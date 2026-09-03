US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este jueves 3 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la quinta jornada se cierra la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. La actividad inicia a las 12 (hora argentina) y los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones, en el estadio Arthur Ashe, Taylor Fritz (9°) se mide con el italiano Mattia Bellucci desde no antes de las 14 mientras que desde no antes de las 21.10 se presenta el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el francés Quentin Halys.

Marco Trungelliti afronta este jueves la segunda ronda del US Open 2026 Gentileza Dino García para LN

En el estadio Louis Armstrong abren la jornada el ruso el canadiense Felix Auger-Aliassime (3°) vs. el ruso Karen Khachanov y en el Grandstand juegan, desde no antes de las 14.20 el italiano Flavio Cobolli (5°) vs. el australiano Tristan Schoolkate (Q). En la continuidad, chocan el oceánico Alex De Miñaur (6°) vs. el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Los dos argentinos que tienen acción en la quinta jornada lo hace en el Court 5. Francisco Cerúndolo (24°) disputa el primer cotejo vs. el germano Jan-Lennard Struff mientras que, a continuación, Marco Trungelliti se presenta vs. Alexander Blockx (28°9.

Cuadro del US Open masculino

La parte alta del cuadro masculino del US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2026

Tabla de campeones del US Open

Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5

Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4

En el torneo de mujeres, en el estadio principal sobresale la presentación de Coco Gauff (4ª) vs. la española Paula Badosa desde no antes de las 20. Elena Rybakina (2ª), en tanto, juega en el estadio Louis Armstrong desde no antes de las 21.40 y su oponente es la también española Jéssica Bouzas Maneiro.

En el Grandstand abre la jornada, a las 12, la única argentina que sigue en carrera, Nadia Podoroska, frente a la polaca Iga Swiatek (8ª) y, en la continuidad, Amanda Anisimova (10ª) juega vs. la austríaca Lilli Tagger.

Nadia Podoroska, la única tenista argentina que sigue en carrera en el US Open Brad Penner - USTA

En el Louis Armstrong, en tanto, la checa Linda Noskova (6ª) enfrenta a la tailandesa Lanlana Tararudee desde no antes de las 21.40 mientras que en el Grandstand, desde no antes de las 18, Elina Svitolina (9ª), verduga de la argentina Solana Sierra en el debut, lo hace vs. la australiana Maya Joint.

Cuadro del US Open femenino

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2026

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2026

Tabla de campeonas del US Open