Los Pumas vs. Escocia, capítulo II: en Salta, con el objetivo de consolidar el juego y la identidad y cerrar una sequía de 15 años

Si los Pumas tuvieran un contador de palabras, en el tope de la lista estarían construcción, proceso, energía. No mucho más atrás, Mundial. Todavía falta mucho para eso. El foco de hoy, en el segundo partido de la serie de tres ante Escocia, está puesto en continuar edificando el sistema de juego sobre la base de la auspiciosa victoria en el estreno, en resolver el dilema que presenta las bajas en puestos clave y en estar preparados para contrarrestar la reacción de un rival hambriento de revancha y que presentará un desafío aún mayor.

Aun con varias cuestiones técnico-tácticas por mejorar, en el primer test los Pumas ya mostraron una cara diferente a la de 2021. El equipo se mostró más suelto, más distendido y propenso a jugar la pelota con las manos. Y en el día a día, los jugadores tienen otro semblante. Al mismo tiempo, quedó en claro que el techo todavía está muy lejos y hay mucho por corregir si pretenden ser competitivos en Francia 2023. Para ello es necesario que el partido de hoy, a las 16.10 en Salta, represente otro paso hacia el frente.

Jero De la Fuente, en la última práctica de los Pumas en Salta Twitter

“La idea del nuevo staff de entrenadores es que el jugador se responsabilice mucho más, que tome decisiones y esté preparado para ejecutar su decisión de la mejor manera”, explicó Juan Imhoff en diálogo con ESPN. “Es algo muy positivo porque te llena de responsabilidad, pero a su vez da más libertad de expresarse como uno es y creo que ahí vamos a encontrar la identidad, el ADN del equipo.”

Rápidamente Michael Cheika se encontró con los primeros contratiempos con los que lidiar. Perdió a los cuatro medios seleccionados originalmente (Cubelli, Sánchez, Urdapilleta y García) y tuvo que recurrir a jugadores que estaban en Argentina XV (Bertranou), a otros que ni siquiera estaban entre los 63 citados originalmente para los dos planteles (Ezcurra y Miotti) o que tenía en mente para otra posición (Carreras, Imhoff en el primer partido). En Jujuy, el experimento resultó.

Además, por un golpe en un pómulo se pierde el partido Pablo Matera, quien si bien el otro día no tuvo una actuación lucida, está atravesando un gran momento personal y sigue siendo una voz de mando dentro de la cancha.

La arenga previa del plantel de los Pumas Twitter

Cheika quedó contento con lo que hicieron los Pumas en cuanto a formaciones fijas, defensa y ruck, la piedra basal de su sistema. Lo cierto es que todas esas instancias anduvieron bien ante un equipo sólido y estructurado, pero no alcanzaron a dominarlo. Todavía hay margen para crecer. Más todavía se puede afinar el sistema ofensivo. Lo claro allí es que hay otra intención de cómo jugar.

“Soy alguien al que le gustan la ofensiva y el ataque, pero si uno no tiene la pelota no puede jugar a nada”, aceptó Imhoff, que vuelve a ser titular después de un año. “Las bases de los Pumas son el scrum y el ruck, y después estoy feliz con el sistema de juego que estamos intentando implementar. Obviamente todavía nos falta muchísimo, pero es a lo que a mí me gusta jugar. Jugar sin un número en la espalda, sino ocupar lugares y no posiciones. Va a haber oportunidades y ojalá que en este partido, con más tiempo de trabajo que llevamos, podamos exprimir lo que entrenamos en la semana”.

Juan Imhoff firmando autógrafos: vuelve a ser titular después de un año Pablo Gasparini/Gaspafotos/UAR

Los escoceses quedaron notablemente disconformes con su actuación en el primer test. Sienten que pueden jugar mucho mejor, ser más punzantes con los forwards y mover más la pelota a los backs. El entrenador, Greg Townsend, dispuso cinco cambios: cuatro forwards y el medio-scrum. El ingreso más importante es el de Hamish Watson, uno de los mejores terceras líneas del momento y una amenaza constante en el breakdown. Neutralizarlo es la prioridad.

“Calculo que con los cambios que hacen lo que quieren es tener más la pelota, ensuciar las nuestras y jugar más en nuestro territorio, por lo menos al principio”, analizó Imhoff. “Va a ser importante que arranquemos bien y que no les demos penales fáciles porque va a ser difícil de recuperarse”.

Ganar una serie tras 15 años

Con la victoria en Jujuy, los Pumas quedaron a un paso de ganar una serie jugando en la Argentina por primera vez desde 2007, cuando les ganaron los dos test matches a Irlanda previo al Mundial de Francia. Desde entonces jugaron nueve series, de las que perdieron cinco y empataron cuatro. Si pierden, tendrán otra oportunidad el próximo sábado, en Santiago del Estero.

Tomás Lavanini con la gente: los Pumas son furor en el interior Pablo Gasparini/Gaspafotos/UAR

Aunque los resultados son accesorios a esta altura del proceso, los triunfos no dejan de ser el reflejo de un buen rendimiento, por lo que no es un dato menor. La sequía de 15 años es elocuente en ese sentido, y eso que la mayoría de esos rivales vinieron con un equipo alternativo. Muchas veces, los Pumas debieron lidiar también con la superposición de calendarios y se vieron obligados a preservar jugadores. No es el caso de hoy. Más allá de los infortunios en la pareja de medios, Cheika llamó a lo mejor que tenía a disposición. El camino hacia Francia 2023 es corto. Es hora de dar otro paso en esa dirección.

Las formaciones

Los Pumas: Emiliano Boffelli; Juan Imhoff, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Santiago Cordero; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Rodrigo Bruni y Juan Martín González; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (C) y Nahuel Tetaz Chaparro.

: Michael Cheika. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Lucas Paulos, Facundo Isa, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti y Matías Moroni.

El marco salteño para acompañar la búsqueda de superación de los Pumas Twitter