jugarán diez minutos con uno menos porque su wing mete la mano para evitar un ataque claro de los Pumas. Recibe la tarjeta amarilla y verá el partido desde afuera por un rato.
¡Try de los Wallabies!
Australia llega otra vez y la defensa argentina no puede hacer nada para contener a los forwards oceánicos. Convierte Lonergan y los visitantes sacan más luz de ventaja en el marcador: ganan 19-7.
¡Try de los Pumas!
Responde el equipo argentino con un quiebre de Isgró y un avance de Prisciantelli, que vulnera a la defensa australiana. Los Pumas aprovechan la jugada con la conversión de Santiago Carreras y ahora pierden 12-7.
¡Try de Australia!
Max Jorgensen, por el lado corto, señala el segundo try australiano. Dos llegadas, dos tries. Lonergan acierta la patada y ahora los Wallabies están 12-0.
Siguen las imprecisiones de los Pumas
Los Wallabies aprovechan todo. Se plantan en el ingoal argentino gracias a falencias en el line y a la indisciplina argentina.
¡Try de Australia!
Los Wallabies explotan toda la cancha: van de derecha a izquierda, luego de un line que los Pumas no pueden ganar. Y el hooker Paenga-Amosa vulnera por primera vez el ingoal argentino. Lonergan erra la conversión y los visitantes están al frente en el marcador por 5-0.
🇦🇺🏉 ¡Try de Australia!— ScrumRugby (@ScrumESPN) August 29, 2026
Tras una buena acción ofensiva, Paenga-Amosa atrapó la ovalada y se zambulló en el ingoal.
➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/r3wTLCGoXM
Imprecisiones en los primeros minutos
Argentina y Australia se prestan la pelota, pero tienen errores de manejo y no prosperan en campo rival.
¡Se juega!
El neocelandés Ben O’Keeffe da la orden y se juega en Jujuy el test-match entre los Pumas y los Wallabies.
Tiempo de himnos
Suenan las canciones patrias de la Argentina y Australia y, de a poco, queda todo listo para el kick-off inicial entre los Pumas y los Wallabies.
Así salen los Wallabies en Jujuy
El bicampeón del mundo también tiene a su XV confirmado para el test-match de esta tarde en Jujuy:
Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brando Paenga-Amosa e Isaac Kalilea.
Your 23 to face the Los Pumas in Jujuy 🦘 pic.twitter.com/HKfHVBwuJz— Wallabies (@wallabies) August 27, 2026
Los Pumas, con el mismo XV que ante Sudáfrica
Felipe Contepomi apuesta por la estabilidad, y mantiene el mismo equipo titular que jugó hace dos semanas frente a Sudáfrica (y cayó 17-10).
Entonces, así saldrán los Pumas en Jujuy ante los Wallabies: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
¡Nuestros 23 para el sábado en Jujuy! ¡Estamos listos! 🇦🇷https://t.co/x8lA4MNm7r pic.twitter.com/JgMv1rXwEe— Los Pumas (@lospumas) August 27, 2026
Bienvenidos a la cobertura en vivo de los Pumas vs. Australia
Los Pumas reciben este sábado a Australia desde las 16, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, en un nuevo test match de la temporada. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi, con Pablo Matera como capitán, buscará recuperarse de la derrota por 17-10 frente a Sudáfrica. El encuentro será dirigido por el neozelandés Ben O’Keeffe y se podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.