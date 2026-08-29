Los Pumas vs. Australia, en vivo

El bicampeón del mundo también tiene a su XV confirmado para el test-match de esta tarde en Jujuy:

Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brando Paenga-Amosa e Isaac Kalilea.