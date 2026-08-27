Los Pumas vs. Australia: Felipe Contepomi repite el equipo por primera vez

Por primera vez desde que asumió la conducción de los Pumas en 2024, Felipe Contepomi repetirá el equipo. Para el primer Test Match ante Australia, el entrenador dispuso el mismo equipo que jugó con Sudáfrica tres semanas atrás.

Las únicas modificaciones que dispuso Contepomi para el duelo del sábado a las 16 en Jujuy respecto del equipo que cayó 17-10 en Vélez, en una destacada labor, están entre los suplentes. El pilar izquierdo Rodrigo Martínez hace su regreso a la selección después de una ausencia de cinco años y el apertura Nicolás Roger desplaza a Juan Martín Scelzo para retomar una composición tradicional del banco con cinco forwards y tres backs.

Pasaron 29 partidos y 782 días desde el debut de Contepomi como entrenador en jefe de los Pumas, luego de que sucedió a Michael Cheika, de quien era asistente. Nunca en ese lapso había jugado dos partidos consecutivos con la misma formación. Ni siquiera en los momentos de máximo esplendor, como las victorias ante Nueva Zelanda en Christchurch o Vélez. Pero en una situación de emergencia como ésta, en la que no cuenta con 17 jugadores que tranquilamente podrían ser titulares, buscará reafirmarse sobre lo que fue sólida actuación ante los campeones del mundo en esta ventana de tres partidos que sustituye al Rugby Championship.

Las dudas pasaban por el posible ingreso de Franco Molina, que regresó al plantel tras ausentarse ante los bicampeones del mundo, o algún movimiento de piezas en jugadores que habían dejado algunas dudas, como los casos del medio-scrum y el fullback. Sin embargo, Contepomi se jugó un pleno por la continuidad, buscando repetir una actuación similar y, ante un equipo de menor poderío, trasladarla a un resultado en procura de una victoria que viene siendo esquiva este año (un triunfo y tres derrotas).

Lo más llamativo es el ingreso del pilar izquierdo Rodrigo Martínez entre los suplentes. Formado en Los Tordos, sus únicos dos partidos en la selección fueron en el Rugby Championship de 2021, curiosamente ante el mismo rival del próximo sábado. A los 28 años, recibe una nueva oportunidad luego de sus pasos por Ceibos, Jaguares XV, Olimpia Lions y Wasps. Actualmente se desempeña en Dragons, equipo galés de la United Rugby Championship; esta temporada disputó 13 partidos, 12 como titular.

Además, Nicolás Roger ingresa en un banco que recupera su fisonomía habitual, postergando a Scelzo. Una alternativa en caso de que no funcione el tándem Carreras-Prisciantelli, con la posibilidad de que el cordobés se mueva como fullback. El apertura santiagueño no juega desde julio de 2025, cuando disputó los tres partidos de la ventana, su únicos con la celeste y blanca.

Algunos nombre nuevos en Australia

La llegada de Les Kiss a la conducción de Australia puede considerarse una continuidad del ciclo de su antecesor, Joe Schmidt. No obstante, en la formación que presentarán el sábado aparecen algunos nombres que hacen sus primeras armas en la escena internacional.

Así, el público argentino tendrá la posibilidad de conocer al centro Isaac Henry, el segunda línea Josh Canham (ambos titulares), el pilar derecho Massimo De Lutiis, el segunda línea Lachlan Shaw y el tercera línea Charlie Cale. Como era de esperarse tras su buena actuación en el último partido ante Japón, el apertura será Carter Gordon (un puesto que no tiene dueño hace varios años). Las sorpresas son las ausencias del octavo Harry Wilson (fuera de los 23) y del centro Joseph-Aukuso Suaalii (estará en el banco).

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Benjamín Grondona, Joaquín Moro y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Fraser McReight, Rob Valentini y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa (c), Brando Paenga-Amosa e Isaac Kalilea.

Entrenador: Les Kiss.

Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.