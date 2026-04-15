Horarios de los partidos de los Pumas en el 7s de Hong Kong 2026

El Circuito Mundial de Seven 2025-2026 llegó, en su nuevo formato, a la etapa más importante y decisiva, el SVNS World Championship. El primero de los tres torneos de la instancia final se disputará este fin de semana en Hong Kong con la participación de los Pumas 7s y otros 11 seleccionados, los siete que compitieron con la Argentina en la primera más cuatro que ascendieron del SVNS 2.

El certamen se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo 19 en el Kai Tak Sports Park. El equipo albiceleste, que fue campeón allí en 2025 en el que fue su último título, conforma el Grupo A y, por la diferencia horaria (+11 en el país asiático), disputará todos los encuentros en la madrugada y noche de la Argentina. Su debut será ante España el 17 a las 0.16 (hora argentina) y el mismo día se medirá con Uruguay a las 3.23. Por último, jugará ante Sudáfrica a las 23.39.

Fixture de los Pumas en el Seven de Hong Kong

Grupo A - Viernes 17 de abril

0.16: Los Pumas vs. España.

3.23: Los Pumas vs. Uruguay.

23.39: Los Pumas vs. Sudáfrica.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¡Lápiz y papel! Nuestros horarios para la primera etapa del SVNS World Championship 😎



📍 Hong Kong 🇭🇰

📅 17 al 19 de abril pic.twitter.com/QvpXZxc3Sp — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 8, 2026

En caso de lograr el primero o segundo puesto o ser uno de los dos mejores terceros, el equipo de Santiago Gómez Cora avanzará a los cuartos de final y competirá por el título. En la zona B jugarán Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania mientras que en el C lo harán Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia.

Todos los partidos del equipo albiceleste se transmitirán en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Los Pumas 7s todavía no pudieron ganar ninguna etapa en el Circuito Mundial 2025-2026 Prensa UAR

Los Pumas 7s concluyeron la etapa regular en el sexto lugar, con 72 puntos. En un contexto de reconstrucción del equipo, los mejores resultados fueron el segundo puesto en Ciudad del Cabo y el tercero en Nueva York. Para el World Championship Series la tabla de posiciones se reinició y el campeón será el que más puntos sume al término de las tres etapas. Además, los últimos cuatro de la general descenderán a la segunda división.

Posición de los Pumas 7s en la etapa regular del Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

Seven de Kallang (Singapur) - 7°

Seven de Perth (Australia) - 5°

Seven de Vancouver (Canadá) - 5°

Seven de Nueva York (Estados Unidos) - 3°

Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, en la previa de la Fase Final

Fixture del SVNS World Championship del Circuito Mundial de Seven 2025-2026

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputaron seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada, y fueron la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se vieron las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Ahora hay otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumaron los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, que fueron Uruguay, Alemania, Estados Unidos y Kenia. Primero se juega en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Santiago Mare es uno de los referentes de los Pumas 7s, capitán del seleccionado argentino

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (18) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025. Bronce (24): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024; Singapur 2025; y Nueva York 2026.

El último título de los Pumas 7s en el Circuito Mundial fue en Hong Kong 2025 Zach Franzen - World Rugby via Prensa UAR

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 30 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).