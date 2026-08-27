Los Pumas vs. Australia, por un test match: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas y Australia se enfrentan este sábado en un test match internacional. A pesar de la gran cantidad de partidos que disputaron en el pasado reciente, el de este fin de semana será el primero de este año entre ambos. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, con arbitraje del neozelandés Ben O’Keeffe y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La selección argentina viene de perder con Sudáfrica por 17 a 10 en el último amistoso que disputó. En lo que va del año también jugó tres encuentros correspondientes al Nations Championship, en los que cosechó una victoria (35 a 21 vs. Gales) y dos derrotas (47 a 38 vs. Escocia y 31 a 24 vs. Inglaterra). Su rival de turno recientemente venció dos veces a Japón en la ventana de agosto: primero por un ajustado 35 a 32 y luego por un abultado 56 a 17, y quiere recuperarse de la caída más reciente ante la Argentina a fines del año pasado.

Australia perdió el último partido ante los Pumas, por lo que quiere recuperarse y festejar en Jujuy Mark Baker - AP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 13 de septiembre de 2025, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Rugby Championship. Entonces, los Pumas se quedaron con la victoria por 28 a 26 como visitantes. En el historial, los Wallabies tienen una ventaja considerable debido a que ganaron 30 de los 43 compromisos ante la Argentina, que festejó 10 veces (empataron las tres restantes).

Los Pumas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Test match.

Día : Sábado 29 de agosto.

: Sábado 29 de agosto. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : 23 de Agosto de Jujuy.

: 23 de Agosto de Jujuy. Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El test match entre argentinos y australianos está programado para este sábado a las 16 (hora argentina) en Jujuy. No cuenta con transmisión televisiva, por lo que únicamente se puede ver en vivo a través del plan Premium de Disney+, la plataforma de streaming que suele emitir todos los encuentros de los Pumas.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Pumas corren con ventaja para quedarse con la victoria en el test match de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.76 contra los 2.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 23.00.