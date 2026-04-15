Santino Zangara, el cordobés de 21 años que es una de las caras de la renovación en los Pumas 7s

Atrevido y osado, no tardó en marcar su impronta en el Circuito Mundial. Con un hand-off dejó tendido a Jordan Conroy, una de las figuras de Irlanda. Todo es vertiginoso y cambiante en el mundo del seven. Ahora, un año y medio después de su estreno con la camiseta de los Pumas 7s, Santino Zangara está establecido en la selección argentina, que cambió un gran porcentaje de su plantel y el próximo fin de semana afrontará el torneo de Hong Kong, que iniciará el SVNS Championship, la porción decisiva de la temporada.

“Se fueron bastantes de la vieja guardia. Yo estoy dando mis primeros pasos y todavía me considero de los nuevos. Todavía estoy adquiriendo conocimientos”, admite Zangara, de 21 años, en una charla para LA NACION en Casa Pumas, de Ingeniero Maschwitz. “El grupo hace sentirse parte. Somos pocos los que viajan y estamos siempre juntos. Eso ayuda mucho a desenvolverse en la cancha y da confianza para cumplir el rol que toca”, agrega el cordobés que fue, a la par de Gregorio Pérez Pardo, uno de los dos que debutaron en la temporada post Juegos Olímpicos París 2024. Los Pumas 7s habían mantenido la base y, en un año en el que hubo menos etapas en el circuito, el entrenador Santiago Gómez Cora tomó la decisión de conservar prácticamente a los mismos nombres tras el golpe sufrido en la capital francesa (eliminación en los cuartos de final).

"El grupo hace sentirse parte. Somos pocos los que viajan y estamos siempre juntos. Eso ayuda mucho a desenvolverse en la cancha y da confianza para cumplir el rol que toca”, destaca Zangara sobre el plantel preparado por Santiago Gómez Cora. Fabián Marelli

Todo cambió en pocos meses. En 2026, Matías Osadczuk, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Tobías Wade y Alejo Lavayén decidieron pasar al rugby de 15. Germán Schulz se retiró del rugby internacional y lo que pudo ser una transición paulatina se transformó en una brusca. Sebastián Ducub, Juan Patricio Batac, Eliseo Morales, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado y Pedro De Haro debutaron prácticamente al mismo tiempo y el plantel quedó descompensado. “Me sirvió mucho haber entrado el año pasado. Esa no fue la temporada en que más minutos sumé porque había muchísimos jugadores de calidad, pero conocer cómo se maneja el equipo, el método del sistema y cómo es vivir cada etapa del circuito me sirvió mucho para estar más afianzado en esta”, valora Zangara, una pieza importante en la renovación del plantel con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. “Hay muchas caras nuevas, incluida la mía. Si bien el cambio de un año a otro fue grande, las ganas y la ambición del equipo siguen estando”, añade.

Resalta por su rubia cabellera y su porte físico. Luego de un año de escaso rodaje, el abrupto recambio le dio un rol protagónico en el plantel de los Pumas 7s, que finalizaron sextos entre ocho equipos en la serie regular, pero mostraron una clara evolución en la última gira, por América del Norte. “Creo que no estábamos dándole tanta importancia a hacer bien lo simple. Fuimos dándonos cuenta a lo largo de la temporada. Primero es eso, y a partir de ello, proyectar otras cosas. Ahora empieza otro torneo, con una nueva tabla. Estuvimos haciendo mucho foco en detalles de la defensa que debemos mejorar. Queremos plantar bandera y sacar nuestra mejor versión”, destaca. Los certámenes de Hong Kong, Valladolid y Burdeos definirán al campeón de la temporada.

En acción en el Seven de Mar del Plata, durante el verano; Zangara aporta definición, juego aéreo y obtención al seleccionado argentino. Prensa UAR / FLOR ARROYOS

Zangara se formó en Tala, de Córdoba, cuna de varios Pumas y de Pumas 7s: de Horacio San Martín y Pedro Garzón, pasando por los hermanos Panceira Garrido, a Schulz, uno de los históricos que pusieron punto final a sus etapas en la selección. “Crecí viendo a Germán. El plan era juntarnos en las casas de mis amigos a verlo jugar. En los últimos años apareció Tute Osadczuk, que es un grandísimo jugador y otro gran referente. Germán me ayudó muchísimo a introducirme al mundo del seven; convivía con él en Buenos Aires en las concentraciones. A cada consejo que me daba, tanto en la cancha como fuera, yo lo explotaba al máximo”, señala quien formó parte del plantel de Dogos XV en el 2024.

La temporada de adaptación fue fundamental en el costado atlético: Zangara debió readaptar su cuerpo para otra especialidad, con otra intensidad. Perder peso, pero ganar masa muscular. “Lo que más me costó fue la parte física. No es lo mismo pesar más de 100 kilos jugando rugby de 15 que pesar eso en el seven. Hay que hacer foco en otros aspectos: antes pesaba 105 y ahora estoy en 99. Parece no ser mucho, pero hace diferencia. Este año me fijé en mejorar la alimentación y mi condición física, que para el seven es muy importante”, explica.

Santino bajó de 105 kilos y 99 para actuar en los Pumas 7s; puede pasar de ser forward a actuar como centro. Fabián Marelli

Es uno de los forwards del plantel y entre sus funciones está el de imponer su cuerpo, manteniéndose de pie para darle continuidad al juego. Si ajusta su efectividad en los duelos, podría convertirse en centro, un puesto que requiere experiencia, consistencia y concentración. “Siempre estoy predispuesto a lo que necesite el equipo. Si en algún momento toca, voy a tener que estar preparado”, advierte.

Con 14 tries, se ubica sólo por detrás de Marcos Moneta (26) y Luciano González Rizzoni (19) en ese rubro en los Pumas 7s en la 2025/2026. A su repertorio agregó definición y también juego aéreo, un aspecto vital en el seven; las salidas de mitad de cancha son la formación fija más importante y en las etapas de Vancouver y Nueva York se vio una evolución de Argentina en esa faceta, con Zangara como protagonista (y con el pie de Pedro De Haro). “Uno de mis roles principales es darle obtención al equipo, y es uno de los puntos en los que hice más foco en esta temporada. Santi Gómez Cora siempre habla de la importancia de las salidas para jugar con la pelota”, comenta Santino.

Una corrida contra Fiji en el Seven de Dubái, de noviembre último; los Pumas 7s empezaron mal la temporada, pero mejoraron en la última gira, por América del Norte. FADEL SENNA - AFP

Los Pumas 7s debutarán este viernes en Hong Kong a las 0.16 de Buenos Aires, frente a España. Luego, a las 3.23, se medirán con Uruguay, y a partir de las 23.39 cerrarán la fase de grupos, contra Sudáfrica. “Hong Kong es un torneo increíble. Lo jugué el año pasado y me llevé una gran sorpresa por la fiesta que se vive en esta etapa. Se va a seguir viendo mejoras en el juego y la actitud del equipo. Siempre hablamos de la mejora continua; es lo que intentamos. No nos juzgamos por resultados sino por mantener esa mejora continua en todos los aspectos”, subraya el cordobés.

Zangara protagonizará su 14° certamen en el SVNS. Muchas cosas cambiaron desde aquel try en Dubái en la cara de Jordan Conroy, de noviembre de 2024. Irlanda retiró del seven a su equipo. El formato de competencia se modificó. Los Pumas 7s se renovaron y están ante un nuevo desafío para consolidar su evolución.