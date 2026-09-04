Los Pumas vs. Australia: Felipe Contepomi vuelve a Mendoza, donde nació su ciclo, en el momento más débil

MENDOZA (enviado especial).– En su etapa de jugador, desde su debut tardó 1715 días en cumplir 30 partidos en los Pumas. Casi cinco años, encuentros del Torneo Sudamericano incluidos. Como head coach, este sábado cumplirá a esa cifra en apenas 791 días. Claro: el calendario internacional es mucho más agitado y dinámico que en aquellos tiempos. Dos años después de su estreno como entrenador nacional, Felipe Contepomi regresa a Mendoza para la revancha contra Australia, un test match que comenzará a las 18.

El panorama de los Pumas cambió en algunas cuestiones desde entonces. Por ejemplo, aquel 6 de julio del 2024 el preparador no esperaba afrontar un duelo con Australia en carácter de amistoso por la anulación del Rugby Championship en esta temporada, producto de las giras que organizaron Sudáfrica y Nueva Zelanda. No habría asimilado que el fin de semana en que volverá a recibir a una de las potencias del Sur el grueso del plantel nacional estaría a disposición de los clubes de Francia para el inicio de otra temporada del Top 14. Le tocó ceder.

“Vamos en el camino que deseamos. En el camino que uno traza y la visión que uno tiene, siempre hay cosas a las que uno tiene que adaptarse por situaciones momentáneas. Por ejemplo, a veces, por los calendarios de los equipos europeos y el internacional del hemisferio Sur, hay que hacer descansar a ciertos jugadores, programar de distinta manera, y eso tiene sus desafíos”, admitió el director técnico en la conferencia de prensa de este jueves en el piso 1 del hotel Hilton de Mendoza, ante una consulta para LA NACION. “También tiene cosas buenas. Hay chicos que aparecen y tienen su oportunidad, y podemos ver cómo se agranda esa base. Pero eso también lleva a bajar un cambio y un escalón en la preparación o en la aceleración hacia donde se quiere ir. Creo que vamos por el buen camino. ¿Se puede hacer mejor las cosas? Seguro”, desarrolló el ex capitán de la selección.

"Vamos en el camino que deseamos", sostuvo el director técnico en una conferencia de prensa este jueves en Mendoza; el objetivo central de su era es el Mundial Australia 2027. JUAN GASPARINI - AFP

El corto ciclo de Contepomi atraviesa su punto más crítico. En gran parte, a raíz de las ausencias, muchas de ellas, en puestos importantes, pero también por no encontrar soluciones para contrarrestar esas bajas. A una deslucida actuación en una derrota frente a Escocia siguió un triunfo sin despeinarse sobre el débil Gales. La primera serie de partidos del Nations Championship culminó con otra actuación por debajo del estándar contra Inglaterra, que quedó opacada por la polémica sanción que impidió a los Pumas llegar al empate. Hasta entonces, con un plantel más parecido al ideal.

Las buenas señales que dejó la derrota ante Sudáfrica en Vélez, más por el temple, el físico y la valentía que por el juego, se esfumaron en una tarde como para el olvido frente a Australia, que cedió una infinidad de oportunidades que Argentina no aprovechó. Los compromisos de noviembre ofrecen un calendario desafiante como visitante de Irlanda, Italia y Francia, aunque allí el cuerpo técnico presentará un plantel más parecido al del próximo Mundial.

Los Pumas acumulan 12 victorias y 17 derrotas en la era Contepomi. La estadística es cruel y dura: no incluye el histórico triunfo sobre British and Irish Lions en Dublín porque no tuvo carácter oficial. Globalmente los argentinos dieron un salto de calidad, con un juego más integral, mejores lanzamientos y una mentalidad fuerte para sostenerse en los partidos cuando la dinámica no fluye. Pero las formaciones fijas siguen siendo deficitarias y hasta empeoraron. En aquella primera presentación en Mendoza debutaron Franco Molina y Bautista Pedemonte. Si este sábado ingresan Facundo Cardozo y Mateo Soler, serán 25 los nuevos jugadores en el ciclo del ex rugbier de Newman. La necesidad de ampliar la base era, y sigue siendo, imperiosa después del Mundial de Francia.

¡Los 23 para nuestro último partido en Argentina! 🇦🇷 ¡Vamos nosotros! pic.twitter.com/IWt4b07L7Y — Los Pumas (@lospumas) September 3, 2026

Mendoza, con sus paisajes montañosos, sus bodegas y viñedos ha sido una plaza habitual desde la inclusión de los Pumas en el Rugby Championship. De hecho, aquí se jugó el primer partido como local en el torneo, un valioso empate con Sudáfrica en el 2012, el día que Nicolás Sánchez hizo su estreno con la camiseta 10 Argentina. Al año siguiente, cayeron por 22-17 contra el mismo rival, y en el 2014 el Malvinas Argentinas fue escenario del desahogo: primer triunfo en la competencia, un 21-17 sobre Wallabies. Los argentinos regresaron en 2015 y 2017, en derrotas sin atenuantes a manos de Australia (34-9) y Sudáfrica (37-20), y en el 2018 consiguieron uno de sus grandes hitos, un contundente 32-19 a los Springboks que al año siguiente iban a coronarse campeones del mundo. Las caídas consecutivas frente a Australia (41-26 en 2022), Nueva Zelanda (41-12 en 2023) y Francia (28-15 en 2024) no son antecedentes gratos del cruce de este sábado.

Hay un tema que rebotó este jueves en Mendoza, de un episodio que remonta a aquella primera actuación de los Pumas dirigidos por Contepomi: el Tribunal Supremo de Mendoza confirmó el sobreseimiento a los jugadores franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou, que habían sido acusados de violación luego de aquel triunfo bleu y posteriormente declarados inocentes por dos órganos.

Los Pumas procurarán revertir la imagen que exhiben en 2026, en el último compromiso como local. “Para nosotros es muy importante ganar, pero mucho más importante, la forma en la que llegamos a ese resultado. No sé si estoy conforme, pero vamos por el buen camino”, cerró Contepomi, que regresa al punto de partida. El mismo donde intentará enderezar el rumbo.