Dónde pasan los Pumas vs. Australia y qué canal lo transmite en vivo

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Argentinos y Wallabies se verán las caras este sábado a las 16 (hora argentina) en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, con arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe
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Los Pumas y Australia protagonizan este sábado, desde las 16 (hora argentina), un test match en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. El encuentro cuenta con el arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe y representa una prueba exigente para el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi, que busca consolidar el plantel con la mirada puesta en el Mundial 2027. Se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.
La albiceleste llega a este compromiso tras perder con Sudáfrica por 17 a 10 en su último test. Durante la presente temporada también disputó tres encuentros válidos por el Nations Championship. En aquel certamen, los Pumas cosecharon una victoria frente a Gales por 35 a 21 y sufrieron dos caídas, una contra Escocia por 47 a 38 y otra ante Inglaterra por 31 a 24. Los Wallabies, por su parte, pisaron suelo jujeño tras una ventana de agosto positiva en la que vencieron a Japón en dos ocasiones: primero por un ajustado 35 a 32 y luego por contundente de 56 a 17.
El último antecedente entre ambos seleccionados fue el 13 de septiembre de 2025, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship. Y los Pumas obtuvieron un triunfo ajustado por 28 a 26 en condición de visitante. En cuanto al historial general, el balance favorece a los australianos, quienes ganaron 30 de los 43 compromisos disputados contra la Argentina, mientras que el conjunto albiceleste festejó en 10 ocasiones y se registraron tres empates.
Los Pumas vs. Australia: cómo ver online
El encuentro entre argentinos y australianos está programado para este sábado a las 16 (horario argentino) en Jujuy y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Formaciones
- Los Pumas: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.
- Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.
- Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brando Paenga-Amosa e Isaac Kalilea.
- Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.
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