En qué canal pasan los Pumas vs. Australia por un test match hoy

Este sábado, desde las 16 (horario argentino), los Pumas y Australia se enfrentan en un el marco de un test match internacional. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe, se disputa en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

La selección argentina viene de perder con Sudáfrica por 17 a 10 en el último amistoso que disputó. En lo que va del año también jugó tres encuentros correspondientes al Nations Championship, en los que cosechó una victoria (35 a 21 vs. Gales) y dos derrotas (47 a 38 vs. Escocia y 31 a 24 vs. Inglaterra). El objetivo a corto plazo es seguir probando variantes para encontrar el mejor plantel posible de cara al Mundial 2027.

Los Pumas no pudieron con Sudáfrica en el último amistoso, por lo que buscarán vencer a Australia Rodrigo Néspolo

Su rival de turno venció recientemente a Japón, dos veces, en la ventana de agosto: primero por un ajustado 35 a 32 y luego por un abultado 56 a 17, y quiere recuperarse de la caída más reciente ante la Argentina a fines del año pasado. No tiene el poderío de los Springboks, último oponente albiceleste, y, de hecho, su estilo de juego es totalmente opuesto, con ventaja en el juego de backs, ritmo incansable y poderío a la hora de atacar, pero siempre representa un desafío.

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro entre argentinos y australianos está programado para este sábado a las 16 (horario argentino) en Jujuy y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Pumas corren con ventaja para quedarse con la victoria en el test match de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.76 contra los 2.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 23.00.

Las casas de apuestas ponen a los Pumas como favoritos al triunfo en el duelo ante los Wallabies Prensa UAR

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